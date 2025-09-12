Kalbin Hakikate Yürüyüşü

Çağrı Dörter'in Bugünün Tasavvufu adlı kitabı, modern dünyada tasavvufun rehberliğini arayanlar için hem anlaşılır hem de derinlikli bir eser.

Tasavvufu, eski ve ağır bir gelenek olmaktan çıkarıp günümüz yaşam tarzına, sorunlarına ve zihnine hitap edecek şekilde sunmayı hedefler. "Kendini bilme macerası" teması üzerine yoğunlaşır. Tasavvuf nedir, nefsin mertebeleri ve tasavvufta bilginin türleri gibi konuları ele alır. Okuyucuyu manevi bir yolculuğa davet eder.

Dışarıdan bir inanç yolu gibi algılanmasının aksine, tasavvufun özünde bir yaşantı ve deneyim yolculuğu olduğunu vurgular. Dörter, bu yolculuğu nefis mertebeleri ve tasavvufun temel durakları olan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin üzerinden ele alarak okuyucuya kapsamlı bir rehberlik sunar.

Bilgi ve Farkındalığın Yolu: İlmel Yakin ve Aynel Yakin

Kitabın ilk bölümü, nefis mertebelerini tanıtmakla başlar. Nefs-i Emmare'den Mutmainne'ye uzanan bu yolculuk, aslında bir ilmel yakin (bilgiyle emin olma) aşamasıdır. Tasavvuf yolunda ilerlemek için gereken teorik bilgiyi, yani bir şeyin varlığını ve özelliklerini öğrenme aşamasını temsil eder. Bu, tıpkı denizin varlığını haritadan veya birinin tarifinden öğrenmek gibidir.

Daha sonra kitap, nefsin olumsuz yanlarını ayrıntılı şekilde ele alarak bu teorik bilginin pratik hayattaki yansımalarını gösterir. Öfke, hırs, haset, kin, kibir gibi olumsuzluklar, kişinin içindeki en büyük engellerdir. Burada okuyucu aynel yakin (görerek emin olma) mertebesine taşınır. Bu mertebede kişi, nefsani hastalıkların ne olduğunu bilmekle kalmaz, onların kendi iç dünyasındaki yıkıcı etkilerini de bizzat deneyimler. Yani, haritadan bildiği denizin kıyısına gidip onu kendi gözleriyle görür.

Bu noktada kitap, nefisten arınma yolunda sadeleşmenin önemini vurgular. Manevi yolculuğun başlangıcı, çoğu zaman bedensel sadeleşmeyle olur. Yenilen ve içilenleri hafifletmek, sağlıklı ve sade öğünlere yönelmek, görünüşte küçük ama derin etkileri olan bir adımdır. Bir anda tüm alışkanlıkları değiştirmek zor olsa da, yavaş yavaş zararlı yiyecek ve içecekleri azaltmak mümkündür. Mideyi sadeleştirmek, aslında dünyevi arzuların ve tüketim alışkanlıklarının insanı esir almasına karşı bir duruştur. Günlük yaşamda "dilediğini yapmak" bir özgürlük gibi algılansa da, hakiki özgürlük; arzuların köleliğinden azade olmaktır.

Manevi anlamda midesini saflaştırmak isteyen kişi için yol; sözde değil, özde bir değişimdir. Ve bu da ancak gözlem, tefekkür ve farkındalıkla mümkündür.

Hakikatle Bütünleşmek: Hakkel Yakin ve Edep

Kitapta özellikle altı çizilen kavram olan edep, tasavvufun en önemli duraklarından biridir ve hakkel yakin (hakikatle birleşerek emin olma) mertebesine karşılık gelir. Dörter, edebi yalnızca bir davranış biçimi değil, bir varoluş bilinci olarak ele alır. Edep, nerede ne yapılacağını bilmek; taş, toprak, çiçek, böcek, hayvan ve insana kadar her varlığa karşı saygı, incelik ve cömertlik göstermektir.

Edep artık teorik bilgi veya gözlem değil, bizzat yaşanan bir hâldir. Bu, denizi uzaktan seyretmekten çıkıp, dalgalarla birlikte yüzerek suyun ta kendisi olmak gibidir. Bu yaklaşım, Yunus Emre'nin "Meğer ilim bir hiç imiş, illa edep imiş" sözünü hatırlatır.

Dörter, günümüzde sıkça kullanılan "adam olmak" ifadesinin aslında "Âdem olmak" anlamına geldiğini vurgular. Âdem olmayan, yani insaniyet mertebesine erişmeyen kişi, sadece bir kılıkta kalır. Oysa hayvan bile sadakat ve vefa gösterirken, insaniyetini kaybeden bir beşer "aşağıların aşağısı" olmaya mahkûmdur. Bu da tasavvufun sadece soyut bir inanç değil, aynı zamanda pratik bir ahlak ve varoluş yolculuğu olduğunu gösterir.

Sonuç

Bugünün Tasavvufu, nefis mertebelerini tanıtmakla başlayan, nefsin olumsuz yanlarından arınmaya çağıran, sadeleşmenin önemini vurgulayan ve edebi merkezine alan bir yol haritası sunuyor. Bu eser, okuyucuyu sadece tasavvufun ne olduğunu bilmeye değil, aynı zamanda onu bizzat yaşamaya davet ederek modern insanın arayışına hem sade hem de derinlikli cevaplar veriyor.

Bu, kuru bir bilgi yığını değil; kalbin hakikate doğru ilerleyen bir yolculuğu.

Çağrı Dörter

Bugünün Tasavvufu – Tasavvufa Giriş ve Derinleşme

Destek Yayınları- 2025

256 Sayfa