Karabatak Dergisinin 66. Sayısı ❝Türkistan’dan Anadolu’ya Esen Rüzgâr: Ahmet Yesevi❞ Dosya Konusuyla Yayımlandı

Büyük bir acı ve yıkım yaşadığımız bu dönemde Karabatak olarak Anadolu'yu mayalayan Hoca Ahmet Yesevi'yi merkeze alan bir sayıyla okurumuzun karşısına çıkıyoruz. İmar, inşa, yapı gibi kelimeleri çok sık duyduğumuz bu günlerde Anadolu'da imarı başlatan kaynağı hatırlamak yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Bu sebeple bu sayımızın başlığı, "Türkistan'dan Anadolu'ya Esen Rüzgâr: Ahmet Yesevi" olarak belirlendi. Dosyamıza yazılarıyla seçkin akademisyen ve edebiyatçılar katıldılar ve Hoca Ahmet Yesevi'nin şiirinden yaşamına, tasavvuf anlayışından menkıbelerine, kendi seyahatlerinden erenlerine ve onların etkisine kadar çok kapsamlı bir Hoca Ahmet Yesevi portresini dergimizde sunmamızı sağladılar. Hoca Ahmet Yesevi'nin çocukluğu, Arslan Baba'yla tanışması ve intisabı, Buhara'ya seyahati, Yesi'ye dönüşü ve talebeler yetiştirip Çin Seddi'nden Tuna kıyılarına kadar talebeleri vasıtasıyla ilim ve irfanı taşımış, oralarda kök salmış olması, Yeseviyye silsilesi, Peygamber Efendimizle olan bağlantısı ve menkıbesi, şiirleriyle etkilediği erenleri gibi pek çok konuyu dosya bölümümüzde okurlarımıza sunmaya çalıştık. Böylece, birbirinden kıymetli 25 yazarımız yazılarıyla Hoca Ahmet Yesevi sayımızın dosya bölümünü oluşturdular.

Bu sayımızda röportaj konuğumuz Prof. Dr. Mustafa Kara. Hocamızın eğitim hayatını, düşüncesini şekillendirmesinde katkısı olan ve sohbetlerine katıldığı şair, yazar ve fikir insanlarını, Yunus Emre ve Mevlana'ya atfedilen tanımlar hakkındaki görüşlerini; Eşrefoğlu, Niyazî-i Mısrî, Bursa Dergâhları çalışmalarını ve elbet Hoca Ahmet Yesevi üzerine çalışmalarını; Yesevi'nin hayatını, tesirini, tasavvuf anlayışını Mustafa Özçelik sordu. Günümüz insanın kafa karışıklığını ve bu karışıklığın neticesinde olayları, kişileri, olguları doğru kavrayamayışını hocamız, "Bir fasit dairenin içindeyiz. Bir kaos var. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyoruz," diyerek açıklıyor.

"Türkistan'dan Anadolu'ya Esen Rüzgâr: Ahmet Yesevi" başlığı altında yalnız dosya yazıları toplanmadı. Dosya yazıları içinde Mustafa Özçelik'in kaleme aldığı Ahmet Yesevi isimli manzume hemen dikkat çekiyor. F. Hande Topbaş, Semerkant ve Buhara'da Hoca Ahmet Yesevi'nin izlerini anlattı. Tiyatro bölümünde Derya Özer, Remzi Özçelik'in kaleme aldığı Ahmet Yesevi isimli oyunu masasına yatırdı.

Projektör bölümünde bu sayı, Uykusuz Meyveler ve Hayvan Geçidi isimli iki öykü kitabı ve yakın zamanda yayımlanan Bir Kulübe romanının yazarı Hümeyra Yabar konuk oluyor. Öyküleri, romana geçişi, roman hazırlıkları, Bir Kulübe'nin doğuşu, kulübenin neye tekabül ettiği, Robinson Cruose'nun kulübesiyle farkları gibi sorulara samimi yanıtlar verdi.

Poetika bölümünde Prof. Dr. Hasan Akay, A Ali Ural'ın Kana Karışan isimli toplu şiirleri üzerinden A. Ali Ural şiirinin poetik arka planını okura sunuyor. Eleştiri bölümümüzdeyse Ömer Lekesiz, Selman Nuriler'in Lorem İpsum kitabı üzerinden "gerçeklik" kavramını ele alıyor.

Bu sayımız da şiir ve öykü yönünden bereketli bir sayı. 27 şairimiz ve 6 öykücümüz bu sayımızın şiir ve öykü bölümlerini birbirinden kıymetli eserlerle doldurdular.

Denemeler, kitap yazıları, görsel sanatlar bölümleriyle yeni sayımızı havalandırdık.

Allah bir daha böylesi acılar yaşatmasın duamızla Karabatak huzurunuzda…