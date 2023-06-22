Karabatak Dergisiʼnin 68. Sayısı Necip Fazıl Dosya Konusuyla Yayımlandı

Karabatak, 68. sayısında vefatının kırkıncı yılında çağının önemli bir fikir adamını çok yönlü olarak ele alıyor. Büyük Doğu'yu, siyasi ve edebî yönünü günümüz okurlarına yansıtabilmek için çok değerli akademisyen ve edebiyatçılar, farklı açılardan Üstad'ı ele aldı. Necip Fazıl'ı sadece şiirleriyle değil, tiyatro oyunları, hikâyeleri, aktivist kimliği ve düşünür yönüyle de değerlendiren çok kıymetli deneme ve incelemelerle anmak ve günümüz okuruna anlatmak istedik. Onun bıraktığı yerden mızrağı alıp bir adım ileriye taşımak için çok yönlü bir dosyayla okurların karşısına çıkıyoruz.

Röportaj konuğumuz, "Her metin, kendi anlamını tanımlamak için bize ihtiyaç duyar," diyen Mehmet Narlı. Şair ve akademisyen yönlerini daha iyi tanımak için Maraş'tan başlayarak okuma yazma serüveni ve hayat hikâyesi hakkında sorular yönelttiğimiz Mehmet Narlı, okul yıllarını, üzerinde katkısı olan isimleri, doktora tezi için neden Orhan Kemal'i seçtiğini ve çok daha fazlasını Mustafa Özçelik'in sorularıyla Karabatak okurları için içtenlikle paylaştı.

Karabatak, her sayısında olduğu gibi 68. sayıda da şiir ve öykülere ağırlık veriyor. 15 şiir ve 1 çeviri şiir bu sayıda yer aldı. Erich Kurt Mühsam'ın şiirini Fatma Türk çevirdi. Bu sayının öykücüleriyse Hümeyra Yabar, Hande Aydın ve Gülnaz Eliaçık Yıldız. Dikkat çekici kurgularıyla öne çıkan öyküler Ayşe Ural'ın çizimleriyle canlandı.

Projektör konuğumuz, "İnsan ironi aynasında önce kendine bakmalı," diyen Selman Nuriler. İlk öykü kitabı "Dünyanın Kemikleri"nden sonra yayımlanan "Lorem İpsum"la bizi şaşırtmaya devam eden Nuriler; pandemi, metaverse gibi güncel ve geleceğe dair konularıyla öykü severlerin karşısına çıkmıştı. Sorularımıza verdiği cevaplarla kurmaca dünyası ve söylemek istediklerine dair önemli ipuçları veriyor.

"Çözülme'den Toz'a Rasim Özdenören'in Hikâyelerinde Dilin Halleri" adlı dil yazısıyla Mustafa Balcı bu sayımızda yer alıyor. Poetika yazılarındaysa "Kana Karışan İyilik: A. Ali Ural Şiirinde İyilik Estetiği" ile Ahmet Akarsu ve "Akıl Çağından Akıl Çığlığına" yazısıyla Hasan Akay yer aldı. Ahmet Nedim Serinsu ve Süleyman Unutmaz, çok kıymetli deneme yazılarıyla 68. Sayıda yer aldı.

Sarı Deniz" adlı gezi yazısıyla F. Hande Topbaş okurları Balkanlar'da tarihle iç içe bir yolculuğa çıkararak ecdadımızın izlerini sürüyor. Derya Özer Üstad'ın kaleme aldığı "Ahşap Konak" oyununu Karabatak için değerlendirdi.

Görsel sanatlarda Sedat Gever, Ertan Ayhan Sertöz, Ayşe Ural ve Sabahattin Kayış'la havalanıyor Karabatak.