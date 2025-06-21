Karadelen Çocuk Dergisiʼnin 19. Sayısı Yayımlandı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 19. sayısı, umutla ve heyecanla okurlarını selamlıyor.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/kardelen-cocuk-19-sayi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 19. sayısı çocukların yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirebileceği içeriklerle dopdolu.

Elif Tokkal, 19. sayının giriş yazısında Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyada zor durumda bırakılan, acı çeken tüm çocukların yüzünün gülmesi için duaya davet ediyor, "Bütün sene çalıştınız, şimdi dinlenme vakti. Gezin, okuyun, eğlenin, tabiatı keşfedin ama sene boyu öğrendiklerinizi unutmamak için mutlaka küçük tekrarlar yapın." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 18. sayısındaki metinler ise şöyle: