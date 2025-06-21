Karadelen Çocuk Dergisiʼnin 19. Sayısı Yayımlandı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 19. sayısı, umutla ve heyecanla okurlarını selamlıyor.
Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/kardelen-cocuk-19-sayi
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 19. sayısı çocukların yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirebileceği içeriklerle dopdolu.
Elif Tokkal, 19. sayının giriş yazısında Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyada zor durumda bırakılan, acı çeken tüm çocukların yüzünün gülmesi için duaya davet ediyor, "Bütün sene çalıştınız, şimdi dinlenme vakti. Gezin, okuyun, eğlenin, tabiatı keşfedin ama sene boyu öğrendiklerinizi unutmamak için mutlaka küçük tekrarlar yapın." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 18. sayısındaki metinler ise şöyle:
- Komşu Komşu Huuu Huuu: EMİR KOMUTA – Öznur Çokcanlı
- Konuşan Konuşana Köşesi: BAYRAMLIK AYAKKABILARIM – Seçil Karabel
- Yağmur ve Çocuk: NGE VE DAVULUN ŞARKISI – İlknur Öztürk
- Fısır Fısır: BEREKET – Osman Büyükmutlu
- BİR GÜNLÜK DÜNYA – Ayşegül Sözen Dağ
- Gezgin Çelebi: RENKLERİN ŞEHRİ MARAKEŞ – Elif Tekeli
- YERİNDEN OYNADIĞI GÜN – Betül Topçakan
- UYKU DUASI – Bestami Yazgan
- RENKLERİN ŞEHRİ: MOSTAR – Muammer Ulutürk
- SARAYIN MUTFAĞINA KOŞAN BAMYA – Mehtap Şenkaya
- ERKEN AÇAN ÇİÇEKLER – Ayşegül Çakır
- Değilnâme: AFET VE AFET YÖNETİMİ DİLİ – Elif Sönmezışık Aydın
- KUŞLARIN ŞARKISI – Vural Kaya
- SEN DE TASARLA – Mustafa Uğurlu
- ŞİFRE OYUNU – Zeynep Rabia Özgül
- SUDOKU DİRENİŞ – Gülhan Türkalp
- BUL BAKALIM – Zeynep Rabia Özgül
- Değilnâme: BULMACA – Mustafa Uğurlu
- KALABALIK ŞEHİRLER – Mustafa Uğurlu
- KAYIP KELİMELER – Mustafa Uğurlu
- KELİME AVI – Mustafa Uğurlu
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:20