Abdülkadir AYDIN yazdı...

Karanlığın Girdabında Şanlıurfalı şair Mehmet Zeki GAYBERİ'nin 2020 basımı şiir kitabı. Kitaptaki şiirlerin çoğunda nazım birimi olarak dörtlük, ölçü olarak da hece ölçüsü kullanılmışsa da serbest nazım birimi ve ölçünün kullanıldığı şiirler de vardır. Şair yersiz mahlasını kullanmıştır.

Gayberi'nin şiirine ait biçim özelliklerine kısaca değindikten sonra asıl üzerinde durmak istediğim anlam özelliklerine geçmek istiyorum. Zira şiirlerinde çok zengin bir anlam dünyası oluşturan Gayberi'nin bu zenginliğe rağmen hak ettiği kadar tanınmadığı kanaatindeyim. Şanlıurfa kitap fuarında stand komşum olması vesilesiyle tanıdığım Gayberi'nin birkaç şiirini okuduktan sonra ona sorduğum ilk soru şiirlerinin ehil kişiler tarafından seslendirilip seslendirilmediği oldu. Şiir okuma noktasında ehil birinin dilinde bu şiirlerin dinleyicisinin dimağında mest eden bir lezzet bırakacağından kuşkum yoktu. Altmış beş yaşındaki Gayberi'nin çok mütevazı bir tavrı vardı. Tanınma arzusunu ya da yazdıklarından para kazanmayı ar sayıyor gibiydi. Gün boyunca standına uğrayan herkese kitabını ücretsiz imzaladı. Çok ısrar edenlere "o parayla bir sokak hayvanının karnını doyurursun" diyordu.

Kitabın adı başlı başına bir ümitsizlik intibası veriyor. Girdab, Farsça gird(tuttu) ve ab(su) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Su döne döne akarken kendisine çekim alanına giren her şeyi tutar ve çekip götürür. Bu kelime zamanla mecaz anlam kazanarak kapıldığı bir duygu, durum, kişi ya da boşluktan kurtulamama halini de ifade etmek için kullanmıştır. Kitaba adını veren 'karanlığın girdabında' şiirinde yaşadığı zamana uyum sağlayamadığını ve karanlık ismini verdiği bir zihniyetin/sistemin hizmetkârlarıyla boğuşup zikirden baltasıyla çok put kırdığını ancak benlik putunun dimdik ayakta kaldığını şu dizelerle ifade etmiştir:

"Karşımda ifritin ve iblisin ordusu

Her adımda bir düzen kurmuşlardı

Her köşede bir pusu

Elimde zikirden oluşmuş bir balta

İbrahim vari çok put kırdım

Puthaneye dönmüş bağrımda

Lat, menat, uzza

Hepsi ayaklarımın altında

Ene putum ise yıkılmadı dimdik ayakta"

Ve kullandığı girdap kelimesinin tabiri caizse izahını aşağıdaki dizelerle yapıyor:

"Mevsim bahar

Kanlar kıpır kıpır

Bir ben mahzunum bir de şems

Güneş gökyüzünde kaybolup sönerken

Herkes ama herkes

Toz pembe hayallerde

Bense ağlamaklıyım

Karanlığın girdabında

Karanlıkla boğuşurken"

Evet, şair bir girdaptadır. Bir an mücadeleci zafere odaklanmış ruh haline bürünür sonra birden mahzun ve ümitsiz bir tavır takınır. Bazen de ümitsiz başladığı bir şiirin ilerleyen bölümlerinde bir ümide sarılır.

Kitabı konu bakımından üçe ayırabiliriz.

-Zamaneden şikâyet

- güzel günlerin yeniden geleceğine olan inanç

- Allah'a karşı yakarış/dünyanın faniliği

Evet hem zamaneden şikayet hem güzel günlerin geleceğine olan inanç şairin işlediği konulardır. Hatta bazen aynı şiirin içinde iki ruh halini de yansıtan dizelere rastlamak mümkün. 'Hayır kalmadı' adlı şiirinde perişan halimize olan üzüntüsünü şu dizelerle dile getirirken;

"Yazık oldu bize böyle değildik

Belimiz berk idi, başımız da dik

Dünyaya tapınca yere serildik

Hakka riayette sebat kalmadı"

Hemen ardından gelen dörtlükte gidişatın değişeceğine dair ümidini;

"Ümitvarım gitmez bu devran böyle,

Herkes sussa bile, sen hakkı söyle,

Haydi git kötü gün, sen güle güle

Günümüz doğacak vakit kalmadı."

Dizeleriyle ifade eder. Kitapta Allah'a yakarış, dünyanın faniliği konularının işlendiği şiirlere aşağıdaki dizeler örnek gösterilebilir:

"Her şey teferruat, ölüm gerçekmiş

Bilenler dünyadan gönlünü çekmiş

Yersiz, bunu bilmek büyük devletmiş

Hamdolsun bildik, ölümü beklerken (ÖLÜMÜ BEKLERKEN)

Yersiz der ki çok pişmanım

Boşa geçen her bir anım

Benim en büyük günahım

Affeyle bizi Allahım.

(AFFEYLE BENİ)

Yersizem derim ki ah ölüm ah ah

Hiç düşünmemiştim vah ki bana vah

Her yanım isyandır her yanım günah

Bütün hesabımı bozdun be ölüm

(AH ÖLÜM AH AH)"

Karanlığın Girdabında

Mehmet Zeki Gayberi