Kardelen Çocuk Dergisinin 10. Sayısı Çıktı
Kardelen Çocuk Dergisinin 10. Sayısı Çıktı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisi, 10. sayısında sayfalarında ağırlıklı olarak Kudüs şehrini ve Filistin halkını anlatan metin ve çizimlereyer verdi; Filistin haritası giyinmiş Kudüs'ü kapağına taşıdı.
Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/kardelen-cocuk-10-sayi
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 10 sayısı hikâyeler, eğitici öğretici metinler, metinlerle özdeş çizimler ve etkinliklerle yine dopdolu.
Elif Tokkal dokuzuncu sayının giriş yazısında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün kutlandığı ve çocukların dört temel hakkından biri olan "yaşamak ve gelişmek" hakkına vurgu yapan, "Dini, dili, ırkı ne olursa olsun siz çocukların özgürce yaşayabileceği, nefes alabileceği ve haklarını layıkıyla kullanabileceği bir dünya diliyorum." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı derginin 10. sayı çizerleri Gökhan Özdemir (ön kapak) ve Bade Neser (arka kapak) ve Osman Büyükmutlu.
Kardelen Çocuk 10. sayıdaki metinler ise şöyle:
Giriş yazısı • Elif Tokkal
Portakal Ağacında Siyah Güvercin • Melek Çe
Birdin Bin Oldum • Kevser Yılmaz
Gazzeli Çocuklar • Ayşegül Sözen Dağ
Çınar Ağacı • Birben Taşkıran
Göz Bebeğimiz: Mescid-i Aksâ • Dr. Fatma Hazan Türkkol
Avcı ve Tuzak • Vedat Eğilmez
Karanlık ve Gizemli Gezegen • Ekrem Sakar
Münekkit Selva • Meryem Selva İnce
Dergi Dünyasının İzleri: Salih Zengin ile Söyleşi • Ahmet Eren Törk
Cankız ile Anka'nın Deyiş Sandığı -2 • Zehra Nur Canpolat
Simsim'in Dönüşümü • Büşra Tümkaya
Bir Oyuncak Hikâyesi • Gülsüm Sezgin
Vedat Virüs'ün Sıradışı Maceraları • Ahmet Melih Karauğuz
İmge Dağı Nemi ve İkinci Yeniler • Hafize Çetinkaya
Abdullah Harmancı'dan İki Yeni Kitap
Anneee! • Ali Osman Dilberoğlu
Gizli Vasiyet • Serra Yıldız
Etkinlikler • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 00:14