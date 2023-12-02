Kardelen Çocuk Dergisinin 10. Sayısı Çıktı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisi, 10. sayısında sayfalarında ağırlıklı olarak Kudüs şehrini ve Filistin halkını anlatan metin ve çizimlereyer verdi; Filistin haritası giyinmiş Kudüs'ü kapağına taşıdı.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/kardelen-cocuk-10-sayi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 10 sayısı hikâyeler, eğitici öğretici metinler, metinlerle özdeş çizimler ve etkinliklerle yine dopdolu.

Elif Tokkal dokuzuncu sayının giriş yazısında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün kutlandığı ve çocukların dört temel hakkından biri olan "yaşamak ve gelişmek" hakkına vurgu yapan, "Dini, dili, ırkı ne olursa olsun siz çocukların özgürce yaşayabileceği, nefes alabileceği ve haklarını layıkıyla kullanabileceği bir dünya diliyorum." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı derginin 10. sayı çizerleri Gökhan Özdemir (ön kapak) ve Bade Neser (arka kapak) ve Osman Büyükmutlu.

Kardelen Çocuk 10. sayıdaki metinler ise şöyle:

Giriş yazısı • Elif Tokkal

Portakal Ağacında Siyah Güvercin • Melek Çe

Birdin Bin Oldum • Kevser Yılmaz

Gazzeli Çocuklar • Ayşegül Sözen Dağ

Çınar Ağacı • Birben Taşkıran

Göz Bebeğimiz: Mescid-i Aksâ • Dr. Fatma Hazan Türkkol

Avcı ve Tuzak • Vedat Eğilmez

Karanlık ve Gizemli Gezegen • Ekrem Sakar

Münekkit Selva • Meryem Selva İnce

Dergi Dünyasının İzleri: Salih Zengin ile Söyleşi • Ahmet Eren Törk

Cankız ile Anka'nın Deyiş Sandığı -2 • Zehra Nur Canpolat

Simsim'in Dönüşümü • Büşra Tümkaya

Bir Oyuncak Hikâyesi • Gülsüm Sezgin

Vedat Virüs'ün Sıradışı Maceraları • Ahmet Melih Karauğuz

İmge Dağı Nemi ve İkinci Yeniler • Hafize Çetinkaya

Abdullah Harmancı'dan İki Yeni Kitap

Anneee! • Ali Osman Dilberoğlu

Gizli Vasiyet • Serra Yıldız

Etkinlikler • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu