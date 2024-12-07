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Kardelen Çocuk Dergisinin 16. Sayısı Çıktı

07.12.2024 09:00 - Dergihaber
Kardelen Çocuk Dergisinin 16. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil Ve Edebiyat Derneği (Tded) Tarafından İki Ayda Bir Yayımlanan Ve Çocuklara Türkçe Hassasiyeti Kazandırmayı Amaçlayan Kardelen Çocuk'un 16. Sayısı, Yetim Vakfı'nın 81 İlimizde Filistin Temalı Resim Çizme Etkinliğine Dair Fotoğrafları Ön Ve Arka Kapağına Taşıdı.

Elif Tokkal, 16. Sayının Giriş Yazısında Yeni Eklenen "Konuşan Konuşana" Köşesini Müjdelerken, "Etkinlikler, Bilmeceler, Hikâyeler, Tenkitler Ve Birbirinden Güzel İçeriklerle Kardelen Umutla, Heyecanla Sizlerle." Diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş Ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın Yer Aldığı Derginin 16. Sayı Çizerleri Nesrin Güner Ve Sevilcan Gürener.

Kardelen Çocuk 16. Sayıdaki Metinler İse Şöyle:

Kimi Görsem – Abdullah Harmancı

Evinizi Ele Geçiren Kitaplar – Betül Duran

Oluşlar Öyküsü – Vural Kaya
Düşte Saklı Dünya – Ayşegül Sözen Dağ
Tarih Mektebi: Gurabahane-İ Laklakan – Kübra Nur İşcan

Filistin Kurtuluş Hikâyeleri: Kuşların Komutanı – Büşra Tümkaya

Kutup Ayısı Ailesinin Zorlu Yolculuğu – Ekrem Sakar

Bulut Kırpan Makineler – Betül Topçakan

Münekkit Selva: Kuş Jokeyleri – Meryem Selva İnce

Melek – Vedat Eğilmez

Konuşan Konuşana: Kalemlerin Haklı İsyanı – Seçil Karabel
Sevinci Giyinmek – Ümit Yaşar Özkan

Ejderhaların Peşinde: Ebren – Gizem Bulut

Vedat Virüs Ve Arkadaşları: Korkunç Virüs Stuxnet – Ahmet Melih Karauğuz
Kardeş Masallar: Hakan Şanbek İle Atı – Yücel Feyzioğlu
Sakar Şami -2 – Kübra Çelebi

Türksat 6a – Mehmet Arda Üstün

Değilname-6: Gündelik Dil Kelimeleri – Elif Sönmezışık Aydın

Buhara'nın Sokaklarında Geçmişe Yolculuk – Muammer Ulutürk
Etkinlikler- Mustafa Uğurlu
 Kelime Avı
Bizim Çizgimiz
Güzel Türkçem
Boyama / Nasrettin Hoca
Labirent

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 10:41
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber kardelen çocuk dergisi tded türkiye dil ve edebiyat derneği
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