Kardelen Çocuk Dergisiʼnin 21. Sayısı Yayımlandı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 21. sayısı umutla, heyecanla, birbirinden eğlenceli ve eğitici içeriklerle çocukları selamlıyor.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 21. sayısı çocukların okul heyecanını en güzel masallar, hikâyeler, şiirler, gezi yazıları, eğitici içerikler, bulmaca ve etkinlikler ve daha birçok ilgi çekici metinlerle paylaşıyor.

Elif Tokkal, 21. sayının giriş dergi içeriğinin ayrıntılarına yer veriyor, "Dil hassasiyetimizi arttıracak etkinlikler, atasözü ve deyimlerle ilgili eğlenceli içeriklerle bu sayı, Kardelen sayfalarını çok seveceksiniz. Yeni eğitim yılınızı kutluyoruz. Bol bol okuyacağınız, huzurla çalışacağınız bir dönem diliyoruz. Kardelen Çocuk umutla, heyecanla yanınızda." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Prof.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 21. sayı çizerleri Bilal Karaca (kapak) Fatma Dağ, İlknur Şamlı, Özlem Güneş ve Rabia Doğan Taşkın.

Kardelen Çocuk 21. sayısındaki metinler ise şöyle sıralanıyor: