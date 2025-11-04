Kardelen Çocuk Dergisinin 22. Sayısı Çıktı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 22. sayısı yeni logosuyla, "Üç Ayların Hikâyesi" dosyasıyla, umutla, heyecanla çocukları selamlıyor.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 22. sayısı yepyeni logosu ve "Üç Ayların Hikâyesi" dosyasının yanı sıra en güzel masallar, hikâyeler, şiirler, gezi yazıları, eğitici içerikler, bulmaca ve etkinlikler içeriyor.

Elif Tokkal, 22. sayının giriş yazısında dergi içeriğine değinerek, "Bizler için çok önemli üç ay Recep, Şaban, Ramazan sizlere sesleniyor, kulak verelim bakalım, ne diyor?" cümlelerine yer veriyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Neslihan Karakuş, Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu, Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Murat Ertaş ve Betül Duran'ın yer aldığı derginin 22. sayı çizerleri Çağrı Cebeci, Eda Gizem Güllü, Murat Sevinç, Osman Büyükmutlu ve Betül Emanet.

Kardelen Çocuk 22. sayısındaki metinler ise şöyle sıralanıyor: