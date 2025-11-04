Kardelen Çocuk Dergisinin 22. Sayısı Çıktı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 22. sayısı yeni logosuyla, "Üç Ayların Hikâyesi" dosyasıyla, umutla, heyecanla çocukları selamlıyor.
Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 22. sayısı yepyeni logosu ve "Üç Ayların Hikâyesi" dosyasının yanı sıra en güzel masallar, hikâyeler, şiirler, gezi yazıları, eğitici içerikler, bulmaca ve etkinlikler içeriyor.
Elif Tokkal, 22. sayının giriş yazısında dergi içeriğine değinerek, "Bizler için çok önemli üç ay Recep, Şaban, Ramazan sizlere sesleniyor, kulak verelim bakalım, ne diyor?" cümlelerine yer veriyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Neslihan Karakuş, Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu, Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Murat Ertaş ve Betül Duran'ın yer aldığı derginin 22. sayı çizerleri Çağrı Cebeci, Eda Gizem Güllü, Murat Sevinç, Osman Büyükmutlu ve Betül Emanet.
Kardelen Çocuk 22. sayısındaki metinler ise şöyle sıralanıyor:
- İŞÇİ CEVDET – Çağrı Cebeci
- Komşu Komşu Hu Hu 5: TERSİNE ŞAHANE – Öznur Çokcanlı
- KUŞ AĞACI – Ayşegül Sözen Dağ
- Tefekkür Soruları: ÖRÜMCEKLER NASIL AĞ ÖRER – Zeynep Kaya
- Fısır Fısır: KRAL KAHVALTISI – Osman Büyükmutlu
- TERLİK GİYEN KİRPİ – Yeşim Işkın
- ÖĞRETMENİM – Selami Yıldırım
- DEĞİLNÂME: BİLİM DİLİ – Elif Sönmezışık Aydın
- Tarih Mektebi: OSMANLI'NIN SOKAKLARINDAKİ SESSİZ KULLAR – Ayşegül Çakır
- BİR BÜYÜKADA MASALI 2 – Zeynep Gümüşkazma
- DALGIN'IN UNUTTUĞU KIŞ – Betül Arı Duran
Konuşan Konuşana Köşesi: SINIFIN KONUŞAN SIRLARI – Seçil Karabel
- BİR MARTI KANADINDA – Bestami Yazgan
- HARUN REŞİD İLE İHTİYAR – Murat Sevinç
- HAYATIMDAN HAYVAN HİKÂYELERİ – Meryem Selva İnce
- ÜÇ AYLARIN HİKÂYESİ
- Türkçenin Doktoru ile Şehir Mektebi: MESİR'DEN GELEN ŞİFA VE SULTAN CAMİİ 2 – Dr. Mehmet Önder Karacaoğlu
- MİNDERİNİ KAP GEL! ŞÜKÜR – Halil Kuru
- Eğlenceli Bilim: FIRLAMA ROKET – Eda Gizem Güllü
Yayın Tarihi: 04.11.2025 - Güncelleme Tarihi: 31.10.2025