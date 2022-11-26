Kardelen Çocuk Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisinin dördüncü sayısı çıktı. Heyecanla takip edilen derginin dördüncü durağında masallar, hikâyeler, şiirler, bilgilendirici ve eğlenceli sayfalar sonbahar ve tabiatla bir arada.

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, hikâye, masal, deneme ve şiirlerle birlikte bilgilendirici ve eğlenceli sayfalarla dolu bir sayıyı daha çocuklarla buluşturuyor.

Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında dergi içeriği hakkında bilgilendirme yaparak, "Sonbahar mevsiminin son demlerini masallarla, hikayelerle, tabiatla iç içe yaşayacağımız dördüncü sayımızda bol bol eğleneceksiniz." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin dördüncü sayının kapak çizeri Merve Tunç, metin çizerleri Özlem Güneş, Gökhan Özdemir, Fatma Demiroğlu, Sümeyye Kale.

Kardelen Çocuk dördüncü sayıda yer alan metinler ise şöyle: