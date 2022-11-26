Kardelen Çocuk Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisinin dördüncü sayısı çıktı. Heyecanla takip edilen derginin dördüncü durağında masallar, hikâyeler, şiirler, bilgilendirici ve eğlenceli sayfalar sonbahar ve tabiatla bir arada.
Dergi, Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, hikâye, masal, deneme ve şiirlerle birlikte bilgilendirici ve eğlenceli sayfalarla dolu bir sayıyı daha çocuklarla buluşturuyor.
Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında dergi içeriği hakkında bilgilendirme yaparak, "Sonbahar mevsiminin son demlerini masallarla, hikayelerle, tabiatla iç içe yaşayacağımız dördüncü sayımızda bol bol eğleneceksiniz." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin dördüncü sayının kapak çizeri Merve Tunç, metin çizerleri Özlem Güneş, Gökhan Özdemir, Fatma Demiroğlu, Sümeyye Kale.
Kardelen Çocuk dördüncü sayıda yer alan metinler ise şöyle:
- Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal
- Sessiz Adamın Son Mektubu • Abdullah Harmancı
- Masal Dede'den Bir Anadolu Masalı: Mutlu Adam • Yücel Feyzioğlu
- Kediler de Uçar -şiir- • Ayşegül Sözen Dağ
- Benim Kelimelerim: Bostan • Elif Tokkal
- Uyku Koyunu Mışıl, Görev Başında • Emel Balı
- Kırık Midye Kabuğu • Ayşe Nur Biçer
- İsim-Şehir
- Pupa ve Huzursuz Dev • Büşra Tümkaya
- Haydi Bil Bakalım: Ayşe'nin Kelebekleri • Çizen: Merve Tunç
- Çiçekleri Merak Ediyoruz: Kardelen • Birben Özdemir
- Babamın Hatıraları • Elif Tokkal
- Civciv Babası –şiir- • Ayşe Altıntaş
- Pofuduk Bulutlar • Melek Tosun
- Yapay Zekai Ateşler İçinde • Ahmet Melih Karauğuz
- Üşüyen Ağaçlar • Sefa Barış Yıldız
- Komşumuz Mars'tan • Ekrem Sakar
- Kuşların Dilinden • Esma Nur Durgut
- Kaç Olduğumu Bulabilir misiniz? • Neslihan Biçer
- Hermit'in Yeni Yuvası • Seher Öztürk
- Kudüs'te Kırlangıç Yarışı • Gülsüm Çelik
- Panoramik Kareler: Baykuş • Hülya Ertem
- İyi ki • Gülcan Baydemir
- Sevgi Kuşağı Uçurtmalar –şiir- • Bestami Yazgan
- Mikropsavar • Özlem Güneş
- Sincap Sisi ve Toprağın Merhameti • Musa Yaşaroğlu - İrem Beyaz
- Her Şey "Tıkır"ında • Zeynep Rümeysa Topal
- Basit Kamyon Çizimi • Özlem Güneş
- Resfebe
- Bilin Bakalım Adı Ne • Cihat Barış
- Bir Bavul'dan Kitap Önerileri • Murat Moroğlu
- Evde Puding Nasıl Yapılır?
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 26.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 18:36