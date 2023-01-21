Kardelen Çocuk Dergisinin 5. Sayısı Yayımlandı

Kardelen Çocuk'un Beşinci Sayısı Çıktı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisinin beşinci sayısı çıktı. Heyecanla takip edilen derginin beşinci durağında kar sevinci var. Dergi, Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, edebî türlerde özgün metinler ve onlara eşlik eden özgün görsellerin yanı sıra bilgilendirici ve eğlenceli köşelerle yine dopdolu.

Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında yarıyıl tatiline hazırlanan çocuklara seslenerek, "Sizler için şiirler, hikayeler, tekerlemeler, bilmeceler yazdık, derledik, renklendirdik… Yarıyıl tatilinde ailenizle, arkadaşlarınızla keyifle okuyup eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kardelen'i arkadaşlarınızla okuyun, tartışın, paylaşın." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin üçüncü sayı kapak çizeri Özlem Güneş.

Kardelen Çocuk beşinci sayıda metinler ise şöyle: