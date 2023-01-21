Kardelen Çocuk Dergisinin 5. Sayısı Yayımlandı
Kardelen Çocuk'un Beşinci Sayısı Çıktı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisinin beşinci sayısı çıktı. Heyecanla takip edilen derginin beşinci durağında kar sevinci var. Dergi, Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, edebî türlerde özgün metinler ve onlara eşlik eden özgün görsellerin yanı sıra bilgilendirici ve eğlenceli köşelerle yine dopdolu.
Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında yarıyıl tatiline hazırlanan çocuklara seslenerek, "Sizler için şiirler, hikayeler, tekerlemeler, bilmeceler yazdık, derledik, renklendirdik… Yarıyıl tatilinde ailenizle, arkadaşlarınızla keyifle okuyup eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kardelen'i arkadaşlarınızla okuyun, tartışın, paylaşın." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin üçüncü sayı kapak çizeri Özlem Güneş.
Kardelen Çocuk beşinci sayıda metinler ise şöyle:
- Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal
- Uçan Sülük • Yücel Öztürk • Çizen: Zeynep Begüm Şen
- Başımın Tacı -şiir- • Bestami Yazgan
- Çiçekleri Merak Ediyoruz:Menekşe • Birben Özdemir
- Tekerledim Topladım -şiir- • Yazan ve çizen: Gülşah Irmak
- Pattaya Fil Köyü • Hafize Bostan Yılmaz
- Kar Tanesi -şiir- • Mihrimah Yaşaroğlu
- Ay Dede -şiir- • Sevda Kıdeyş
- Süper Satürn • Ekrem Sakar
- Yalnız Damla Subi • Ahmet Melih Karauğuz • Çizen: Fatma Betül Yıldız
- Yaka Çiçeği • Melek Tosun
- Dosta Giden Yolda İz Olmak • Abdullah Kasay
- Annem nerede • Abdullah Harmancı
- Tefrika-Kitap Avcısı • Haz: Feyza Kartopu
- Ayşe Nur Biçer ile yeni kitabı "Saatler Durduğunda Filozoflar Ne Yapar?" üzerine söyleşi: "Merak Felsefenin Çıkış Noktasıdır" • Söyleşi: Miray Karadayı
- Çamurdan Kekler-şiir- • Ummahan Öztürk
- İmparator Pengu • Hülya Ertem
- Yağmur, Rüzgâr, Güneş -şiir- • Sefa Barış Yıldız
- Mışıl'ın En Güçlü Silahı • Emre Balı • Çizen: Özlem Güneş
- Lastik Bant • Gurbet Lüy
- Bilmece-Bulmaca
- Toprak Neden Hasta Oluyor? • Nilgün Hökenek Ürkmez
- Malatya'da Rastladım Battalgazi'ye • Muhammed Kerem Ertaş
- Yolculuk -şiir- • Ayşegül Sözen Dağ
- Akvaryum'dan Kaçış • Hazal Sarıgül
- Türkçesi Varken • Çizen: Merve Tunç
- Bir Bavul'dan Kitap Önerileri • Murat Moroğlu
- Sizden Gelenler
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 00:13