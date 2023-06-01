Kardelen Çocuk Dergisinin 7. Sayısı Yayımlandı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisi, yedinci sayısında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuk ve gençler için hazırladığı seyyar kütüphaneleri içeren "Bir Kitap da Benden" isimli örnek projesini kapağına taşıdı.
Dergi, Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un bu sayısında Eğlenceli etkinlikler, yepyeni yol arkadaşları, yeni yerler, yeni hikâyeler var.
Elif Tokkal yedinci sayının giriş yazısında çocuklara, "Okulun son günleri. Son bir gayretle derslerinize çalışırken bulmacalar, boyamalar, şiirler, tekerlemeler ve birbirinden güzel sanatsal etkinliklerle Kardelen Çocuk size çok iyi gelecek." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin altıncı sayı kapak çizeri Özlem Açar.
Kardelen Çocuk yedinci sayıdaki metinler ise şöyle:
- Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal
- Kedim Aslında Bir Maymun • Yazar: Emel Balı • Çizer: Özlem Açar
- Bir Acayip Işık: Gizemli Lambanın Söndüğü Gün • Yazar: Sebahat Meraki • Çizer: Özlem Açar
- Kitap Kurdu mu Tahta Kurdu mu? • Yazar: Meryem Uçar • Çizer: Osman Büyükmutlu
- Öyle Değil Böyle • Hazırlayan: Elif Sönmezışık Aydın
- Boyama Köşesi: Benim Kitap Kurdum • Çizer: Osman Büyükmutlu
- Pupa ve Çay Görevi • Yazar: Büşra Tümkaya • Çizer: Gökhan Özdemir
- Ben Giderim Batuma • Yazar: Muhammed Kerem Ertaş
- Sakura Ağacı • Yazar: Birben Taşkıran
- Taş Boyama • Yazar: Hafize Bostan Yılmaz
- Arap Bülbülü • Yazar: Gülsüm Sezgin • Çizer: Feyza Eryüksel
- Biyolojik Saat Tıkırtısı • Yazar: Ayşe Nur Biçer
- Kaptan Kozmo/ Karanlık Kuyular: Kara Delikler • Yazar: Ekrem Sakar• Çizer: Osman Büyükmutlu
- Yazar Gülsüm Sezgin'e Sizin İçin Sorduk • Kitap Adı: İbrahim ile Kartopu • Yazar: Gülsüm Sezgin • Çizer: Feyza Eryüksel Koyunoğlu
- Tefrika: Kitap Avcısı • Hazırlayan: Feyza Kartopu
- Kabuğuna Sığmayan Top Böceği • Yazar: Feyza Şahin
- Haydi Boyayalım • Çizer: Feyza Eryüksel
- Papatya -şiir- • Yurdanur Ay Paşa
- Dünyayla Barış -şiir- • Sefa Barış Yıldız
- Masal Kuşu -şiir- • Ayşegül Sözen Dağ
- Kelime Avı: Değerlerimiz • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Bizim Çizgimiz • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Kelime Yerleştirme: Hayvanlar • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Farkı Bul • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Kalem Güzeli • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Bulmaca • Hazırlayan: Radiye Ayla Asilkan
- Bulmaca • Hazırlayan: Radiye Ayla Asilkan
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 01.06.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 01:09