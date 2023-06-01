Kardelen Çocuk Dergisinin 7. Sayısı Yayımlandı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisi, yedinci sayısında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuk ve gençler için hazırladığı seyyar kütüphaneleri içeren "Bir Kitap da Benden" isimli örnek projesini kapağına taşıdı.

Dergi, Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un bu sayısında Eğlenceli etkinlikler, yepyeni yol arkadaşları, yeni yerler, yeni hikâyeler var.

Elif Tokkal yedinci sayının giriş yazısında çocuklara, "Okulun son günleri. Son bir gayretle derslerinize çalışırken bulmacalar, boyamalar, şiirler, tekerlemeler ve birbirinden güzel sanatsal etkinliklerle Kardelen Çocuk size çok iyi gelecek." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin altıncı sayı kapak çizeri Özlem Açar.

Kardelen Çocuk yedinci sayıdaki metinler ise şöyle: