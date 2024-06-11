Kardelen Çocukʼun 13. Sayısı Yayımlandı

Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 13. sayısı, yaz tatilinde çocuklara arkadaşlık edecek.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/ dergi-pdf/kardelen-cocuk-13- sayi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 13. Sayısı hikâyeler, bilgilendirici yazılar, şiirler ve eğlenceli etkinliklerle dopdolu. Yazar ve çizer Nur Dombaycı tarafından dergi adına gerçekleştirilen "Filistin İçin Çiziyorum" etkinliğinde çocukların çizdiği resimlere, bu sayıda da özel köşe ayrıldı.

Elif Tokkal, 13. sayının giriş yazısında dergi içeriğine dair merak uyandıran ipuçları verirken, "Sene boyunca çok çalıştınız, yoruldunuz. Etkinliklerle, hikâyelerle, masallarla yaz tatilinize arkadaş olacak Kardelen Çocuk." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 13. sayı çizerleri Nur Dombaycı (ön kapak), Özlem Güneş (arka kapak) ve Osman Büyükmutlu.

Kardelen Çocuk 13. sayıdaki metinler ise şöyle: