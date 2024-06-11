Kardelen Çocukʼun 13. Sayısı Yayımlandı
Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 13. sayısı, yaz tatilinde çocuklara arkadaşlık edecek.
Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 13. Sayısı hikâyeler, bilgilendirici yazılar, şiirler ve eğlenceli etkinliklerle dopdolu. Yazar ve çizer Nur Dombaycı tarafından dergi adına gerçekleştirilen "Filistin İçin Çiziyorum" etkinliğinde çocukların çizdiği resimlere, bu sayıda da özel köşe ayrıldı.
Elif Tokkal, 13. sayının giriş yazısında dergi içeriğine dair merak uyandıran ipuçları verirken, "Sene boyunca çok çalıştınız, yoruldunuz. Etkinliklerle, hikâyelerle, masallarla yaz tatilinize arkadaş olacak Kardelen Çocuk." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 13. sayı çizerleri Nur Dombaycı (ön kapak), Özlem Güneş (arka kapak) ve Osman Büyükmutlu.
Kardelen Çocuk 13. sayıdaki metinler ise şöyle:
- ZENGİN ADAM VE SARI KIZ – Abdullah Harmancı
- AVCI VE TUZAK 5 – Vedat Eğilmez
- BABACIĞIM – Ahmet Sami Benli
- BİR OYUNCAK HİKÂYESİ: MİSKET – Gülsüm Sezgin
- ŞENLİK KÖY 2 – Yasemin Yılmaz Yüksek
- KUYRUKSUZ UÇURTMA – Zahide Gökkan
- ENDÜLÜS'ÜN YILDIZI KURTUBA – Muammer Ulutürk
- AIRBUS A340 – Mehmet Arda Üstün
- MÜNEKKİT SELVA: EĞER OLSAYDI – Meryem Selva İnce
- DİŞ KİRASI – Zeynep Elif Bükülmez
- SADAKA KUTUSU – Hasan Dumlu
- KİM BİLİR? İÇİ İÇİNE SIĞMAYAN COĞRAFYA – Ümit Yaşar Özkan
- EJDERHALARIN PEŞİNDE – Gizem Bulut
- YAKINDAN TANIYALIM: NEHİR AYDIN GÖKDUMAN – Ahmet Eren Törk
- DEDEMİN SANDIĞI – Elif Sarıca
- GÖKYÜZÜ SELAMI – Ayşegül Sözen Dağ
- DEĞİLNAME – Elif Sönmezışık Aydın
- ETKİNLİKLER- Mustafa Uğurlu - Kelime Avı, Atalar Sözü, Farkı Bul, Harezmi'nin İzinde, Bizim Çizgimiz
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.06.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 12:11