Kardelen Çocukʼun 14. Sayısı Yayımlandı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 14. sayısı, yaz tatiline özel etkinliklerle dopdolu.
Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 14. Sayısı hikâyeler, bilgilendirici yazılar, şiirler ve yaza özel etkinliklerle bütün çocukları selamlıyor.
Elif Tokkal, 14. Sayının giriş yazısında çocukların oyun oynarken çekilmiş fotoğrafları için çağrıda bulunurken, "Kardelen Çocuk eğlenceli, eğitici içeriklerle sizlerle. Masallar, hikâyeler, şiirler, birbirinden güzel eğlenceli etkinlikler sizleri bekliyor." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 14. sayı çizerleri Nur Dombaycı (ön kapak) ve Osman Büyükmutlu.
Kardelen Çocuk 14. sayıdaki metinler ise şöyle:
- Dünyanin En Güzel Kedisi – Abdullah Harmancı
- Korsan Korsan – Ahmet Melih Karauğuz
- Vatan – Ahmet Şevki / Çeviren: F. Zehra Aydemir
- Minik Su Damlasi – Kübra Efe Vardar
- Tuğba'nin Gezi Rehberi – Tuğba Boz
- Mutluluk Veren Bilgi – Fatma Zehra Aydemir
- Gördüğüm Bir Masal: El-hamra – Muammer Ulutürk
- Güneş Lekeleri – Hümeyra Yargıcı
- Münekkit Selva – Meryem Selva ince
- Vatanim da Vatanım: Ahıska – Muhammed Kerem Ertaş
- Adamak – Ayşegül Sözen Dağ
- Bakarsın Şiir Olur / Şiirli Matematik – Ümit Yaşar Özkan
- Ejderhalarin Peşinde-2: Badraç – Gizem Bulut
- Tuy Tuy Tupalak – Yücel Feyzioğlu
- Ya Tutarsa – Vedat Eğilmez
- Kaptan Kozmo: Çarpışan Yıldızlar – Ekrem Sakar
- Değilname: Gündelik Dil Kelimeleri – Elif Sönmezışık Aydın
- Lockheed F117a – Mehmet Arda Üstün
- Etkinlikler- Mustafa Uğurlu, Değilnâme: Bulmaca, Boyama: Karagöz ve Hacivat, Kelime Avı, Kayıp Kelimeler, Farkı Bul, Kalabalık Ehirler, Işık Kodlama
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:02