Kardelen Çocukʼun 15. Sayısı Yayımlandı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 15. sayısı, umutla ve heyecanla yine dopdolu.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 15. sayısı, yeni eğitim öğretim yılında eğlenerek öğretecek ve çok sevilecek içeriklerle çocukları buluşturuyor.

Elif Tokkal, 15. sayının giriş yazısında yeni eklenen "Tarih Mektebi" köşesi hakkında bilgilendirmede bulunurken, "Yeni eğitim yılının hepinize güzellikler getirmesini diliyorum. Okumayı ihmal etmeden, çalışmaktan vazgeçmeden Kardelen Çocuk etkinliklerini çözmeyi unutmayın." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 15. sayı çizerleri Cemile Ağaç (Ön Kapak), Kevser Hakverdi, Nesrin Güner, Osman Büyükmutlu, Özlem Güneş (Arka Kapak), Sena Ordu, Sevdenur Rabia, Sevilcan Gürener, Şeyma Karakaya.

Kardelen Çocuk 15. sayıdaki metinler ise şöyle: