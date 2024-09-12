Kardelen Çocukʼun 15. Sayısı Yayımlandı
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 15. sayısı, umutla ve heyecanla yine dopdolu.
Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 15. sayısı, yeni eğitim öğretim yılında eğlenerek öğretecek ve çok sevilecek içeriklerle çocukları buluşturuyor.
Elif Tokkal, 15. sayının giriş yazısında yeni eklenen "Tarih Mektebi" köşesi hakkında bilgilendirmede bulunurken, "Yeni eğitim yılının hepinize güzellikler getirmesini diliyorum. Okumayı ihmal etmeden, çalışmaktan vazgeçmeden Kardelen Çocuk etkinliklerini çözmeyi unutmayın." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Doç.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 15. sayı çizerleri Cemile Ağaç (Ön Kapak), Kevser Hakverdi, Nesrin Güner, Osman Büyükmutlu, Özlem Güneş (Arka Kapak), Sena Ordu, Sevdenur Rabia, Sevilcan Gürener, Şeyma Karakaya.
Kardelen Çocuk 15. sayıdaki metinler ise şöyle:
- OKUL ZOR DURUMDA – Abdullah Harmancı
- KUŞLAR GEÇİDİ – Ayşegül Sözen Dağ
- ŞİİR KİMİN İÇİN – Vural Kaya
- SAHTE ANTİVİRÜS – Ahmet Melih Karauğuz
- KUŞ EVLERİ – Kübra Nur İşcan
- BALIK KIZ – Büşra Tümkaya
- KİTAP RAFI – Feyza Kartopu
- SEMERKANT: İPEK YOLUNUN HARİKASI – Muammer Ulutürk
- SEMERKANT: İLİM DÜNYASI – Kardelen
- MÜNEKKİT SELVA: BODUR DAĞ – Meryem Selva İnce
- NİNEM – Ahmet Şevkî / Çeviren: F. Zehra Aydemir
- SAKAR ŞAMİ – Kübra Çelebi
- DUA – Vedat Eğilmez
- EJDERHALARIN PEŞİNDE: BÜKREK– Gizem Bulut
- KARDEŞ MASALLAR: KADININ YARDIMI – Yücel Feyzioğlu
- DEĞİLNAME-5: GÜNDELİK DİL KELİMELERİ – Elif Sönmezışık Aydın
- KAPTAN KOZMO: DEV SARMAL GALAKSİMİZ SAMANYOLU – Ekrem Sakar
- FİLİSTİN'İN SESSİZ KORUYUCULARI – Selma Tüysüz
- PİLOTLUK EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI: CESSNA 172 – Mehmet Arda Üstün
- ETKİNLİKLER- Mustafa Uğurlu (Kelime Avı, Kâğıt Kaplama, Resfebe, Boyama, Hece Hece Dilim Türkçe)
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 12.09.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:21