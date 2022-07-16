Kardelen Çocuk’un İkinci Sayısı Çıktı

"Bir Bahar Müjdesi" Kardelen Çocuk dergisinin ikinci sayısı çıktı. İlk sayısıyla büyük beğeni toplayan ve çocukların gönlünde yer eden dergi, ikinci durağında yine zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Kardelen Çocuk, çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan ilk çocuk dergisi olma özelliği taşıyor ve bu çizgideki edebî metinlere yer veriyor. Hikâye, masal, deneme, şiir metinlerinin yanı sıra, bilgilendirici ve eğlenceli köşelerin yer aldığı dergi bu ay da dopdolu.

Genel Yayın Yönetmenliğini TDED YK Üyesi Elif Tokkal'ın üstlendiği Kardelen Çocuk'un Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin ikinci sayı çizerleri Özlem Güneş, Gökhan Özdemir, Merve Tunç, Zeynep Begüm Şen, Sümeyra Dönmez olarak sıralanıyor. Kardelen Çocuk dergisinin ikinci sayısında yer alan metinler ise şöyle:

01 Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal

04 Kurbağaya Seyahat • Yücel Öztürk

06 Bal Rehberi • Hafize Bostan Yılmaz

08 Belka ile Strelka • Ekrem Sakar

10 Of Deme Üf De • Ahmet Melih Karauğuz

12 Yelkenli Macera • Feyza Şahin

13 Basit Hipopotam Çizimi • Özlem Güneş

14 Erguvan • Birben Özdemir

16 Ahi Evran Masalı • Bahar Ulupınar

18 Su Kargocusu Ton'un Mucizesi • Emel Balı

20 Çiçek Dağı • Şeyma Üstün

23 Türkülerin Babası Neşet Ertaş

26 Armağan (Şiir) • Ayşegül Sözen Dağ

27 Rüzgar Nereye Gider (Şiir) • Çeviren: Hilal Candan, Yazan: Alan Alexander Milne

28 Zehirli Dişler vs. Güçlü Ayaklar • Hülya Ertem

30 İsim-Şehir

32 Tükenmez Kalem • Gurbet Lüy

33 Saklambaç (Şiir) • Ayşe Altıntaş

34 Usta İdim Oldum Çırak • Muhammed Kerem Ertaş

36 Şimsim'in Doğuşu • Büşra Tümkaya

38 Simurg (Şiir) • Filiz İnan

39 Masal Masal (Şiir)

40 Senin Ayracın Hangisi • Neslihan Biçer

43 Şarkıcı Kuşlar (Şiir) • Ayşe Altıntaş

44 Kadim Şehirlerin İzinde Semerkant ve Buhara • Zeynep Eyüboğlu

48 Sizden Gelenler

52 Tavsiye Kitaplar

54 Oynamazsak Olmaz

55 Meyveler (Şiir) • Hilal Dinçer

56 Bulmaca