Kardelen Çocuk’un İkinci Sayısı Çıktı
"Bir Bahar Müjdesi" Kardelen Çocuk dergisinin ikinci sayısı çıktı. İlk sayısıyla büyük beğeni toplayan ve çocukların gönlünde yer eden dergi, ikinci durağında yine zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.
Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Kardelen Çocuk, çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan ilk çocuk dergisi olma özelliği taşıyor ve bu çizgideki edebî metinlere yer veriyor. Hikâye, masal, deneme, şiir metinlerinin yanı sıra, bilgilendirici ve eğlenceli köşelerin yer aldığı dergi bu ay da dopdolu.
Genel Yayın Yönetmenliğini TDED YK Üyesi Elif Tokkal'ın üstlendiği Kardelen Çocuk'un Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin ikinci sayı çizerleri Özlem Güneş, Gökhan Özdemir, Merve Tunç, Zeynep Begüm Şen, Sümeyra Dönmez olarak sıralanıyor. Kardelen Çocuk dergisinin ikinci sayısında yer alan metinler ise şöyle:
01 Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal
04 Kurbağaya Seyahat • Yücel Öztürk
06 Bal Rehberi • Hafize Bostan Yılmaz
08 Belka ile Strelka • Ekrem Sakar
10 Of Deme Üf De • Ahmet Melih Karauğuz
12 Yelkenli Macera • Feyza Şahin
13 Basit Hipopotam Çizimi • Özlem Güneş
14 Erguvan • Birben Özdemir
16 Ahi Evran Masalı • Bahar Ulupınar
18 Su Kargocusu Ton'un Mucizesi • Emel Balı
20 Çiçek Dağı • Şeyma Üstün
23 Türkülerin Babası Neşet Ertaş
26 Armağan (Şiir) • Ayşegül Sözen Dağ
27 Rüzgar Nereye Gider (Şiir) • Çeviren: Hilal Candan, Yazan: Alan Alexander Milne
28 Zehirli Dişler vs. Güçlü Ayaklar • Hülya Ertem
30 İsim-Şehir
32 Tükenmez Kalem • Gurbet Lüy
33 Saklambaç (Şiir) • Ayşe Altıntaş
34 Usta İdim Oldum Çırak • Muhammed Kerem Ertaş
36 Şimsim'in Doğuşu • Büşra Tümkaya
38 Simurg (Şiir) • Filiz İnan
39 Masal Masal (Şiir)
40 Senin Ayracın Hangisi • Neslihan Biçer
43 Şarkıcı Kuşlar (Şiir) • Ayşe Altıntaş
44 Kadim Şehirlerin İzinde Semerkant ve Buhara • Zeynep Eyüboğlu
48 Sizden Gelenler
52 Tavsiye Kitaplar
54 Oynamazsak Olmaz
55 Meyveler (Şiir) • Hilal Dinçer
56 Bulmaca
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.07.2022 12:24 - Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 12:27