Kardelen Dergisi 32. Yaşına 113. Sayısıyla Giriyor, Dergi, Dergihaber

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Kardelen Dergisi 32. Yaşına 113. Sayısıyla Giriyor

12.08.2022 09:00 - Dergihaber
Kardelen Dergisi 32. Yaşına 113. Sayısıyla Giriyor

32 sene önce yayın hayatına başlayan Kardelen Dergisinin 113.sayısı çıktı. Dergi, yeni sayısında "Türk Mizahı" konusunu ele alıyor. Kapakta Nasreddin Hoca görseli ile birlikte "Türk mizahı hikmettir" sözü yer alıyor.

Ali Erdal başyazıda mizahı; "Hakkı hakikati, en can alıcı yerinden ele alıp ifade eden fikirci; doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel ve çirkini, şıp diye ayırdeden mihenk taşı; sözü, tebessümle sona erdiren neşter; bir ucu edep ve zarafet, diğer ucu kabalık ve iğrençlik olan sopa..." olarak tanımlıyor.

Dergi editörü yazısında; "Göle maya çalmanın hikmetine vâkıf, yaptığı işin arifi olan Hocadan aldığımız ilhamla bugün biz de fikir hayatımıza maya çalıyoruz. Dilimizde de şu dua; ya tutarsa…" değerlendirmesine yer veriyor.

Üstad Necip Fazıl'ın "Hoca'nın Heybesi" yazısı ile başlayan dergide her zaman olduğu gibi fikir yazılarına, şiirlere ve hikâyelere de yer veriliyor.

Dergi ile ilgili detaylı bilgilere www.kardelendergisi.com adlı internet sitesinden veya kardelen@kardelendergisi.com adlı e-posta adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, derginin tüm sayıları elektronik ortamda http://katalog.idp.org.tr/dergiler/567/kardelen adresinde ve tüm kapakları www.instagram.com/kardelenkapak adresinde görülebilir. İyi okumalar…

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 12.08.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 22:49
Etiketler : Dergihaber Dergi ali erdal dergihaber kardelen dergisi
← Yitiksöz Dergisinin 12. Sayısı Yayımlandı (Ağustos-Eylül, 2022)
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