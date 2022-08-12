Kardelen Dergisi 32. Yaşına 113. Sayısıyla Giriyor

32 sene önce yayın hayatına başlayan Kardelen Dergisinin 113.sayısı çıktı. Dergi, yeni sayısında "Türk Mizahı" konusunu ele alıyor. Kapakta Nasreddin Hoca görseli ile birlikte "Türk mizahı hikmettir" sözü yer alıyor.

Ali Erdal başyazıda mizahı; "Hakkı hakikati, en can alıcı yerinden ele alıp ifade eden fikirci; doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel ve çirkini, şıp diye ayırdeden mihenk taşı; sözü, tebessümle sona erdiren neşter; bir ucu edep ve zarafet, diğer ucu kabalık ve iğrençlik olan sopa..." olarak tanımlıyor.

Dergi editörü yazısında; "Göle maya çalmanın hikmetine vâkıf, yaptığı işin arifi olan Hocadan aldığımız ilhamla bugün biz de fikir hayatımıza maya çalıyoruz. Dilimizde de şu dua; ya tutarsa…" değerlendirmesine yer veriyor.

Üstad Necip Fazıl'ın "Hoca'nın Heybesi" yazısı ile başlayan dergide her zaman olduğu gibi fikir yazılarına, şiirlere ve hikâyelere de yer veriliyor.