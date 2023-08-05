33 sene önce yayın hayatına başladığı ilk günden beri "Fikrin değerini bilenlere..." hitap eden Kardelen dergisinin 117. sayısı çıktı. Kardelen bu sayısında; "Türk musikîsi" konusunu işliyor.

Ali Erdal yazısında "Şef ne işe yarar?" sorusuna cevap arıyor. Dergi editörü Kadir Bayrak yazısında bugün müziğin, Kitap'ta, en çok ismi zikredilen bir millet, bir güruh, bir anlayış tarafından dünyadaki bütün insan neslini, özelde çocukları ve gençleri ifsat etmek için kullanılan bir silâh haline geldiğinden bahsediyor. Site editörü Yavuz Sert, müziğin kültür kimliği oluşmasında dil kadar önemli olduğunu ifade ediyor.

Ekrem Yılmaz, "Musikî bir silâh da olabiliyormuş. Görünmez mermileriyle gönülleri hedef alıyor, vuruyor ve avlıyor…" değerlendirmesinde bulunuyor. Mustafa Büyükgüner, "Heybemden" köşesi ile Türk dünyası ile ilgili haberleri bizlere aktarıyor.

Üstad Necip Fazıl'ın "Musikî" adlı yazısı ile başlayan dergide her zaman olduğu gibi fikir yazılarına, şiirlere ve hikâyelere de yer veriliyor.

Derginin 117. sayısında yer alan yazılardan bazıları şöyle: