Kardelen Okulu Konyaʼda Başladı

İlk sayısından itibaren büyük ilgi gören Kardelen Çocuk dergisinin "Kardelen Çocuk" ve Kardelen Genç" okulları Konya'da faaliyete başladı. Çocuk edebiyatı yazar ve şairleriyle alanında uzman eğitimcileri ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşturacak olan yazarlık eğitimi 21 Aralık'a kadar sürecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan, çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan ve kısa zamanda büyük ilgi gören Kardelen Çocuk dergisinin çocuk ve genç okulu Konya'da başladı. TDED Genel Merkezi organizasyonuyla Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal'ın yönetiminde yürütülen "Kardelen Çocuk ve Genç Okulu Projesi", ilk defa TDED Konya Şubesi tarafından Konya Şehir Koleji'nde uygulanıyor.

Yazar Abdullah Harmancı'nın "Hikâye ve Hikâye Kurgulama" başlıklı dersiyle başlayan ve TDED Şube Başkanı Muammer Ulutürk'ün "Görsel Yazarlık" dersiyle devam eden etkinlik, dopdolu bir eğitim programı içeriyor.

Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan faaliyet, öğrencilerin kendi yaş dönemlerine uygun edebî eserleri tanımasını, hikâye ve masalları yerli kültürel zenginliği içinde anlamlandırmasını, kelime hazinelerinin ve hayal güçlerinin gelişmesini, çocuk edebiyatı yazarlarıyla buluşmalarını, yazmanın incelikleri konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyor. Çocuk edebiyatı yazar ve şairleriyle alanında uzman eğitimcileri öğrencilerle buluşturan yazarlık eğitimi, 21 Aralık'ta tamamlanacak.

4 hafta boyunca haftada iki gün ve günde iki saat olarak gerçekleşecek olan "Kardelen Çocuk Okulu" muhtevası şöyle:

"Hikâye ve Hikâye Kurgulama" – Abdullah Harmancı

"Benim Kelimelerim" – Elif Tokkal

"Suçlu Kim Polisiyesi" – Meryem Uçar

"Yapay Zekâ" – Ahmet Melih Karauğuz

"Görsel Metin Yazarlığı" – Muammer Ulutürk

4 hafta boyunca haftada iki gün ve günde iki saat olarak gerçekleşecek olan "Kardelen Genç Okulu" muhtevası ise şöyle: