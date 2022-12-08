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Kardelen Okulu Manisa'da Başladı

08.12.2022 07:00 - Alıntı
Kardelen Okulu Manisa'da Başladı

Kardelen Çocuk dergisinin "Kardelen Okulu Projesi", TDED Manisa aracılığı ile Kardelen Çocuk "Edebiyat Mektebi" olarak Manisa'da faaliyete başladı. Çocuk edebiyatı yazar ve şairleriyle alanında uzman eğitimcileri ortaokul öğrencileriyle buluşturacak olan yazarlık eğitimi beş hafta sürecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan, çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan ve kısa zamanda büyük ilgi gören Kardelen Çocuk dergisinin okul projesi Konya'dan sonra Manisa'da uygulanıyor. TDED Genel Merkez tarafından hazırlanan Kardelen Çocuk "Edebiyat Mektebi", TDED Manisa şubesi tarafından Kardelen Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Elif Tokkal ve TDED Manisa YK Üyesi Nilgün Hökenek Ürkmez tarafından yönetiliyor, Manisa Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nda uygulanıyor.

Beş haftalık programı içeren Kardelen Çocuk "Edebiyat Mektebi", çocukların edebiyata ait metin türlerini tanımalarını, hikâye, masal, şiir, resim ve karikatür gibi edebiyata ait türleri örnekleriyle tanıyıp analiz etmelerini, kelime hazinelerinin artmasını, karikatür ve resim alanında yeteneklerinin gelişmesini sağlamanın yanı sıra; öğrencileri yazarlar, karikatüristler ve şairlerle buluşturmayı, hikâye, masal ve şiir yazmaya özendirmeyi amaçlıyor.

Haftada iki gün (her gün iki saat) ve toplamda 10 ders saati gerçekleşecek olan mektebin program akışı şöyle:

  • "Edebiyata Ait Metin Türlerinin Tanıtımı" – Mustafa Ali Öztürk
  • "Hikâye Anlatımı" – Nilgün Hökenek Ürkmez
  • "Masal Saati" – Nursevim Sözcüer Çeler
  • "Tiyatro" – Tayfun Şengöz ve Bartu Kaan Şensoy
  • "Karikatür Atölyesi" – İbrahim Atabey
  • "Biyografi" – Muzaffer Yurttaş
  • "Şiir Saati" – Şerif Ali Denizmen
  • "Roman Tanıtımı" – Osman Özbaş
  • "Türkçe Kelimelerim" – Elif Tokkal
  • "Edebiyat Saati" – Eğitimleri veren eğitimciler, yazarlar, veliler ve öğrencilerin bir arada olduğu kapanış programı.
Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 08.12.2022 07:00 - Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:40
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