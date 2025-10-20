Karşı Roman’ın “Karşı”sında Bir Yürüyüş

Kadriye Alev yazdı...

"Birden yürümeye başladım…

Erteleme kabul edilemezdi." (Karşı Roman, s.9)

Sait Faik, 1 Nisan'da Bir Erik Ağacıyla Konuştum adlı öyküsünde İstanbul'un kenar mahallelerinde çarpık çurpuk yerlerin arasından geçerken birden umulmadık şekilde beliren bir erik ağacıyla karşılaşır. Bu karşılaşma, hayatla uyumunu kaybetmiş bir entelektüelin cansızlaşan yaşam döngüsünde hâlâ canlı duran, yeşermeye hazır bir umudun olduğuna dair inancı besleyen güneş hüzmesi gibidir. Erik ağacı, bir sonraki adımının nereye çıkacağı belirsiz olan dar sokaklardan birinden görünüverir. Yürüyüş, artık düşük omuzlarının altına sığınmış başını kaldırıp erik ağacını gören kahramanın adımlarının kendisi olur. O an… Her şeyin birdenbire, istemsiz gerçekleştiği gibi görülen o an… Öyle değildir. Çıkılan bütün yokuşlar, dönülen kavisler, kapıları tekrar tekrar çalınan mazi eylemi, birdenbire gerçekleşen bir hareket gibi görünse de öyle değildir. Ali Ayçil'in Karşı Roman adlı romanında, kahramanın "Artık erteleme kabul edilemezdi" düşüncesiyle yürüyüşe karar verdiği ânın, penceresindeki erik ağacına bakmasıyla başlaması da dolmuş bir bagajın kırılan kilidi gibi içeriden taşanları görme ve hangisinin seninle yola devam edeceğine, hangisiyle vedalaşacağına karar verme sürecini anımsatır. Bir doğum anı…

Karşı Roman, romanın anlatıcı kahramanının kişisel hikâyesinin Türk toplumunun hikâyesinde sembolleştiğini düşündüğü bir kabulle başlar yürüyüşüne. Yürümek, bu anlatıda yüzleşmeye tutulan bir ayna olarak romanın kurgusunu ve leit motiflerinden birini oluşturur. Yüzleşmenin adı "savunma"dır. "Savunma"yı anlatıcı yürüyüşünün hem sebebi hem amacı hem de sonucu yapar. Bir danışanın, psikoloğunun terapi koltuğuna oturması gibi yürümek de kendiyle karşılaşan, hesaplaşan, tartışan, acıyan, kanayan yerlerini gören, gerekirse kabukları sıyırıp yaraya dokunan ve iyileşmesi için yaraları açık bırakmayı göze alan bilinçaltı yolculuğudur. Seslendiği okur ise kahramanın kendisiyle aynı kıyılardan yürümüş, aynı yaralarla büyümüş, benzer dertlerin sızısını çekmiş kişilerdir.

Karşı Roman, aynı zamanda Türk toplumun Tanzimat'la birlikte başlayan Batılılaşma serüveninin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir entelektüel sorununu yürüyüşüne dahil eder. Türk romanında modernleşmenin toplumsal ve bireysel düzlemde sarsıntılarına işaret eden eserler, romanın metinler arası arkadaşlarıdır. Böylece kahraman, kendi geçmişiyle hesaplaşırken toplumsal bir kazıya da şahitlik edecek çağrışımlarla derinleşir. Landoya bindirilerek Çamlıca'da gezdirilen Araba Sevdası'nın kahramanı Bihruz Bey'den Huzur'un medeniyet sancısı çeken kahramanı Mümtaz'a, Refik Halit'ten Peyami Safa'ya, Orhan Pamuk'a kadar pek çok yazar ve roman kahramanı kurgunun bir yerlerinde bazen yanında bazen de bir gölge olarak kahramanı takip eder.

Kendini "Her şeyin ortasında durmuyor, her şeyin ortalaması olarak duruyordum." (10) diye tanımlayan anlatıcı kahraman, bu ortalamayı oluşturan denklemi klasik bir tema olan Doğu-Batı karşıtlığı üzerinden kurar. Doğu ve Batı'yı Türk toplumunun medeniyet çıkmazıyla simgeleştirirken sarışınlık-esmerlik, taşra-şehir kavramlarını roman boyunca yürümenin nedeni ve sonucu olarak yanından ayırmaz.

Romanın başkahramanı Mehmet Manas'ın çıktığı yürüyüş, çoğu zaman bir savunmanın ötesine geçerek bir "yeniden tanıma"ya dönüşür. Zihninde yazdığı bir savunmanın açık yaraları kendini savunduğu yerlerde ortaya çıkmaya başlar. Ama bu bilinçli bir zeminde değil savunmanın kendi refleksif doğasında gerçekleşir. Birdenbire… Tıpkı yürümeye verdiği karar ânı gibi.

Bir geçmiş nöbetine tutulmuştur kahraman. Yürümenin bir eylem olarak kendisiyle hesaplaşmak için psikoanalitik yolculuklara çıkmak zorundadır. Çocukluk travmaları kahramanın bireysel hikâyesinden toplumsal travmalara eşlik edecek boyuttadır bu yürüyüşte. Erzincan, taşra kültürü, sarp dağlar, müzik zevki, yeme içme adabı, esmerlik, öğretmenler, okullar, geçit vermeyen yollar… Hepsi birden "üşüme-korku-ıssızlık"tır kahraman için. Yaşadığı coğrafyanın özellikleriyle ortalama bir taşra kökenli vatandaşta olan özelliklere sahiptir. Her taşralı gibi o da statükocu rejimin eğitim sisteminde okumuş, ezberci öğretmenler ve sistemin taşıyıcısı müdürlerin arasında felsefe, mimari ve arkeolojiye ayarlı beyniyle eğitim almaya çalışmıştır. Ama hâkim zihniyet, kahramanı "tarih" okumaya zorlamıştır.

Taşraya küskündür Mehmet; taşraya ait olan, taşralılıkla ilişkilendirdiklerine de. Kendini bir "karşı tarih" insanı olarak yok sayan taşra insanı öğretmenleriyle, müdürlerle, kasabanın insanlarıyla küstür. Kurtlar tarafından hayatının bağışlandığını sürekli tekrar ederek yürüdüğü Bağlarbaşı'ndan İlahiyat durağına giden yolda büyük şehre, yaşadığı yerlere hiçbir vefa duygusu beslemeden yöneldiğini itiraf eder.

Kasaba, onun için insanı kişiliksiz ve kimliksiz bırakan bir yerdir. Fiziki şartlar, vasat öğretmenler, cahil-küfürbaz halk, pis mekânlar, ter kokularıyla kokuşmuş bir kasabanın resmini çizer adeta. Kahramanın gözünden yansıyan taşra imajı, tülün ardından Yakup Kadri'nin Yaban'ında Ahmet Celal'in silüetini de gösterir okura:

"Yürüyorum, yürüyorum. Böyle saatlerce, günlerce, aylarca, hiç durmaksızın yürümek istiyorum. Biliyorum ki, bu çorak toprak dalgalarının sonu yoktur. Birini aşınca öbürü, öbürünü aşınca bir başkası görünür. Bu köyü, arkamda bırakacağım. Üç dört saat sonra, gene tıpkı bunun gibi bir köy önüme çıkacak. Gene kaçacağım, gene kaçacağım." (Yaban, 42.)

Bu eski hastalığı yeniden yürüyüşüne katar kahraman. Entelektüel yalnızlık, boşluk, yabancılaşma… Bir başka yönüyle bakıldığında bir körlük. Kendi yazgısının sebebi, süreci ve sonucuyla ilgili kendinden yola çıkamayan, karşı tarih oluştururken karşısına aldığı toptancı bakışın kendisine dönüşen bir körlük olur bu bazen. Bu yüzden Taşra Avukatı diye tanıttığı akrabasının, vefa borcunu ödemek için taşraya dönmesini kasaba tarafından yok edilmesi olarak yorumlar.

Taşra, bir mekânın ötesinde iklimin, eğitim koşullarının, insan ilişkilerinin birbirini tetiklediği bir döngüdedir. Bu döngünün çarkına su taşıyan iktidar ve otoritenin kurduğu kalıtsal sistemdir. "Akşam karanlığı çökmek üzere, karın bir fırtınaya döneceği her halinden belli"dir ve "çocuk, öğretmenler ve devlet tarafından o havada asla gönderilemeyecek bir yere" gönderiliyordur. Bu yüzden hep geç kalır Mehmet. Neden geç kaldığını sormayan ama geç kaldığı için yargılanan bir çocuğun Bağlarbaşı'ndan İlahiyat durağına yürüyüşü, bir karşı yürüyüşün de geç kalınmış yerlerini katman katman gösterir. Nefret, tiksinti ve teşekkür arasında paradoksal bir iç göçtür bu. Mimar, felsefeci ve arkeolog olma ihtimalini baştan yok eden zihniyet bütünü, Mehmet'in çimentosudur aslında. "Bir tercih yapmak durumunda değildim, tercihimle doğmuştum" diye kadersel bir çizgiye oturttuğu yaşamında, aslında çocukluktan beri yeni bir dilin peşinde olduğunu da bu paradoksal iç göçü sayesinde görür:

"Hayat bir dildir. Dönüp geriye baktığımda daha o yaştan başka bir dil aradığımı, bu yüzden yeni bir dil kullanan gazetelere meylettiğimi, o gazetelerin hafta sonu eklerinde özellikle uzak ülkelerden gönderilmiş yazar metinlerini iç geçirerek okuduğumu görebiliyorum (…) Okulun şiir kütüphanesi ve uzaktan gönderilmiş mektuplar beni öğretmenlerimin önüme sürdüğü bayat vecizelere karşı hep ayakta tuttu." (35)

Öyleyse bir karşı tarih insanı olarak kendini tanımlayan Mehmet Manas, karşısına geçtiği kıyının da karşısına geçmeyi başarabilmiş midir? Askerlik şubesinin önünde askerlik yeterlilik kâğıdı eline verilen gencin yaşadığı yetersizlik duygusunu neden içine hapsetmiştir? "O gün hiçbir biçimde karşı tarih insanı gibi davranmadım, sadece üzülmekte geçiştirdim meseleyi… başka zamanlarda başka iç parçalayıcı manzaralar karşısında da benzer bir şekilde davranmaya devam ettim." diyerek iç göçünde bir yara olarak açılan bu kabuk, karşı tarih insanının kendiyle yaptığı sahici karşılaşmalardan biridir. Kabuğu açmak zor, yarayı görmek acıtıcı, tedavi etmek ise bir bilgiye muhtaçtır. Mehmet Manas'taki cesaret kendini kabuğundan kaldırmaya yetmiştir ama acaba o yarayı nasıl iyileştireceğini biliyor mudur ve insanın kendinin de kendini yaralayabileceğini?

"Annem", der karşı tarih kahramanı, onu böyle düş insanı yapan annesidir. Üç damar akıyordur annesinin sözlerinden: şiir, masal ve hikâyedir onlar. Şiirlere sadık kalır annesi ama masalları değiştirir, hikâyelerin çoğunu kendi inşa eder. Ezberci değildir, köklerinden yeşerir ve başka renkte çiçeklenir her daim. Bu anlamlı kazıdan bir özeleştiri bulup çıkarır kahraman: "tasarıda kalmak" Masallar, düş dünyası ve sonunu dinlemeden dalınan uykular onu bir tasarı insanı yapmıştır. "Bende son fikri çok zayıf kaldı" der Berna'ya. Kendini Berna'yla tamamlamak, yaralı bilincini Berna'yla iyileştirmek için entelektüel bir haz haritası oluşturur. Berna ve kendisi, taşra ve şehir, sarışınlık ve esmerlik arasında "kılçıklarından arındırılmış" bir dünya inşa eder. Güçlü apartmanında geldiği kasabanın muhtarının dairesinde kiracı olarak üstelik. Berna'yı o evde ev sahibi olan Mümtaz'la hiç karşılaştırmadan üstelik.

Kahramanın yürüyüşünde başından sonuna Berna vardır. Aşk, tutku, dostluk, arkadaşlık, terapi, tedavi… Bir sarışınlık-esmerlik hikâyesinin içinden çıkan Mehmet ne sarışın ne esmer olan Berna'da ne aramıştır? Belki de çıktığı taşra zihniyetinin beklediği sarışınlığa hayran entelektüelinden farklı, yeni bir dil kurma telaşıdır Berna. Berna, o yeni dilin kendisidir. Mehmet'ten farklı bir iklimde yetişmiş, başka hikâyelerle çoğalmış olan Berna, Mehmet'in kapatmak istediği açık yerleridir. "Ben bir annenin açık yapıtından geliyordum, o Durgun Don'dan, Matmazel Noralya'nın Koltuğu'ndan, bir babanın şahsi İskenderiye Kütüphanesinden geliyordu." diyerek başından çizmiştir kendinde olanı ve olmayanı. Karşı tarih ayrımı yapmadan yaşayabilen Berna ile kendini sürekli bir savunmada inşa etmeye çalışan Mehmet, bir ara ton arayışındadır aslında. Berna onun yakalayamadığı ara tondur.

Fakat Mehmet kendiyle gerçek anlamda ne kadar yüzleşebilecektir? Aynayla düşünsel bağlarını "bir bilgiyle değil bir sezgiyle" koparan kahramanın, karşı tarih tezini yüklenirken neden karşıda olduğuna dair bilgisel zemini ne kadar sağlamdır? Bulduğunu zannettiği yerler gerçekten aradığı yerler midir?

Mehmet Manas yani taşralı bir entelektüel ya da entelektüel olma sancısı çeken bir taşralı… Okul kütüphanesi, annesinin masalları onun edebi dilini oluşturmuş; zorla gittiği tarih fakültesindeki hocalar karşı tarih refleksini; Kardeşler Kıraathanesi entelektüel muhit kurma çabalarını, hikayeci Necdet yeniden can bulan açık yapıt hikâyeleriyle kendini hatırlama bilincini, Ertuğrul'la edebiyatını, İlhan'la cesaretini inşa etmeye çalıştığını fark ediyor Mehmet Manas. Hepsini Berna'ya anlattığı hikâyesiyle fark ediyor. Bir sığınak oluyor Berna. Yeni bir dil arayışında o dili nasıl kuracağına dair sahici bir estetik zemininin olmayışıyla hep bir tasarı insanı olarak kalan kahraman, onu kılçıklarından arındırılmış olarak gören Berna'ya sığınıyor. Orta düzeyde entelektüelliği yakalamış bir ailenin kızı olan Berna'yı "boşanma avukatı" diye tanımlıyor kahraman. İnsanların iç dünyasını merak eden, modern edebiyat ile büyüyen Berna Mehmet'i de merak ediyor çünkü. "Cam kenarı konuşmaları" adını verdikleri sohbetlerde Berna boşanan çiftlerin hikâyelerini anlatıyor ve Mehmet'in hikâyesini dinliyor.

Berna'yı kumral saçlarıyla seven kahraman, ona bir dış/estetik idealizesi yapmaktan kaçınıyor. Hatta bir defasında saçlarını sarıya boyatmak isteyen Berna'ya karşı çıkıyor. Berna'nın kumral oluşu, geldiği yerle, büyüdüğü ortamla bir kavgasının olmaması, toplumsal yaralardan çok bireysel yaralarla ilgilenen doğasından bir entelektüel bilinç çıkar mı çıkmaz mı, sorusu da kahramanın bu sarsıcı bilinç göçünde sığındığı limanın açık yaraları olarak kabuğun alt katmanından sızıyor. Mehmet'in Berna'yı merak etmemesi de başka bir soruya ilmek atıyor. Boşanma avukatı, Mehmet'i onun kollarına getiren yolları da tanımak isterken Mehmet'in Berna'yı sadece okuduğu kitapları ve çocukluk kütüphanesini bilmesiyle yetinmesi bir başka zihinsel boşluk olarak yürüyüşe eşlik ediyor.

Karşı Roman'nın bir savunma tasarısıyla kurguladığı bu yürüyüş, kahramanın yaşamadıkları üzerinden kurduğu bir yaşamın yürüyüşü. Tarihin içine bakmayı reddedip karşı tarihe tutunan bir entelektüelin dürtüsel ve refleksif yaklaşımlarına da şahit edilen bir yürüyüş… Bu yürüyüşte kendinden yola çıkmak gerektiği, tarihe bakmadan karşısının kurulamayacağını vurgulayan bir hisseyle savunmanın taslağı sona eriyor. Berna yok artık. Yakıcı özlemi olsa da. Sıfır noktasından bir doğum ânı gerekiyor belli ki. Bu da bir tasarı. Savunmanın tasarısı. Mehmet Manas'ın tasarladığı savunmasını savunacağı zaman ne zamandır? Karşı Roman, bir açık yapıt olarak burayı da okura bırakıyor.

Kaynakça

Ayçil, A, (2024). Karşı Roman, İletişim Yayınları, İstanbul.

Karaosmanoğlu, Y.K, (2017). Yaban, İletişim Yayınları, İstanbul.

Dr. Kadriye Alev, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda almıştır. Akademik çalışmalarında özellikle edebiyat-sosyoloji ilişkisi, kimlik inşası, kültürel temsil biçimleri, İslamcı entelektüellerin edebi söylemleri ve kadın kimliği gibi temalar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Yüksek lisans tezinde Mustafa Kutlu'nun hikâyelerinde dünyaya bakışını, doktora tezinde ise 1980-2000 yılları arasında Türk romanında kimlik problemini ele almıştır. Bu doğrultuda yayımladığı makalelerde ve "Türk Romanında Kimlik Problemi (1980–2000)" adlı kitabında toplumsal dönüşüm süreçlerinde kadınların edebi temsilleri ve bu temsillerin kimlik politikalarıyla ilişkisi ve aydın kimliğinin arayışına dair eleştirel çözümlemelere yer vermiştir. Özellikle İslamcı aydın kimliği, tasavvufi yönelimlerin edebi karşılıkları ve kadın kimliğinin temsilleri üzerine kaleme aldığı akademik metinler, günümüz Türk edebiyatı tartışmalarına sosyolojik bir derinlik kazandırmaktadır. Eserlerinde ve bildirilerinde, mütedeyyin bireyin kültürel varoluş mücadelesini anlamaya yönelik yorumlayıcı bir yaklaşım benimseyen Alev, edebiyatı hem bir anlatı hem de bir direniş zemini olarak değerlendirmektedir.

Eğitimci kimliğinin yanı sıra, çeşitli televizyon projelerinde metin yazarlığı yapmış, edebi ve kültürel içeriklerin görsel medyada temsil edilmesine katkıda bulunmuştur. Hâlen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görevini sürdüren Dr. Kadriye Alev, edebiyatın bireysel ve toplumsal kimlikler üzerindeki inşa gücünü odağına alan çalışmalarına devam etmektedir.