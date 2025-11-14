“Kartallar Efsanesi” Başlıyor: Kahramanın Doğuşu

Çin mitolojisinden uyarlanan ve 1957'de basılan "Kartallar Efsanesi", elli yıl ve milyonlarca okunma sonrasında önce İngilizce'ye çevrilerek dünya okurlarına, ardından da 2025 Kasım'ında Destek Medya Grubu bünyesindeki Athica Kitap tarafından Türkçe'ye çevrilerek okurlarımızın beğenisine sunuldu.

Kadim Çin tarihinden kaynağını alan efsane, Çin dilinde yazanlar arasında en çok okunan yazarlardan biri olan Jin Yong tarafından kaleme alınmış. Moğal ve Türk baskısıyla parçalanarak Kuzey Çin'den aşağı doğru çözülen Çin imparatorluğunun geride bıraktığı onlarca hanedanın, acımasız iç çatışmalarda verdiği hayatta kalma mücadeleleri önümüze uzun bir serüven getiriyor. Bölgenin geniş coğrafi ve siyasi birikimiyle birlikte Çin kültürünün önemli bir parçası olan dövüş sanatları bu serüvenin ana dolgusunu oluşturuyor. Eserde, kahramanları insan üstü özelliklere sahip olmaya kadar yükselten beden ve ruh eğitiminin farklı mezhep ve ekollerden yansımalarını bulmak mümkün.

Efsane, köylerinde düşman saldırısına uğrayan iki can dostu çiftçinin henüz anne karnında olan çocuklarının hikâyesiyle başlıyor. Biri kız diğeri erkek olursa evlendirilecek, ikisi de erkek ya da ikisi de kız olursa kardeş ilan edilecek bu çocuklar, doğmadan önce ayrı düşer ve karanlık Çin'de yirmili yaşlarına kadar birbirlerini hiç görmeden büyürler. Nihayetinde bambaşka iki insan olarak karşılaşırlar. Olay örgüsü, çocuklardan biri olan Guo Jing'in, kendisini sahiplenen keşişler tarafından bu karşılaşmaya hazırlanmasıyla geçen çocukluğuna ve gençliğine odaklanmıştır. Guo Jing adım adım bir kahramana dönüşürken onu yetiştirmeyi bir onur meselesi haline getiren ustalar da türlü tehlikeler karşısında hayatlarını ortaya koymaktadır. Roman, yirmi yıl süren arayışı, her iki aileden geriye kalanların akıbetini ve onlar üzerinden Çin'de yaşananları anlatarak dallanıp budaklanır.

Bambaşka bir dünya olan Doğu medeniyetinin yabancı okura aktarılmasıyla ilgili çekinceler nedeniyle Batılı okurlara sunulması gecikmiş olan efsanenin ilk kitabı "Kahramanın Doğuşu", kadim Uzak Doğu hikâyelerine meraklı olan edebiyat düşkünleri için yeni bir pencere olabilir. Ancak Çince karakter ve mekân isimleri, uzun metin içerisinde ardı ardına gelip biriktikçe okurun zihninde hikâyenin bütünlüğünü korumak konusunda göz ardı edilemeyecek bir zorluk oluşuyor. Neyse ki yazar, kurgusunu genellikle doğrusal bir akışta ilerletiyor ve sadece karakterler hakkında bazı kör noktaları aydınlatmak için zaruri kısa geri dönüşlere başvuruyor. 456 sayfalık kitap dizgi, düzelti açısından kusursuz. "Ke Zhen'e" yazımında olduğu gibi isimlerin içinde kullanılan kesme işaretleri kullanılmamış olsa okur hiçbir şey kaybetmez, bu isimler ek aldığında oluşan "Ke Zhen'e'e" gibi yazımlarda kafa karışıklığı yaşaması da önlenmiş olurdu. Çevirmen ve editörlere, serinin devam kitaplarında bu tarz yazımlardan kaçınmalarını salık verebiliriz.

Diğer yandan bu ve benzeri Doğu mitolojileri, Batı hikâyeciliğine fazlasıyla maruz kalan okurlarımız için şeklen yeni ama fikren yabancı olmadığımız bir idman sahası açıyor. Zaman-mekân-karakter tasarımlarındaki farklar zihin dünyamızı genişletirken insan, toplum, devlet üçgenindeki mücadele insanlığın ortak ve kaçınılmaz dertlerine temas ediyor. Aslına bakılırsa Batı ile Doğru arasındaki uzaklık, dünyanın yuvarlak oluşu itibarıyla bir o kadar da yakınlık anlamına geliyor. Dünyanın çatısı Çin dağlarında uçan kaçan kahramanların gerçeküstülüğü pek tabii Batı şehirlerinde fink atan Marvel kahramanlarını çağrıştırabilir. Bu gerçeküstü iki dünya, bugünün gerçek sonrası (post-truth) bakışının temelini oluşturagelmiştir. Bunları okurken her ikisinden de farklı olarak gerçekle bağını koparmayan, kopardığında dahi insanın haddi konusunda hassasiyetini koruyan bir edebiyat alanında durduğumuzu hissederiz. Bu duruş her ne kadar okurun gerçeküstü beklentisini karşılayan popüler metinler üretmemizi zorlaştırıyor olsa da aşkın duygu ve düşüncelerimizin odağının da şaşmamasını sağlamaktadır.

Netice itibarıyla, zamanda ve mekânda yolculuğun bir vasıtası olarak başvurduğumuz fantastik kitaplara yenilerinin ekleneceği haberini veren bir ilk kitaptır "Kahramanın Doğuşu" ve "Kartallar Efsanesi" hayırlı olsundur.

Kahramanın Doğuşu

Jin Yong

Athica - Destek Yayın Grubu

2025 Kasım

456 Sayfa