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Kaybedeni Olmayan Kitap Okuma Yarışması

25.02.2022 10:03 - Alıntı
Kaybedeni Olmayan Kitap Okuma Yarışması

Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) okuyan, araştıran, düşünen, tahlil ve analiz yapabilen, öğrendiklerini hayata geçiren nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması" düzenleyecektir. Kaybedeni olmayan yarışma; İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde gerçekleştirilecek olup, kitap okuma yarışmasında birbirinden güzel üç farklı kitaptan sorular sorulacak.

Bu konuda geniş bilgi "www.aydinlikyarinlara.com" web sitesinde bulunmaktadır.

AMAÇ; MİLLİ TARİH ŞUURU VE GÜZEL AHLAK

Yarışmada amaç; okuyan, araştıran, düşünen, tahlil ve analiz yapabilen, öğrendiklerini hayata geçiren nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Öğrencilerde; okuma alışkanlığının daha üst seviyelere çıkarılmasına, kelime hazinesinin zenginleştirilmesine, toplumda; okuma kültürünün yerleştirilmesine, kitap sevgisinin artırılmasına zemin hazırlamak olarak ifade edilirken, ayrıca, kültür ve medeniyetimizin gençlere tanıtılmasına, milli tarih şuurunun kazandırılmasına, güzel ahlâkın yaygınlaştırılmasına, güvenilir kitaplarla destek olmayı amaç ediniyor.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KİTAPLAR

Yarışmaya, www.aydinlikyarinlara.com adresinden kayıt olunacak.

İlkokul öğrencileri Yazar Ramazan Batmaz'ın "Benim Kılavuzum",

Ortaokul öğrencileri Yazar Kürşat İmalı'nın "Harika Hikâyeler",

Lise öğrencileri ise Dr. İdris Tüzün'ün "Delilleriyle İman Esasları" kitaplarından sorumlu olacaklar.

KİTAP TEMİN NOKTALARI

Belirlenen kitaplar, internetten sipariş vererek veya seçkin kitapçılardan temin edilebilir. Bununla beraber, iller ve ilçelerde belirlenen kitap temin/satış noktalarından ulaşılabilecek..

SON BAŞVURU 20 MART

Yarışmanın son başvuru tarihi ise 20 Mart 2022 olarak belirlenirken, sorular çoktan seçmeli olacak. İlkokulda 3 şık, ortaokulda 4 şık ve lisede 5 şık şeklinde olacak.

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Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 25.02.2022 10:03 - Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 10:07
Etiketler : Alıntı Kara Tahta alıntı aydınlık yarınlara kitap okuma yarışması ulued
Romantik Yol; FÜSSEN
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