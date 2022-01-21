Kayıtsız Biri: Meursault

Cemil Yeraz yazdı...

"Herkes bilir ki hayat, yaşanmak zahmetine değmeyen bir şeydir."

Yabancı, Albert Camus.

Yabancı, Albert Camus'nün en önemli eseridir. Çünkü Yabancı'da hayatın saçmalığı ve anlamsızlığı üzerinde durmuştur Camus. Kitap, 1942 yılında yayınlanmış, Türkçe'ye ilk çevirisi ise 1958'de Semih Tiryakioğlu tarafından yapılmıştır. Ayrıca Can Yayınları'nda Vedat Günyol tarafından da kitabın çevirisi mevcuttur.

Eserin ana karakteri olan Meursault, absürt bir karakter olarak görünmektedir.. Bunu kitabın ilk cümlesinden itibaren anlamak mümkündür.

"Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum." (syf1) Bu cümle üzerinden hareketle, bir roman karakteri olan Meursalut'un annesinin ölümüne bile kayıtsız kalması ekseninde, bir Meursault analizi yapılabilmektedir.

Meursault, âdi bir büroda çalışan sıradan bir memurdur. Çok konuşmaz, hep düşüncelidir. Bu yüzden pek arkadaşı yoktur, hatta hiç yoktur bile denilebilir. Meursault'ın annesinin bile ölümüne kayıtsız kalması, büroda şaşkınlığa sebep olur. Bunun ileride yaşanacak olaylarda aleyhine kullanılacağından habersiz olan Meursault, normal yaşantısına devam eder. Bir gün karşısına Marie diye bir kız çıkar ve Meursault bu kız ile sevgili olur. Marie ile ilişkisinde bile Meursault, hem kendine hem de kıza karşı yabancılığı söz konusudur. Marie ile neden birlikte olduğunun bile Meursault için pek önemi yoktur. Daha önce dediğimiz gibi Meursault absürt bir karakter olarak görünmektedir...

Bir gün işten eve dönerken Meursault yan komşusu olan Raymond'un ona seslenişiyle doğru Raymond'un yanına gider. Raymond, onunla Marie'nin kendisini ile beraber sahildeki bir arkadaşının yanına gelip gelmeyeceğini sorar. Meursault da bu teklifi nedensiz kabul eder. Meursault ile Raymond gittikleri sahilde yürürlerken Raymond'un belalıları olan Araplarla karşılaşırlar. Çıkan hengâmede Meursault, Araplardan birini Raymond'un silahı ile vurur ve sonradan bunun yanlışlıkla olduğunu söyler ki ilerleyen sayfalarda cinayete güneşin sebep olduğunu söyleyecektir. Tabii bu olaydan sonra Meursault tutuklanır ve mahkemeye çıkarılır. Mahkemede kendisinin hayata karşı durağan oluşundan tutun da annesinin ölümüne olan kayıtsızlığı bile Meursault'ın aleyhine olacaktır. Meursault ise yine kendi bildiği gibi umursamazca davranmaya devam etmektedir. Sanki bu olaylar onun başına değil de başka birisinin başına gelmiş gibi. Hapisteyken söylemiş olduğu: "Bir tek gün dışarıda yaşamış olan bir kimse, güç zahmetsiz yüz sene hapiste kalabilir."(syf74) cümlesi bile Meursault'ın hapishane hayatına bakış açısını özetleyecek niteliktedir.

Meursault ve Absürtlük

Hiç kuşku yoktur ki, Meursault, deli değil aksine son derece akıllı biridir. Çünkü Meursault her şeyi görüyor ve anlıyordu ama hiçbir şey yapası gelmiyordu. Hayatının olağan akışına müdahale etme gibi bir durum söz konusu değildi Meursault'de. Meursault, kendisinin var olduğuna inanmıştı ama bu varoluş saçma bir varoluştu ona göre. Meursault bir nevi topluma yabancılaşmıştı. Bir başka deyişle uzlaşmış değil, uyumsuz insandı. Varoluşsal olarak çektiği acı annesinin ölümüne üzüldüğünden (veya üzülmediği mi demeliyiz bilemedim) bile çoktu. O yüzden ne annesinin ölümünde aşırı tepki gösterdi, ne de hapise atıldığı zaman kendisini savunma gereksinimi duymuştu. Dedik ya ona göre her şey saçmaydı. Annesinin ölümü bile, hapise atılışı bile... Diğer insanlara göre ise Meursault saçmaydı ve Meursault da bunun farkındaydı. Meursault'ın duruşu ve tavrı bir insanın absürtlüğü bir felsefe haline getirmenin en uç noktasıdır. Çünkü o kendini tüm insanlardan soyutluyor ve bu şekilde kendini daha huzurlu hissediyor. Biz de zaman zaman yalnız kalmak isteyip köşemize çekilmek istemez miyiz? Meursault bizim bu zaman zaman yaptığımız davranışı hayatının geneline yaymıştı. Burada sormamız gereken soru: Meursault mı haklı? Yoksa ona saçma görünen toplum mu? Bu soruya henüz yanıt bulabilmiş değiliz!

Yabancı

Albert Camus

Varlık Yayınları

1993 İstanbul

117 sayfa