Kaynarca İlçe Kütüphanesinin İki Güzel Muhafızı

Bu yazımda sizleri Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde geçen edebiyat dolu bir güne götüreceğim. Günün yıldızı edebiyat idiyse de yanında pek çok şeyden söz etmek lazım o günü anlatabilmek için. Çünkü birçok aktörüyle kolektif olarak yaşanan ve yaşatılan bir gündü. Sakarya Kaynarca Belediyesi, Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Adalı Kadın Yazarlar 8.Edebiyat Dinletisi'dir size aktaracağım.

Öncelikle benim de üyesi olduğum topluluğumuz 'Adalı Kadın Yazarlar'dan bahsetmeliyim: Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi bünyesinde 2023 Haziranında bir araya geldi Adalı Kadın Yazarlar. Topluluğun 'Kelimeler ve Şeyler' adında bir de kitabı var. Henüz yedi ay evvel kurulmuş bir topluluğun kitabı olur mu demeyin, oldu işte. Kitapta yer alan yazarların emek ve çabasıyla topluluğun kurucu başkanı Arzu Özdemir'in editörlüğünde, TYB Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna öncülüğünde okura ulaştı kitabımız. Sponsorumuz yine Sakarya'nın en çok tanınan ilçelerinden biri olan Karasu Belediyesi.

Kuruluşunun ardından çeşitli etkinliklerde yer aldı topluluğumuz. İşte bu etkinliklerin 8'cisinde hazır bulunan on üyeden biriydim. 12 Ocak 2024 Cuma günü Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte unutamayacağımız bir ev sahipliği ile karşılaştık. İlçe belediyesi ve halk kütüphanesi çalışanlarıyla Kaynarcalı lise öğrencilerine gösterdikleri ilgiden ötürü müteşekkir kaldık. Eserlerimizi tanıttığımız, seslendirdiğimiz etkinlikte konuşan TYB Sakarya Şubesi Başkanı Fahri Tuna: 'Sakarya'mızda doğup büyüyen veya şu anda ilimizde yaşayan 21 kadın yazarımızdan oluşan Adalı Kadın Yazarlar oluşumu Kaynarca'da. Bunu çok önemsiyorum. Zira kadınların sesi edebiyatta daha çok çıkmalı ve duyulmalı. Deneme yazarı Filiz Toklu'nun öncülüğünde yeni dönemde Adalı Kadın Yazarlarımız, inanıyorum ki bayrağı çok daha yükseğe ve ileriye taşıyacaklardır. Malum ben Kaynarca kökenli bir yazarım. İlçemde böyle bir etkinliğin yapılması benim için de gurur ve mutluluk verici. Üstelik katılan on yazarımızdan dördü Ayşenur Gülsüm Tuna (Okçular), Gülsen Altay Yıldız (Kızılcaali Hocalıköy), Nalan Solmaz Aşkın (Kaynarca'da Öğretmen Niyazi Solmaz'ın kızı) ve Neslihan Okçu Cebesoy (Taşoluk Kadıköy) da Kaynarca kökenli. Bu güzel programa ev sahiplikleri için başta Kaynarca Belediyesi Başkanı Murat Kefli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, İlçe Halk Kütüphanesi yetkilisi Fatma Güner'e ve bu etkinliği düşünen kütüphaneci Aykut Yiğit'e çok çok teşekkür ediyorum. Edebiyatın sağaltıcı, şifa veren gücünü Kaynarca'da yasamak ve yaşatmak çok güzel. Yaşasın edebiyat, yaşasın kadınlar ve yaşasın Kaynarca' dedi.

Fahri Tuna'nın konuşmasında yer verdiği, işini özveriyle ifa eden ilçe kütüphane çalışanı Fatma Güner ve etkinlik fikrini öne sürerek bizleri Kaynarca'ya götüren ilçe belediyesi çalışanı Aykut Yiğit gün boyu bizimleydi. Öyle pozitif, öyle samimi, öyle güler yüzlüydüler ki sizlerin de tanımasını istedim. Fatma Hanım'ın bizler için yaptığı ve tadı her birimizin damağında kalan kurabiyeleri, Aykut Bey'in bizlere sürpriz olarak sözlerini kendisinin yazdığı ve yapay zekâ ile müziğini üreterek yine yapay zekâya seslendirttiği şarkı akıllarımıza kazındı.

İstedim ki pırıl pırıl bu iki insanı sizler de tanıyın. Sorular hazırladım ve cevaplarıyla kendilerini tanıtmalarına olanak sundum. Her ikisine de içtenlikli cevapları için teşekkür ederken kendilerini tanıdığım için şanslı hissettiğimi belirtmek isterim.

Kaynarca Belediyesi, Kaynarca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi ve Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesinin ortaklaşa düzenlediği Adalı Kadın Yazarlar Topluluğu Kaynarca Etkinliğinde tanışma fırsatı bulduğum Kaynarca İlçe Kütüphanesi Sorumlusu Fatma Güner'e yönelttiğim sorular ve yanıtları:

Sizi tanımak isteriz Fatma Hanım, bize kendinizden söz edebilir misiniz?

Merhaba ben Fatma Güner. 1993 yılında Bartın'da doğdum. Çiftçi bir ailede doğayla ve toprakla içe içe olmanın değerini öğrenerek büyüdüm. İlk ve ortaöğrenimimi Zonguldak'ta tamamladıktan sonra lisans eğitimime Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde devam ettim. Eğitimim boyunca bilgi yönetimi alanındaki teorik bilgilerimi pratikte de değerlendirmek adına gönüllü stajlar gerçekleştirdim. Bu stajlar sayesinde farklı kurumlarda çalışma fırsatı buldum ve bilgi yönetimi prensiplerini uygulama konusundaki becerilerimi geliştirdim. 2020 yılında Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesine Kütüphaneci olarak atandım. Burası benim ilk görev yerim oldu. Hala aktif olarak Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesinde çalışmakta ve burada okuma kültürünü desteklemek, topluma hizmet vermek amacıyla görev almaktayım.

Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesinde çalışıyorsunuz. Bize mesleğe nasıl başladığınızı ve kütüphanede çalışmanın nasıl olduğunu anlatımısınız? Örneğin bir günümüz nasıl geçiyor?

Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra KPSS ve gerekli diğer süreçleri başarılı bir şekilde tamamlayarak 2020 yılında Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesi'ne atandım.

Kütüphaneye geldiğimde ilk olarak gelen mailleri kontrol ediyorum. Ardından, evrak düzenleme işlemlerini hallediyorum. Eğer yeni kitaplar varsa, onları kataloğa ekleyip kaydını yapıyorum. Sonra, kütüphaneye yeni üye olanlara yardımcı olmak için gerekli işlemleri gerçekleştiriyorum. Eğer talep varsa, üyelere kitap ödünç veriyorum. Yani aslında, işlerimi bu sırayla düzenleyerek kütüphanenin düzenini sağlıyorum.

Halk kütüphanelerinin temel görevleri ve mevcuttaki işlevleri nelerdir? Sorumlusu olduğunuz kütüphane özelinde mesleki gelecek planlarınız nelerdir?

Halk kütüphanelerinin temel görevleri şunlardır:

Kütüphane materyalini seçmek, düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak,

Materyali ödünç vermek veya kullanıcıları diğer kütüphanelere yönlendirmek,

Bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili yerel derlemeler oluşturmak,

Yerel ekonomik gruplara bilgi hizmetleri sağlamak,

Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti sunmak,

Özel kütüphanelerin teknik işlemlerine rehberlik etmek,

Etkinlikler düzenlemek ve katılımı sağlamak,

Diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

Gezici kütüphane aracıyla hizmet götürmek,

Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişilere uygun hizmetler sunmak,

Kadınlara yönelik özel hizmetler sunmak,

Derleme işlerini yürütmek ve diğer mevzuata uygun hareket etmek yer almaktadır.

Kütüphanenin temel işlevleri arasında, bilgi kaynaklarını muhafaza etme, eğitim, araştırma ve boş zamanları değerlendirme yer alır. Kütüphane, toplumun bilgiye erişimini sağlama, eğitim ve öğrenim sürecine katkıda bulunma, araştırma olanakları sunma ve kültürel etkinlikler aracılığıyla boş zamanları değerlendirme gibi önemli alanlarda faaliyet gösterir.

Bu bağlamda, kütüphanelerde daha kapsamlı projeler ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Kütüphane, sadece bir kitap depolama mekânı olmaktan çok daha fazlasını sunabilir. Misyonum, kütüphaneyi toplumun bir merkezi haline getirerek kullanıcıların bilgiye erişimini artırmak ve bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak için yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmektir.

Bu hedef doğrultusunda, çeşitli alanlarda etkileyici etkinlikler düzenleyerek kütüphaneyi daha çekici hale getirmeyi amaçlıyorum. Bunlar arasında yazar söyleşileri, atölye çalışmaları, sanatsal etkinlikler, bilimsel seminerler ve kültürel etkinlikler yer alabilir. Ayrıca, topluluk katılımını artırmak için okuma kulüpleri, film gösterimleri, müzik dinletileri gibi düzenli etkinlikler planlıyorum.

Kütüphanede her yaştan insanın ilgisini çekecek projeler geliştirmeyi hedefliyorum. Çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek onların okuma alışkanlıklarını desteklemek, gençlere yönelik kariyer gelişimi seminerleri ve teknoloji atölyeleri gibi faaliyetlerle onların ilgi alanlarını beslemekte önemli hedeflerim arasında.

Sonuç olarak, kütüphanede gerçekleştirmeyi hedeflediğim bu projelerle topluma daha fazla fayda sağlamayı amaçlıyorum. Kütüphane, kitaplarla olduğu kadar çeşitli etkinliklerle dolu bir kültürel ve eğitim merkezi haline gelecek ve insanların bilgiye erişimini ve kişisel gelişimlerini destekleyecektir.Formun Üstü

Hangi yazarları okumaktan hoşlanırsınız? Okurlarımıza 10 eserden oluşan bir okuma listesi istesek önerileriniz neler olur?

Ben bir kütüphaneci olarak geniş bir kitap seçkisini seviyorum. Kitap okumayı seven biri olarak, farklı türlerden kitaplar beni etkiliyor ve çalışmalarımı bu çeşitlilik içinde sürdürüyorum. Her türden kitap, benim için yeni bir dünya ve keşif fırsatı sunuyor. Her bir kitap, farklı bir perspektif, duygu ve düşünce dünyasıyla beni etkiliyor ve bu da işimi yaparken daha zengin bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağlıyor.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna

Ahmet Haşim'in Şehir Mektupları

Tarık Buğra'nın Küçük Ağa

Refik Halit Karay'ın Memleket Hikâyeleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk

Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek

Lev Tolstoy'un İnsan Ne İle Yaşar

Fyodor Dostoyevski'nin Suç ve Ceza Charles Dickens'in İki Şehrin Hikâyesi

Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor gibi kitapları önerebilirim.

Bu listedeki eserler, Türk edebiyatı ve dünya edebiyatının önemli temsilcilerini içermekte ve genellikle öğrencilere edebiyat zevkini geliştirmeleri ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da önerilmektedir.

Mesleğinizde yaşadığınız ilginç bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz?

Kütüphaneye her gün uğrayan ilginç adam bir gün benden bilgisayarda kullanmak için kulaklık istedi. Pandemi nedeniyle bireysel kullanımı teşvik etmek ve teması önlemek için bu talepleri genellikle reddediyorduk. Ancak, bu sefer ilginç bir durum yaşandı.

Adam, cebinden karton bir bardak ve bir kablo çıkardı. Merakla ne yapacağını izledim. Ardından, şaşırtıcı bir şekilde kendi kulaklığını yapmaya başladı. Karton bardağı kesip şekillendirerek kulaklık gibi bir yapı oluşturdu. Sonra, kabloyu bardağın bir tarafına yerleştirip diğer ucunu bilgisayarına bağladı.

Şaşkınlıkla izledim, adam kendi yaptığı kulaklıkla bilgisayarında müzik dinlemeye başladı. Sanki bir mucize gerçekleşmiş gibiydi. Böylesine yaratıcı ve pratik bir çözüm karşısında hayran kalmamak elde değildi.

Bu olay beni düşündürdü. Aslında, insanın yaratıcılığı ve pratik düşünme yeteneği her durumda işe yarayabilir. Belki de bazen, sıra dışı çözümler bulmak için belli bir kısıtlama veya engel olması gerekiyordu. Bu adamın kendine özgü çözümü, beni hayretler içinde bıraktı ve işte o an, kütüphanede yaşanan bu olağanüstü anı unutamayacağımı fark ettim.

Kaynarca Belediyesi, Kaynarca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi ve Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesinin ortaklaşa düzenlediği Adalı Kadın Yazarlar Kaynarca Etkinliğinde tanışma fırsatı bulduğum Kaynarca Belediye Personeli Aykut Yiğit'e yönelttiğim sorular ve yanıtları:

Sizi tanımak isteriz Aykut Bey, bize kendinizden söz edebilir misiniz?

Ben Aykut Yiğit Kaynarca'da yaşıyorum. İktisat bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunuyum. Ayrıca, Sakarya Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Basın ve Yayıncılık ön lisans programlarını başarıyla tamamladım. 2012 yılından beri Kaynarca Belediyesi'nde görev yapmaktayım. Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirdiğim lise ve üniversite stajları ile birlikte, belediyelerde toplamda 15 yıldır görev almaktayım.

Kaynarca Belediyesi'nde kariyerime Belediye Kütüphane Sorumlusu olarak başladım ve aynı zamanda Grafik ve Tanıtım işlerinde de görev aldım. 2018 yılında, Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesi'nin vatandaşlara hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, İlçe Halk Kütüphane Sorumlusu olarak görevime devam ettim. 2019 yılında, Kaynarca Belediyesi'nde Basın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu olarak görev aldım, bu görevimde belediyenin iletişim stratejilerini belirlemek ve toplumla daha etkin iletişim kurmak sorumluluğunu üstlendim.

2023 yılı itibariyle, Kaynarca Belediyesi'ndeki görevimin yanı sıra, Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesi'nde geçici personel olarak görev almaktayım. Bu süreçte belediye bünyesinde edindiğim deneyimlerle, kütüphane hizmetleri, grafik tasarım ve tanıtım alanlarında aktif olarak çalışarak, ilçemizin kültürel ve bilgi paylaşımına katkı sağlamayı hedefliyorum.

Çocukluğunuzda hayalini kurduğunuz bir meslek var mıydı? Şu anki işinizden, hayatınızdaki yerinden bahsetmenizi istesek bize neler söylersiniz?

Çocukluğumdan beri bir dizi mesleki hayal kurmuş biriyim. Bunlardan biri polis veya asker olmaktı. Ancak hem fiziksel yapım hem de büyüdükçe değişen fikirlerim, bu hedeften vazgeçmeme neden oldu. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum, bu da sosyal bir ortamda çalışmayı kolaylaştırıyor. Özellikle de kitapların arasında, samimi bir atmosferde kütüphanede çalışmak, işimi severek yapmamı sağlıyor. Şu anda beni tatmin eden bir kariyere sahibim. İşimde güçlü yönlerimi kullanarak, kendimi ifade etmeyi ve topluma katkıda bulunmayı sürdürüyorum.

Sizi Adalı Kadın Yazarlar Etkinliği kapsamında tanıdım. Ve etkinlik açış konuşmasında Sn. Fahri Tuna etkinliğin sizin fikriniz olduğunu söyledi. Yaşadığınız şehir/kasabanın kültür-sanat yaşamı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Fahri Tuna, Sakarya ve Kaynarca için kültür ve sanat alanında önemli bir isim. Hem kütüphanede çalışmam hem de belediye personeli olmam, değerli isimlerle tanışma fırsatı sağlıyor. Fahri Bey, bu isimlerden biri olarak bilgi ve birikimiyle hem bize hem de çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

Kadın elinin lezzetinin farklı olduğuna inanan birisi olarak, kadın yazarların da kaleminden farklı bir tat alındığına inanıyorum. Bu nedenle, kadın yazarlara bakış açımızın önemli ve dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Kadın yazarlarımızın birlikte hareket ederek gerçekleştirdiği güzel projeler, bu konudaki hassasiyetimizi arttırıyor. Kütüphane sorumlumuz Fatma Güner'in öncülüğünde gerçekleştirilen Adalı Kadın Yazarlar etkinliğini geliştirmek için bir çalışma yapmamız gerekti. Bu konuda Fahri Hocam ile görüşerek, Kaynarca'nın farklı bir perspektiften ele alınması gerektiğini düşündük.

Kaynarca, küçük bir ilçe olmasına rağmen kültürel yaşamın yoğun olarak hissedildiği sembolik bir yer. İlçedeki etkinlikler, tarihi kişilikleri ve kültürel varlıklarıyla ön plana çıkıyor. Özellikle Kaynarca Belediyesi'nin düzenlediği Dartılı Keşkek, Hayvancılık, Kültür ve Sanat Festivali gibi organizasyonlar, ilçe sakinleri tarafından sahipleniliyor ve büyük destek görüyor. Kaynarca'nın sakinleri, iç içe yaşamanın getirdiği bir birlik duygusuyla kültürel özelliklerini kaybetmemiş durumda. Bu bağlamda, Kaynarca'nın kültürel zenginliklerini vurgulayan etkinliklerin önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz.

Adalı Kadın Yazarlar etkinliğinde Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesinin kitap rafları içinde bir oturma düzeni oluşturulmuştu. Etkinlik mekânı tercihi ve mevcut göreviniz bağlamında kitaplarla olan ünsiyetiniz konusunda bize neler söylersiniz? Ek olarak ne tür kitaplar okuduğunuzu ve en sevdiğiniz yazarları öğrenmek isteriz.

Kaynarca'daki Adalı Kadın Yazarlar etkinliğimizi geleneksel söyleşi programlarından farklı kılmak amacıyla daha samimi bir atmosfer oluşturduk. Programa katılan herkesin önemini vurgulayarak, etkileşimi artırmaya ve daha katılımcı bir ortam oluşturmaya özen gösterdik. Kitapların bu samimi ortamı güçlendireceğine inanarak, etkinliklerimizde kitapları etkili bir iletişim aracı olarak kullandık.

Yanı sıra, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlediğimiz Kaynarca İlçe Kütüphanesi etkinliğimizden bahsetmek isterim. Bu özel tarih vesilesiyle, olaya farklı bir perspektif getirerek anlamlı bir kutlama yapma arzusuyla hareket ettik. Kütüphanemizi sadece bir kitap deposu olarak değil, aynı zamanda kültür ve sanatın buluşma noktası olarak konumlandırmak istedik. Bu doğrultuda, Cumhuriyet, Atatürk, kitap, türkü ve şiir gibi temel unsurları samimi bir atmosferde bir araya getirdiğimiz "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" programını geliştirdik. Bu program, davetliler tarafından büyük beğeni topladı ve etkinliğimizi özel kıldı.

İlk başta insanların kütüphanenin sazla sözle ne alakası var diye düşündüklerini biliyorduk. Ancak, bu ön yargıyı başarılı bir olay örgüsüyle aşmayı başardık. Kitapları, türküleri, şiirleri ve Cumhuriyet'i aynı potada eriterek, kültür ve sanatın bir araya gelmesini sağladık.

Ayrıca, bu etkinliklere önem veren ve destekleyen Belediye Başkanımız Murat Kefli'ye teşekkür etmek isteriz. Kendisinin destekleriyle, kültür ve sanatın Kaynarca'da daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Sorunuzun devamındaki okuduğum kitap türlerine gelecek olursak; düşünsel derinlik içeren eserlere imza atmış ve Türk düşünce hayatına katkıda bulunan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Cemil Meriç ve Necip Fazıl Kısakürek gibi yazarların kitaplarını okumaktan hoşlanırım.

Sakaryasporlu milli futbolcu Aykut Yiğit ile isminizin aynı olması tesadüf mü? Sporla ilginiz var mı? İlçeniz için spor, sanat ve kültür anlamında gelecek hayalleriniz nelerdir?

İsmimin Aykut olmasının özel bir anlam taşımasının kökeni, rahmetli babamın Sakaryasporlu milli futbolcu Aykut Yiğit ile Atatürk Lisesi'nde aynı dönemde eğitim almış olmasına dayanıyor. Babam, Aykut isminin kendi anılarında ve duygularında önemli bir yer işgal ettiğini ifade ederdi.

Aykut Yiğit'in Sakaryaspor'daki başarıları ve milli futbolcu olması, babam için özel bir hayranlık ve bağlılık oluşturmuş. Bu duygusal bağ, benim adımın seçilme sürecinde belirleyici bir faktör haline gelmiş. Babam, Aykut ismini benim için seçerken, Aykut Yiğit'in başarılarına, spordaki tutkuya ve o dönemdeki güzel anılara olan özlemini ifade etmek istedi diye düşünüyorum.

Dolayısıyla, Aykut ismi benim için sadece bir isim değil, aynı zamanda babamın duygusal bir bağ kurduğu anlamlı bir simge halini aldı. İsmimdeki bu özel bağ, ailemizin geçmişi ve benim kimliğimle özdeşleşmiş bir hikâyeyi temsil ediyor.

Sporla ilgili faaliyetlerin genellikle yetenek odaklı olması, bireylerin bu faaliyetlere katılımını zorlaştırabiliyor. Açıkçası aynı durumu ben de yaşıyorum. Bu nedenle, çözümün bu faaliyetlerin daha yaygınlaştırılmasında yattığına inanıyorum.

Toplumun kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, insanların bir araya gelmesini sağlamak ve herkesin spor, kültür ve sanat alanında daha aktif rol almasını teşvik etmek için çaba harcamak, benim için önemli bir misyonu ifade ediyor. Bu tür bir organizasyonda yer alarak, ilçemizin bu anlamda daha zengin ve birlikte hareket eden bir topluluk haline gelmesine katkı sağlamak istiyorum.

Benim için spor, kültür ve sanat sadece bireysel bir ilgi alanı değil, aynı zamanda toplumun birleştirici gücüdür. İlçemizde bulunan tüm kurum ve kuruluşların aktif olarak görev aldığı geniş kapsamlı bir organizasyonda yer almak isterim.

Kitaphaber Ailesi olarak Sn. Fatma Güner ve Sn. Aykut Yiğit'e cevapları için teşekkür ederiz.