Kelimelerle Canlı Bir Resim Sunan Kitap: Küçük Bir İhtimal

Düşünmekten ve düşlemekten öteye gidemeyenlerin hayatı, gidenlerin ardından bakmaya mecburdur...

Kader gayrete âşıktı. Yaşamak istiyorsa insan, yaşama seyirci gözlerle bakmamak gerekti. Eylemsiz söylemler ya da habersiz eylemler sadece düşleyenler için anlamlıydı. İnsan gider... Geleni olmayınca gider, bekleyenin ümidine gider, beklemenin yükünden gider... Gidecek olana neden elbet bulunur. Ya kalacak olan! İhtimaller kıskacında geçen bir ömür ile gidemeyen, bir adım atmaktan aciz ruhla dolaşan, kendi derdinde yanar... Gidenin ve gidemeyenin buluştuğu hikâyesinden ismini alan Küçük Bir İhtimal kitabından bahsetmek istiyorum size. Duygusal bir giriş yapmış olsam da Hüseyin Kılıç ismini bilenler tabii ki melankolik bir kitap okumayacaklarını tahmin ederler.

Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz isimli ilk kitabıyla hayata sıra dışı bir bakış açısı olduğunu gösteren Hüseyin Kılıç, ikinci kitabıyla bu sıra dışılığını perçinlemiş. Sınırları aşan karakterleri var yazarın. Farklı görüp değerlendirebilme gücünün yanı sıra Kılıç'ın öykülerindeki en güçlü yanı samimi üslubu. Okuru da öykünün içine çokça katmış olması kitabı elinizden bırakmanızın önüne geçiyor. Sanki kişinin bir görevi yarım kalmış, kendi hayatında bir olayın eksikliğini tamamlaması gerekiyormuş gibi bir huzursuzluğa sürüklüyor. Mecburen, başladıysanız ilk önce kitabı bitirmenin gerekliliğine bürünüyorsunuz. Daha sonra okunacaklar arasına kaldırılma olasılığı da oldukça yüksek. Zira toplum sosyolojisini de iyi tahlil eden yazar, ülkemizin mizaha ihtiyacının da bilincinde gibi duruyor.

Öyküler hız çağında yaşadığımız gerçekliğiyle uyumlu ilerliyor. Kahramanların psikolojik süreçleri hızlı ancak anlaşılır. 40 yıldır şahit olduğunuz bir hayat gibi okuyorsunuz. Bunda okura kahve yapıp evine davet eden karakterin samimi sohbeti bir etken tabii ki ama okurun bilinçaltı, olayların dile gelmeyen detaylarını tamamlıyor. Bu, yazarın şahit olduğumuz ancak dikkatimizin odağında olmayan detayları öykünün ana meselesi olarak işleyişinden kaynaklanıyor.

Kitabın bütününde karnaval bir yapı sunuyor yazar. Gündüz düşü içinden çıkan kahraman da var, paranormal olayların ortasından kitaba düşen büyülü gerçekliklerde. Bir bakıyorsunuz Osmanlı Paşaları esiyor bir bakıyorsunuz Atatürk sevdalıları. Sistem eleştirilerinin manidar göndermelerine acı bir gülücükle selam verdirtiyor. Bir an Azrail'le dost oluyor biraz sonra "şok şok şok" haberleri yankılanıyor zihninizde. Tabii ki "Yok artık!" demeniz de çokça mümkün. Küçük Bir İhtimal kitabı, duyguların tüm ihtimallerini yaşatıyor okura. Şaşırırken, gülümsemeye oradan gözyaşına koşturan bir okuma dünyasına davet ediyor. Öyle lafın gelişi de değil. Bildiğiniz kitap satırlarından okura açık bir davet var. Hüseyin Kılıç karakterler üzerinden şöyle sesleniyor; "Eğer vaktiniz varsa buyurun benim eve gidelim. Ben size bol köpüklü bir Türk kahvesi yapayım da onu içerken anlatayım tüm olanları" (s. 11). İlginç değil mi? Hani eski zamanlarda hikâyelerin anlatıldığı meclisler olurmuş ya hâlâ öyle bir geleneğimiz olsaydı sanırım Hüseyin Kılıç başköşede ağırlanırdı. Psişik olay örgülerini okurken, kitabın büyülü bir tarafı da olabileceğini düşünebilirsiniz. Zira ben bu satırlardan sonra kendimi kahve makinesinin önünde buldum. Zaman zaman da anlatıcı, yaşaran gözüm için mendil uzatacak diye bekledim. İşin esprisi bir tarafa Hüseyin Kılıç, felaket haberlerinin havada uçuştuğu şu zamanda, kalemiyle gülümsetip okuruna nefes aldırıyor.

Yazar, hikâyelerinin giriş kısımlarında sohbet havasında verdiği genel bilgilerle muhatabını öyküye hazırlıyor. Akışta verdiği telkinlerle de kişinin gözüne daima canlı bir resim sunuyor. Yer yer hikâyeyi çekici kılan teatral bir havası da var. Alışılmış seslerin dışına çıkartıyor ve ister istemez hayata dair sıra dışı bir bakış yakalıyorsunuz. Bu belki de Küçük Bir İhtimal isimli eserin en başarılı yönü. Kitabı elime ilk aldığımda, bazı isimlerden kötü bir metin okumak sadece küçük bir ihtimal olabilir, demiştim. Çeşitli edebiyat dergilerinde de ismini çokça duyduğumuz yazarın kara mizahı yerinde kullanacağının bilincindeydim, yanılmadım. Zira kendisi ölümle yaşamı anlamlandıran bir yazar. Ayrıca zamanın ve hayatın nabzını tutuyor. Küçük Bir İhtimal isimli kitabı üzerinden bariz bir örnek vermek gerekirse her yerde, her kurumda baş gösteren bir koltuk sevdası vardır ki hepimizin kanıksadığı bu duruma Kılıç, alegorik bir anlatımla kitabında yer vermiş. Direk Koltuk ismiyle açıkça konuyu vermesi dışında, Zeki Metin, Çantadaki Sır isimli öykülerinde de sistem eleştirilerinin içine yedirerek, hafiften değdiriyor kalemini.

Kılıç, genel olarak karakterlerine bir nevrotik çatışma alanı kuruyor. Alt benlik ve üst benlik arasındaki çatışmayı başarıyla oluşturuyor. Kiminde sessiz sedasız kursa da İşportacılara Ölüm, Melekler ve Şeytanlar bu bağlamda en belirgin öyküler.

Küçük Bir İhtimal kitabındaki tüm öyküleri beğenmekle birlikte Michael Jackson'ın Küllerinden Doğan Adam, Dede ve onun devam hikâyesi olan Daha isimli öykülerin en çok yıldızı hak ettiğini düşünüyorum. Sakın anlatıcının samimiyetine kanıp, albümlerden dedenizin fotoğrafını bulmak için koşmayın. Unutmamalıyız ki (üstünüze alınmayın lütfen, kendimden yola çıkarak söylüyorum) bu sadece bir kurgu. Bu hatırlatmayla birlikte sanırım kitaba başlarken evinizde kahve ve ıhlamuru hazır bulundurmanız gerektiğine dair küçük bir notta düşmem gerekiyor. Çünkü kahve ikramıyla başladığınız kitabı ıhlamur içerek bitiriyorsunuz. Nedeni ise kitapta saklı.

Tüm bunların üzerine kitabın en hoş yanlarından birisinin de Hüseyin Kılıç'ın "Karıcığıma" diyerek son bulan ithafına değinmeden bitiremeyeceğim. Burada kullandığı beş kelime ile zaman her şeyi değiştirir, şekiller, hitaplar dönüşür, tek baki içimizdeki sevgidir diyor sanki yazar. Daim olsun...

Küçük Bir İhtimal

Hüseyin Kılıç

Ötüken Neşriyat

166 sayfa