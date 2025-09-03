Kendi İçimize Bir Yolculuk: Simyacı

Bugün dünya genelinde 80'den fazla dile çevrilmiş, milyonlarca okuyucuya ulaşmış ve üzerine çokça konuşulmuş bir kitapla karşınızdayız: Simyacı. Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun kaleminden çıkan bu 184 sayfalık eser, son yılların en çok okunan, hemen her kitaplıkta rastlayabileceğiniz, hem sade anlatımı hem de derin anlam dünyasıyla öne çıkan bir roman. Kitabın ismi olan Simyacı, beraberinde pek çok kavramı da getiriyor. Peki, nedir simya? Simya; kimya, metalürji, fizik, tıp, astroloji, semiyotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanatın harmanlandığı çok disiplinli bir kadim bilgi alanıdır. Simyacıların en çok bilinen amacı ise sıradan metalleri altına dönüştürmek ve ölümsüzlük iksirini elde etmeye çalışmaktır. Ancak Paulo Coelho'nun bu eserde yaptığı şey, simyayı sadece fiziksel değil, ruhsal bir dönüşüm metaforu olarak kullanmak ve okura esasen şu soruyu sordurmaktır: "Ben bu dünyada ne için yaşıyorum?"

Kitap, kişisel menkıbe kavramı etrafında şekilleniyor. "Menkıbe", olağanüstü niteliklere sahip din büyüklerinin ya da tarihte geçmiş kahramanların hikâyesi anlamına gelir. Coelho ise bu kavramı her bireyin kendi yaşam yolculuğu olarak yorumlar, her insan kendi menkıbesini yaşar.

Romanın başkahramanı Endülüslü genç bir çoban olan Santiago'dur. Santiago, çobanlık yaptığı günlerde üst üste iki gece aynı rüyayı görür: Mısır piramitlerinin bulunduğu yerde bir hazine bulmaktadır. Bu rüyayı anlamlandırmak için bir falcı kadına danışır ve kadından, rüyasının gerçek bir hazineye işaret ettiğini öğrenir. Ancak falcı, eğer hazineyi bulursa, bu yorum karşılığında Santiago'dan onda birini talep eder. Santiago başlangıçta buna pek kulak asmaz, ta ki konakladığı bir şehirde yaşlı ve gizemli bir adamla tanışana kadar. Bu yaşlı adam, ona "kişisel menkıbesini" takip etmesi gerektiğini söyler. Bu sohbetten sonra Santiago, hayatındaki her olayı bir işaret olarak görmeye başlar ve macerasına başlar.

Santiago, sürüsünü satarak Afrika kıtasına geçer. Ancak burada dilini bilmediği için parasını kaybeder, her şeyini çaldırır. Yeni bir başlangıç yapabilmek için bir billuriye dükkânında çalışmaya başlar. Zamanla bu dükkânda işlerin başına geçer, yeni fikirler geliştirir ve işyerini canlandırır. Kazandığı parayla kişisel menkıbesini gerçekleştirmek adına çölü aşmak için yola çıkar. Yolculuk sırasında simya ilmine ilgi duyan bir İngiliz ile tanışır, onunla bilgi paylaşır. Çölde ilerlerken bir vaha köyünde bir kıza âşık olur, kısa süreliğine kalmak ister. Ancak âşık olduğu bu çöl kızı, Santiago'yu kendi menkıbesinin peşinden gitmesi için cesaretlendirir ve onu bekleyeceğini söyler. Bu noktada Santiago, aşk mı yoksa kaderinin sesi mi sorusuyla karşı karşıya kalır. Ardından yolculuğuna devam eder, yolda gerçek bir simyacı ile karşılaşır. Bu simyacı, ona yalnızca maddeyi değil ruhu da dönüştürmenin yollarını gösterir. Nihayet Santiago piramitlere ulaşır. Kitabın sonu ise, bu yolculukta asıl hazinenin nerede olduğunu gösterecek beklenmedik bir sürprizle son bulur.

Simyacı, her yaştan okuyucuya hitap eden, sade ve yalın diliyle kolay okunan bir kitap. Ancak içeriği itibariyle son derece derin bir felsefeye sahip. Hayatta herkesin bir "kişisel menkıbesi" olduğunu, insanın kendi yolculuğunu tamamlaması gerektiğini anlatıyor. Aşk, kayıplar, hayal kırıklıkları, dostluklar, umutlar ve inançlar bu yolculukta insanı şekillendiren temel taşlar olarak sunuluyor. Günlük hayatımızda karşılaştığımız mutluluk arayışları, iç sesimizle mücadelemiz, çevremizin bizden beklentileri ve yaşadığımız iniş çıkışlar bu romanda sembollerle işleniyor. Santiago'nun yolculuğu aslında hepimizin hayat hikâyesini temsil ediyor. Hazineyi bulmak için çıktığı yolculukta, esas hazineye dönüşen şeyin bizzat bu arayışın kendisi olduğu mesajı, romanın en güçlü felsefi alt metnidir.

Kitabın ilham kaynağı ise bize oldukça tanıdık. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin Mesnevî'sinde geçen, Bağdatlı bir adamın Şam'a olan yolculuğu ile Santiago'nun hikâyesi arasında büyük benzerlikler var. Hatta Simyacı'nın kapağında bu benzerlikten açıkça söz ediliyor. Benzer bir motif, İstanbul'da Topkapı'da geçen Takkeci İbrahim Efendi'nin kıssasında da bulunuyor. Bu yönüyle roman, Doğu mistisizmini Batı anlatısıyla buluşturuyor.

Kişisel bir değerlendirme olarak, kitabın dünya çapında bu kadar ilgi görmesini anlamakla birlikte, zaman zaman fazla abartıldığını da söylemek gerekir. Özellikle büyük beklentiyle okunmaya başlandığında bazı okurlarda hayal kırıklığı yaratabilir. Ayrıca bazı bölümlerde yazarın dinler konusundaki tasvirleri dikkat çekiyor. Kimi ifadelerin İslamî sembollere karşı duyarsızlık içerdiği, Hristiyanlık propagandasına kaydığı yönünde eleştiriler getirilebilir. Bu, eseri okuyan bazı bireylerin rahatsızlık duyabileceği detaylar arasında yer alıyor.

Tüm bunlara rağmen Simyacı, okura kendi yaşamı üzerine düşünme fırsatı veren, ilham verici bir eser. Kitaptan şu alıntı ise romanın ana fikrini özetliyor: "Her zaman aynı insanları görürsek, onları yaşamımızın bir parçası saymaya başlarız. Yaşamımızın bir parçası saydıkça da, onlar bizim yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar. Bizi görmek istedikleri gibi değilsek, hoşnut olmazlar. Çünkü herkes bizim nasıl yaşamamız gerektiğini bildiğini sanır. Ne var ki, kimse kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini bilmez." Paulo Coelho'nun bu romanı, kendi hayat yolculuğunu anlamlandırmak isteyen herkesin bir kez olsun eline alması gereken bir kitap.

Simyacı

Paulo Coelho

Can Yayınları

Kasım 2021

İstanbul

188 Sayfa