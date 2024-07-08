Kendinden Söyleşiler: Ferhat Bezci

Neden kitap çıkardınız?

İnsan hep dünyada iz bırakmak istemiştir, bunu kimisi dünyaya bir can getirerek yapar kimisi yaptığı iyiliklerle kimisi ölümlerle, kötülüklerle kimileriyse sanatsal, mimari ve edebi eserlerle bu dünyada bir iz bırakır. Belki ikinci kitabım olan Asphodel'i çıkarma nedenim bu olmasa da ilk kitabım olan Udumbara'yı bu temel mantıkla ortaya çıkarmıştım.

Asphodel'deyse biraz daha sanırım duyulmak güdüsü yatıyor, bunun sebebi de Asphodel çiçeğinin tomurcukları yani onu var eden sebepler ve filizlenirken direnmek zorunda kaldıklarıdır.

Kitabınızı ne hakkında yazdınız?

Kitap iki ana temadan oluşuyor; Ölüm ve Pişmanlık. Zaten Asphodel çiçeğini seçmemdeki sebepte ölümden sonra bile devam eden pişmanlığı simgeliyor olmasıydı. İki temel başlık dışında yer yer teolojik, sosyolojik ve aşk gibi konulara da değiniyorum.

İki kitabınızın da ismi çiçek isimlerinden oluşuyor, bunun sebebi nedir?

İlk kitabımın ismini koyarken diğer kitaplarımın da isminin çiçeklerden olacağını düşünmemiştim lakin ilk kitap çıktıktan sonra aklıma Botanik fikri gelmişti.

Çıkaracağım her şiir kitabı bir çiçeğin ismini alacak ve eğer ömrümde yeterse ileride toplu şiirler olarak Botanik isimli bir kitapta yer vermeyi düşünüyorum.

Asphodel'i yazma süreciniz nasıl gerçekleşti?

Çok sancılı, yani hayat yemin etmişti sanki beni düşürmeye, sanki tüm ömrünün günahını bu kitabın yazılma ve çıkma sürecinde çekiyor gibiydim. Bu her ne kadar ruhen ve fiziken bana darbe vursa da Asphodel'i edebiyat ovasına ekme sürecimde bana maalesef olumlu bir yansıması oldu hiç şüphesiz.

Asphodel'in kapağında "Bir Ölümle Tanrı, Allah olabilir " yazıyor bunu neden koydunuz ve söylemek istediğiniz şey neydi?

İlk kitabım olan Udumbara' bolca teolojik sorgulamalar var ve genel olarak yaratıcıdan da tanrı diye bahsediyorum. Her ne kadar Allah da Tanrı da aynı şeyi ifade etse de toplum gözünde tanrı diyenler biraz daha az dinine bağlı olarak görülüyor. Dediğim gibi ilk kitabımda tanrı olan, yaratıcı kavramı; babamın vefatıyla ikinci kitapta Allah kavramına yerini bırakıyor. Aynı zamanda belki de bazı okurların fark edemeyeceği, kitabın içinde yer alan gizli bir şiirinde ilk dizesi.

Kitabınız da "Karga" kelimesini kullandığınız fark ediliyor, bunun sebebi nedir?

Karga, benim için direnmenin, mücadele etmenin yegâne sembolüdür, kargalar ne durum ne şartta olurlarsa olsunlar hayatta kalmayı ve yaşamın bıktırtan döngüsünde dönmeyi başarırlar. Kendimi bu yönden kargalara benzetiyorum, bir diğer sebebi de hayatımın belirli anlarında çekilmiş soyut fotoğraflarda arkadan hep selam vermelerinden kaynaklı.

Bundan sonraki yazın hayatınızda yeni çalışmalar ve planlamalar var mı, varsa çalışmalarınız ve planlarınız nelerdir?

Asphodel'den sonra büyük bir durgunluk dönemine girdim, bunun sebebi biri toparlanılmış bir dosya ve iki toparlanması gereken bir kitap daha yazmam. Bu kadar çok şiir yazdıran ölüm ve ağır bir sürecin yan etkilerini ruhumdan atma yöntemimdi sanırım. Şimdi tekrardan yavaş yavaş kendime gelirken; Higanbana ve Botaniğin Çitleri isimli kitap dosyalarını toparlamaya çalışacağım.

Kitaplarınızın ismi alışagelmişin dışında bunun sebebi nedir?

İlk kitabım Udumbara'nın ismini koyduktan sonra gelen bir fikirden sebeple böyle oluyor. Yazdığım dosyanın anlamına uygun bir çiçek ismini koyuyorum dosyanın adı olarak tüm bu kitaplar çıktıktan sonra ya da öldükten sonra kaç kitap çıkmışsa botanik adında bir toplu şiirler kitabı çıkarmak istiyorum veya çıkarılması diliyorum.

Sizin için kitapta yer alan en özel şiir hangisi?

Hem poetik açıdan hem de şiiri yazdırtan durum, olay ve duygular bakımından Varlık Dergisinde yayınlanmış olan " Film Gibi Birşeydi" isimli şiirim diyebilirim.