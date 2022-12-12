Kendine Bir Dert Edin: Başım Dertte Kitabı

Merve YURTSEVER yazdı..

Aile olmayı, matematik savaşını, okuma - yazma sevdasını, spor aşkını ve tüm bunlar uğruna girilen savaşı içeriyor Recep Özkul'un kaleme aldığı Başım Dertte kitabı.

Edindiğim gün okuyup bitirdiğim eserlerden biri oldu. Yazarın diğer kitaplarını da daha önce okumuştum ancak son kitabı olan "Başım Dertte" ile zirveye çıkmış bence. Özenle kurgulanmış, sade ve çekici diliyle okumaya sürüklüyor. Kitabın ana karakteri yedinci sınıf öğrencisi Metin. Büyük bir okçu olmak ve bunun için ailesiyle mücadeleler vermek zorunda kalan bir çocuk. Onun çabalarını resmeden kelimelerde kendinizi bulacaksınız. Evet, bu bir çocuk kitabı. Ancak anne babaların da okuması gerektiğine inandığım bir kitap. Aslında bence her ebeveyn çocuk kitabı da okumalı zaman zaman ki içinde uyuyan çocuk ruhuna arada selam verebilsin, kendisinin de bir dönem çocuk olduğunu hatırlayabilsin. Böylece yavrularına daha kolay ulaşabilsin. Bu kitap da ebeveynler tarafından bu çerçeve de okunması gereken bir eser. Anne babalar okurken kendiyle yüzleşmeli, bazen alkışlamalı, bazen empati halinde kendini bulmalı. Zaten Metin'in kendini bulma yolculuğuna eşlik edeceksiniz satırlar arasında. Kitabın sayfalarından çıkan Metinlerin evinizin bir köşesinde var olduğunu hissedeceksiniz. Öğretmenlerinin ışıltısını fark edip desteklediği, azmi ve istikrarıyla nasıl parladığına şahit olacaksınız.

Başarılı bir öğrenci aslında karakter. Matematikle başı dertte sadece. Yapamadığı inancına tutunmuş onu öğrenmek için çaba sarf etmeyi bırakmış. Sevdiği derslerden olan Türkçe dersinde yazdığı kompozisyon, hücrelerindeki yazarlık potansiyelini ortaya çıkarıyor. Yazıda olan mahareti herkesçe ve de kendince keşfediliyor. Yaşam, kendini keşif yolculuğu değil mi aslında? Bizlerde Başım Dertte kitabıyla bir çocuğun keşif yolculuğuna eşlik ediyoruz. Yazdığı kompozisyonla il birincisi olan Metin şaşkın bir sevincin içinde buluyor kendini. Ne yapmak istediğini bilen, onun için çabalayan, ancak istekleri uğruna bir taraftan da ailesiyle sessiz savaş vermek zorunda kalan bir çocuk. Onun ki anlam savaşı değil, anlatabilme savaşı esasen. Anne babasına karşı öylesine suskunluğa alıştırmış ki yüreğini, kâğıdın üzerinde dans ettirdiği kelimeleri ailesinin karşısında dile dökülemiyor. Matematik ise uğruna çaba göstermeye değmeyecek bir başarısızlık kabulü onun için. Üzerinde düşünme gereği bile duymuyor zira düşünüp oturtması gereken birçok ayrıntı dolu kafası.

Tüm bunların içinde hayatına sihirbaz gibi bir matematik öğretmeni giriyor. Daha ilk dersinden acaba başarabilir miyim? Sorusunu metinin zihninde uyandırıyor. Hepimiz biliriz ki çocuklar meraklıdır. Bu da öğrenmeye ne kadar açık olduklarının göstergesidir. Çocuklar öğrenmeyi severler. Yeter ki merak uyandırsın, yeter ki eğlenceli olsun.

Çalışmakta zorlandığı derslerden, öğrenmekten kaçtıkları konulardan, yakınır durur ebeveynler. Belki de yakınmak yerine çocuk gibi düşünebilmektir bütün mesele. Düşünsenize, size sıkıcı gelen her şey gözünüzde büyümez miydi çocukken? En basit konu olabilir bugünün gözüyle ancak küçükken işin içinde ilgi çekici bir mevzu yoksa algılarınız kapalı olurdu o konuya. Yazarın bu bilinçle kaleme aldığı, birçok öğrencinin kâbusu olan matematiğe karşı merak uyandırıyor Başım Dertte kitabı. Recep Özkul, Türkçe öğretmeni. Aynı zamanda hızlı okuma ve anlama, hafıza güçlendirme teknikleri eğitimleri veriyor. Dolayısıyla tanıdığı on binlerce öğrencinin ortak sıkıntılarından yola çıkarak çözüm yolları sunuyor Metin karakteri üzerinden. Okçuluk eğitiminin incelikleriyle incelen Metin. Matematikle husumetli Metin. Kendi olmayı, yapabildiklerini üst mertebeye çıkarabilmeyi hedef alan ve esasen başarabildikleriyle mutlu olan Metin. Başaramadıklarının üzerine gitmeyi tercih etmeyen Metin. Anne babasının beklenti, kaygı, umut havuzunun derinliklerine attıkları Metin. Üstelik boğulması için değil, yüzme rekorları kırsın hayaliyle atılgan olması beklenen Metin. Ve zamanla tüm taşları yerine oturtmayı başarabilen bir Metin…

Oldukça gerçekçi kurgulanmış ki okurken bir Metin ruhunun da sizin evinizde dolaştığını hissedebilirsiniz. Çokta yabancı olmayan bir manzara çizilmiş sanki sözcüklerle. Çocuklar ergenlik dönemi geçişlerinde çeşitli ruh hallerine bürünebilirler. Kimi öfke yüklü bir mıknatıs olur sabır zorlar, kimi sessizlik yemini etmiş tepkisizliğiyle sabır sınar. Bu hoşa gitmeyen hallerde ebeveynlerin tutumunun etkisi yok mudur sizce? Henüz çocuk olan yüreklere tüm suçu yüklemek haksızlık olur. Muhakkak ki anne babanın da bir payı vardır. Var olduğunu ana karakter üzerinden " peki!" sözcüğüne sığınışıyla hissettiriyor, böylece bu konuda da dikkat çekmek istiyor Başım Dertte kitabı.

Metin'de sessizleşip kendi içine çekilen gurupta rol alarak başlıyor, on iki yaşında bir çocuğun ruh dünyasıyla kaleme alınmış, iç sorgularla süre giden bir kitap. Öyle ki "neden böyle bir ailem var?" memnuniyetsizliğini yaşayan ergen bir çocuğun " iyi ki böyle bir ailem var." düşüncesine evirilişine şahit oluyorsunuz.

Yer yer Metin'in konuşmalarını bilgece bulabilirsiniz. Ancak Metin, çok okuyan, yazan ve konuşarak kendini ifade etme alanına ulaşan bir genç. İşin püf noktası da burada yatıyor. Çocukların bilgiç düşüncelere sahip olabilmeleri için konuşmaları, konuşmak için düşünmeleri ve düşüncelerini geliştiren okumaya yönelmeleri gerekir. Siz bilge bir metin okuduğunuzu düşünüyorsanız, kendi çocuğunuzla kıyaslamadan önce tüm bu alanları sağlıyor muyum? Sorgusuna girmelisiniz bence.

Ebeveyn olmanın da, çocuk olmanın da zor olduğu günümüzde muhakkak ki bir yerden başlamak gerek. Bu kitap başlangıç için yıldızlı bir öneri olabilir diyor, iki tarafın da ortak paydada buluşacağı verimli noktaya ulaşacağına inanıyorum. Zira içinde bulunduğumuz zamane anne - baba ve çocukların severek ortak yapabileceği eylemlerin giderek azaldığı bir dönem. Birlikte ortak paylaşımın lezzetine varabilmeniz dileğiyle, keyifli ve verimli okumalar diliyorum.

Recep Özkul

Başım Dertte

Girişim Ajans Yayıncılık

125 Sayfa