Kendine Şefkatli Olmak

Ünlü psikolog Carl Rogers şöyle der "Açı doyurduğumda, hakareti affettiğimde, düşmanımı sevdiğimde, bunlar güzel erdemler. Fakat ya dilencilerin en fakirinin, suçluların en gaddarının da kendi içimde olduğunu fark edersem. Ya şefkatime en muhtaç kişinin, sevilmeye en muhtaç düşmanımın kendim olduğunu fark edersem o zaman ne olacak?" Psikolog Doktor Kristin Neff bu durumun çaresinin öz şefkat geliştirmek olduğunu ifade etmektedir. Öz şefkat, insanların kendi başlarına zor zamanlarda kendilerine karşı anlayışlı ve merhametli olma becerisi olarak tanımlanabilir. Kendimize yönelik nazik ve anlayışlı bir tutum sergilemek, kendimizi diğer insanlarla kıyaslamadan kabul etmek, hatalarımıza rağmen kendimize sevgi ve destek vermeyi içerir. Öz şefkat, kendimizle empati kurma becerisine de sahip olmak anlamına gelir; duygusal acılarımızın farkında olup, kendi duygusal ihtiyaçlarımıza yönelik özen göstermeyi içerir. Dr. Kristin Neff, doktorasını Berkeley'deki California Üniversitesi'nden aldı ve şu anda Austin'deki Texas Üniversitesi'nde Eğitim Psikolojisi Doçenti olarak görev yapmaktadır. Kitabında Neff öz şefkatin üç unsuru olduğunu anlatmaktadır. "İlki öz nezaket yani kendimize karşı eleştirel ve yargılayıcı olmaktan ziyade nazik ve anlayışlı olmaktır ikincisi ortak insanlığımızın tanınması acılarımız tarafından yalnız ve yabancılaşmış hissetmek yerine yaşam deneyiminde başkalarıyla bağlantılı hissetmektir. Üçüncüsü ise farkındalık yani acımızı görmezden gelmek veya abartmak yerine deneyimimizi dengeli bir farkındalık içinde tutmaktır" (s.51)

Öz Nezaket

Öz şefkat, acı çektiğimizde, başarısız olduğumuzda ya da yetersiz hissettiğimizde, acımızı görmezden gelmek ya da kendimizi özeleştiriyle kırbaçlamak yerine, kendimize karşı sıcak ve anlayışlı olmayı gerektirir. Öz şefkatli insanlar kusurlu olmanın, başarısız olmanın ve hayatta zorluklar yaşamanın kaçınılmaz olduğunun farkındadırlar, bu nedenle hayat belirlenen ideallerin gerisinde kaldığında öfkelenmek yerine acı verici deneyimlerle karşılaştıklarında kendilerine karşı nazik olma eğilimindedirler. İnsanlar her zaman tam olarak istediklerini olamaz veya elde edemezler. Bu gerçeklik inkâr edildiğinde veya acıya karşı mücadele edildiğinde stres, hayal kırıklığı ve özeleştiri şeklinde artış olur. Bu gerçek sempati ve nezaketle kabul edildiğinde, daha büyük bir duygusal sakinlik yaşanır.

Ortak İnsanlık Hissiyatı

Her şeyin tam olarak istediğimiz gibi olmamasından kaynaklanan hayal kırıklığına, çoğu zaman mantıksız ama yaygın bir izolasyon duygusu eşlik eder - sanki acı çeken veya hata yapan tek kişi "ben"mişim gibi- Ancak tüm insanlar acı çeker. "İnsan" olmanın tanımı, kişinin ölümlü, savunmasız ve kusurlu olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, öz şefkat, acı çekmenin ve kişisel yetersizliğin, paylaşılan insan deneyiminin bir parçası olduğunu, tek başına "benim" başıma gelen bir şey olmaktan ziyade hepimizin yaşadığı bir şey olduğunu kabul etmeyi içerir.

Bilinçli Farkındalık

Öz şefkat aynı zamanda olumsuz duygularımıza karşı dengeli bir yaklaşım sergilemeyi de gerektirir, böylece duygular ne bastırılır ne de abartılır. Bu dengeli duruş, kişisel deneyimleri aynı zamanda acı çeken başkalarınınkilerle ilişkilendirme sürecinden kaynaklanır, böylece kendi durumumuzu daha geniş bir perspektife koyarız. Bu aynı zamanda olumsuz düşüncelerimizi ve duygularımızı açıklık ve netlikle gözlemleme isteğimizden de kaynaklanır, böylece onların bilinçli farkındalıkta tutulması sağlanır. Farkındalık, kişinin düşünceleri ve duyguları bastırmaya veya inkâr etmeye çalışmadan olduğu gibi gözlemlediği, yargılamayan, anlayışlı bir zihin durumudur. Acımızı görmezden gelip aynı anda ona şefkat duyamayız. Aynı zamanda farkındalık, düşünce ve duygularla "aşırı özdeşleşmememizi" gerektirir, böylece olumsuz tepkilere kapılıp sürüklenebiliriz.

Öz Şefkat Ne Değildir?

1.Öz şefkat kendine acımak demek değildir. Yaşadığımız olumsuzluklar ve bizde uyandırdığı duyguları kabul ederek kendimize merhametle yaklaşırsak, duyguların işlenmesini sağlar ve ağırlaşarak bizi esir almasının önüne geçmiş oluruz. Her deneyim gibi duygular da gelip geçicidir ve geçmesi için öncelikle kişi tarafından fark edilerek duyguya temas edilmesi gerekir. Duygumuzu yaşamak için kendimize izin vermek, kendimize o an neye ihtiyacımız olduğunu sormak, yanımızda bir yakınımız olsa bize nasıl destek olmasını isterdiysek o şekilde kendimize destek olmak, düştüğümüz yerden daha güçlü kalkmamızı ve eyleme geçebilmemizi sağlar

2.Öz şefkat hataları görmezden gelmek demek değildir. Ancak kendimizi eleştirerek, suçlayarak ya da yargılayarak daha iyiye gidebileceğimiz yanılgısına kapılıyor olabiliriz fakat bu doğru değildir. Başarısızlıklar karşısında desteklendiğimizi ve bize güvenildiğini bilmek nasıl bizi motive ediyorsa aynı şekilde hata yaptığımızda da kendimizi suçlamadan, destekleyici bir şekilde daha iyisini yapmak için neye ihtiyacımız olduğunu sormak bize daha iyisini yapma fırsatı sunacaktır.

3.Öz şefkat bencillik demek değildir. Bizim de diğer bütün insanlar gibi olduğumuz inancıyla, zaman zaman hatalar ve yanlışlar yapmanın doğal olduğunu bilerek, böyle zamanlarda kendimize çok fazla yüklenmememizi sağlar. Kendimizi eleştirerek kötü hissettiğimiz zor zamanlarda, dikkatimizi çevremize ne kadar verebiliyor ya da ne kadar verici olabiliyoruz? Kendimize nezaketle davranırsak, başkalarına da nazik davranmak için yeterli kapasitemiz olur. Araştırmaların ortaya koyduğu gibi öz şefkat sahibi insanlar eşlerine karşı da daha ilgili, kabul edici ve destekleyici bir yaklaşım benimsiyor.

Neff'e göre öz eleştirinin motivasyon gücü korkudan gelirken, öz şefkatin motivasyon gücü sevgiden gelir. Kendimizi önemsediğimizde, bize zarar veren davranışları değiştirmeye çalışırız. Ayrıca, ihtiyaç duyulan değişim alanlarını kabul etme olasılığımız çok daha yüksek olacaktır. Çünkü kendimizi net bir şekilde görmek duygusal olarak daha güvenlidir. Sert bir şekilde özeleştiri yaparsak, gerçeği kendimizden saklamamız muhtemeldir - ya da daha iyisi - kendi kendimizi kırbaçlamaktan kaçınmak için sorunlarımızı başkasına yükleriz. Bununla birlikte, kendi kusurlarımızı kabul etmek güvenliyse, üzerinde çalışılması gereken alanları daha net görebiliriz. Öz şefkat, benlik saygısına benzer görünse de, birçok yönden farklıdırlar. Benlik saygısı, öz değer duygumuzu, algılanan değerimizi veya kendimizi ne kadar sevdiğimizi ifade eder. Düşük benlik saygısının sorunlu olduğuna ve sıklıkla depresyona ve motivasyon eksikliğine yol açtığına dair çok az şüphe olsa da, daha yüksek benlik saygısına sahip olmaya çalışmak da sorunlu olabilir. Modern Batı kültüründe, benlik saygısı genellikle diğerlerinden ne kadar farklı olduğumuza, ne kadar öne çıktığımıza veya özel olduğumuza dayanır. Ortalama olmak doğru değildir, kendimizi iyi hissetmek için ortalamanın üzerinde hissetmeliyiz. Bu, benlik saygısını artırma girişimlerinin narsisistik, bencil davranışlarla sonuçlanabileceği veya kendimiz hakkında daha iyi hissetmek için başkalarını aşağılamamıza yol açabileceği anlamına gelir. Ayrıca, kendimiz hakkında potansiyel olarak kötü hissetmemize neden olan herhangi bir şey söyleyen veya yapanlara karşı öfkeli ve saldırgan olma eğilimindeyiz. Yüksek benlik saygısı ihtiyacı, kendimizi net ve doğru bir şekilde göremememiz için kişisel eksikliklerimizi görmezden gelmemizi, çarpıtmamızı veya gizlememizi teşvik edebilir. Son olarak, öz saygı genellikle en son başarımıza veya başarısızlığımıza bağlıdır, bu da öz saygımızın sürekli değişen koşullara bağlı olarak dalgalandığı anlamına gelir. Öz şefkat dış koşullara bağlı değildir, her zaman mevcuttur - özellikle de yüzüstü düştüğünüzde! Araştırmalar, benlik saygısı ile karşılaştırıldığında, öz şefkatin daha fazla duygusal esneklik, daha doğru benlik kavramları, daha sevecen ilişki davranışı ve daha az narsisizm ve reaktif öfke ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Neff'e göre öz şefkat öz saygıdan daha sağlıklıdır. Modern yaşamın en büyük endişesi şudur: Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne kadar başarılı olursak olalım, ne kadar iyi bir ebeveyn, çalışan veya eş olursak olalım bu asla yeterli değildir. Her zaman daha zengin, daha ince, daha akıllı veya daha güçlü, kıyaslandığında bizi küçük hissettiren biri vardır. Büyük veya küçük her türlü başarısızlık kabul edilemez. Sonuçta terapist muayenehaneleri, ilaç şirketleri ve kitapçıların kişisel gelişim koridorları oldukları gibi iyi olmadıklarını hisseden insanlar tarafından kuşatılmış durumda. Peki ne yapalım? Yanıtlardan biri öz saygı hareketi şeklinde geldi. Yıllar geçtikçe, benlik saygısını teşvik eden binlerce kitap ve dergi makalesi yayınlandı. Nasıl elde edilir, yükseltilir ve korunur? Yüksek benlik saygısı arayışı sanal bir din haline geldi, ancak araştırmalar bunun ciddi dezavantajları olduğunu gösteriyor. Kültürümüz o kadar rekabetçi hale geldi ki, kendimizi iyi hissetmek için kendimizi özel ve ortalamanın üzerinde hissetmemiz gerekiyor ("ortalama" olarak adlandırılmak bir hakarettir). Bu nedenle çoğu insan, psikologların "kendini geliştirme önyargısı" dediği şeyi yaratmaya mecbur hissediyor - kendimizi şişirmek ve başkalarını aşağılamak- böylece kıyaslandığında üstün hissedebiliriz. Bununla birlikte, diğer insanlardan daha iyi hissetme ihtiyacı, bir izolasyon ve ayrılık duygusuna yol açar. Neff'e göre öz saygının aksine öz şefkatin yol açtığı iyi duygular, özel ve ortalamanın üzerinde olaya veya ideal hedeflere ulaşmaya bağlı değildir. Sonu gelmeyecek bir kıyaslama oyununda kendimizi diğer insanlarla karşılaştırmak yerine, başkalarıyla paylaştıklarımızı kucaklar ve bu süreçte daha bağlı ve bütün hissederiz. "Deneyimlerimizi esas olarak ego aracılığıyla filtrelediğimizde, sürekli olarak yüksek öz saygıyı geliştirmeye veya korumaya çalıştığımızda, aslında çok istediğimiz şeyi reddediyor oluruz. Küçük benliklerimizden çok daha büyük, sınırsız, ölçülemez, özgür bir şeyin ayrılmaz bir parçası olarak olduğumuz gibi kabul edilmek"(s.188)

Neff, kitabının diğer bölümlerinde başkalarıyla ilişkide öz şefkat, öz şefkatli ebeveynlik, ilişkilerde öz şefkat üzerinde durmaktadır. Eserde bölüm sonlarında öz şefkat geliştirmekle ile ilgili uygulamalı alıştırmalar da sunulmaktadır. Vaka örnekleri ile de akıcı bir okumayı sağlamakta, kendi hayatından samimi şekilde paylaştığı kesitlerle de okuyucu ile duygusal bir bağ kurmaktadır.

Öz Şefkat

Kristin Neff

Diyojen Yayıncılık

335 sayfa