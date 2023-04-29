Keşfedilmemiş Bir Hazine “Osman Koçak ve Romanları”

Osman Koçak'tan bir arkadaşım vasıtasıyla haberim oldu ve üç eserini inceleme imkânı buldum. 1943 Afyon Emirdağ doğumlu Osman Koçak öğretmen okulu çıkışlı bir yazar. Edebiyat öğretmeni olarak çalışmış ve 1992 yılında emekli olmuştur. Yayınlanmış dört eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1972 yılında yayınlanan "Göz Bebeğim" isimli şiir kitabıdır. "Fırtınalı İklimler" adlı deneme kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları'ndan çıkmıştır. "Yanılgı" isimli romanı ise Erko Yayıncılık etiketiyle çıkmıştır. En son çalışması ise "Aşk Dirliği Yunus Emre" isimli biyografik romanı ise Dorlion'dan çıkmıştır. Şiir kitabını inceleme imkânı bulamadım.

"Fırtınalı İklimler" yazarın öğretmenlik anılarını kişisel düşünceleriyle yoğurduğu otobiyografik roman tarzında bir eser kabul edilebilir. Yazarın hem eğitim hem de öğretmenlik hayatında yaşadığı ya da şahit olduğu zorluklar, bu zorluklar karşısında bulunan çözümler ve hantal bürokrasi üzerinde durulmuştur. Yazarın olay ve durumlarla ilgili kişisel düşüncelerine sıklıkla yer verildiği için eser denemeye de yaklaşmaktadır. Dönemin eğitim sistemine dair gerçekçi gözlemleri bu eserde bulmak mümkündür.

"Yanılgı" başlıklı roman ise Afyon'da başlamakta ve Almanya'ya uzanmaktadır. Kurtuluş Savaşı kahramanı Kemal köyünden çıkar ve düşman diye gördüğü ülkeye çalışmaya gider. Bu romanda bütün gerçekliğiyle savaş sonrası ülkenin durumu, toplumdaki değişmeler ve bunun bireylere yansıması gerçekçi gözlemler ve başarılı bir dille okuyucuya aktarılmıştır. Yazar kusursuz bir Türkçe kullanmaya özen göstermiştir. Dildeki disiplin de oldukça dikkat çekmektedir. Ülkenin gelişimi doğrultusunda Avrupa'ya giden insanların hikâyelere farklı bir yaklaşımla dokunulmuştur. Konu gerçeklikten kopmadan anlatılırken kuru bir söyleyiş de tercih edilmemiş bu da eserin edebî gücünü artırmıştır.

Benim açımdan ise yazarın en başarılı çalışması "Aşk Dirliği Yunus Emre" adlı biyografik romanıdır. Bu eser titiz bir çalışmanın ürünüdür. Gerçekten Yunus Emre ile ilgili yazılmış romanlar arasında bence en başarılı roman kabul edilebilir ve dikkate değerdir. Buna rağmen gözden kaçmıştır. Yazarın eseri yazmadan çok ciddi araştırmalar yaptığı anlaşılmaktadır. Gerçekliğe bu kadar bağlı olmasına rağmen üslupta kuruluğa düşmemiştir. Roman kendi gerçekliği içinde bir olay örgüsüyle devam etmektedir. Yunus Emre'nin şiirlerinden parçalarla da romanın dili zenginleştirilmiştir. Öğreticilik ise bu eserde daha gizli bırakılarak etkili hale getirilmiştir.

Osman Koçak ve eserleri 1960'lardan günümüze Anadolu'yu, Anadolu'da öğretmenliği ve Yunus Emre'yi gerçekçi bir gözle okumak isteyenler için dikkate değerdir.