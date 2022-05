Kıbrıs’ta Birkaç Gün

Unutulmaz bir tatil için yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Ya da tatili unutulmaz kılmak için neler yapılabilir biliyor musunuz? Bilgi ve kültürü eğlenceli kılacak bir tatil planı nasıl olmalı? Tatiliniz için en iyi oteller, ulaşım ve almak istediğiniz tüm hizmetleri ve kültür programlarını seçerek oluşturabilirsiniz. Bunlardan biri Kıbrıs Gezi Turları olabilir. Sizi tarih, deniz, eğlence ve kaliteli otelleriyle büyüleyen Akdeniz'in güzide adasına yapılacak bir mutluluk yolculuğuna, dönüştürmeye sizi de davet ediyorum. Ercan Havalimanında bizi bekleyen konaklayacağınız otelin servisi veya taksi aracıyla ulaşım sağlıyorsunuz. İlk olarak Girne tatilini mükemmel bir serüvene dönüştürmenizi sağlayacak gezi rotamız hakkında bahsetmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ın öne çıkan doğal güzelliklerinden olan Beşparmak Dağları, Girne Dağları olarak da bilinmektedir. Kıbrıs adasının kuzey kıyısını boylu boyunca çevreleyen dağlar, etkileyici manzaralara tanıklık etmektedir. Girne'nin doğusunda yer alan dağ, adanın doğu ucundaki Karpaz'a kadar devam etmektedir. 169 kilometre uzunluğa sahip olan Beşparmak Dağları'nın tamamı Kuzey Kıbrıs sınırları içerisindedir. Beşparmak Dağları'nın kuzeyi Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Bu nedenle bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir; buna karşılık güney kısmı daha çok çalı ve otlardan oluşmaktadır. 1000 metreyi geçen yüksekliği ile Kuzey Kıbrıs'ı güneyden çevreleyen Beşparmak Dağları içerisinde çok sayıda doğa yürüyüşü yapabileceğiniz gezi parkuru bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs tatilinde mutlaka görmeniz gereken doğal güzellikler arasında bulunmaktadır.

Girne Beş Parmak Dağları'nın güney yamacına yapılan; 425 metre genişliği ve 250 metre yüksekliği olan geceleri ışıklandırılan Boyalı Bayrak, 22 Ekim 2009'da Antigoni Papadopoulou tarafından Avrupa Parlamentosu'na sunulan Parlamento Sorusu'nda kanıtlandığı gibi kabul ediliyor. Girne dağlarının efsanesini dinlemeden olmaz. Bir köylünün âşık olduğu Kraliçe, küstah delikanlıdan kurtulmak istedi ve o günlerde tehlikeli bir yolculuk olan Girne dağı eteğine kurulan Karpaz'daki Apostolos Andreas manastırının kaynağından ona biraz su getirmesini ister. Adam yola çıkar ve birkaç hafta sonra o değerli suyla dolu bir deriyle geri döner. Kraliçe başarılı olduğunu görünce çok üzülür, ama yine de onunla evlenmeyi reddeder. Bir öfke nöbeti içinde, suyu toprağa döken adamın öfkesiyle, ortaya çıkan çamurdan bir avuç alıp kraliçenin kafasına fırlatır. Eğildiği için çamur yığını ovayı geçerek, bugüne kadar olduğu gibi Girne sıradağlarının tepesine karaya çıkar ve hâlâ engellenen köylünün beş parmağının izlerini taşır. Bu köy Girne dağı eteğinde bulunan ve eski bir Rum köyüdür. Beylerbeyi Köyü'ne giderek adamın beş parmağının izini görüyoruz. Orada 12. Yüzyılda tamamlanan gotik mimarisinin bir örneği Bellapais Manastırı'nın yeşil doğasıyla güzelliğinin pozunu verdiği fotoğraflarını çekerek objektife giren detayları Jön Türk kahvesi içerek inceliyoruz. Girne ilçe merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre mesafede bulunan Bellapais Manastırı, bölgenin önemli tarihi yapıları arasındadır. Ulaşımların özel araçla yapılabildiği tarihi yapıya, Kurtuluş Caddesini'ni doğu yönünde takip ederek Zafer Caddesi yolu üzerinden gidilebilmektedir. Kıbrıs'ta inşa edilmiş Roma yapıları arasında öne çıkan Bellapais Manastırı, 1160 yılında inşa edilen manastırın kuzeyi deniz manzaralı, güneyi ise dağlara bakmanın huzurunda. Yeşillik ile denizin maviliğini aynı anda görebileceğiniz eşi benzeri olmayan bölgelerden birinde yer alan yapı, tarihsel süreçte birçok savaşa tanıklık etmiş. Manastırın içerisinde, konser etkinlikleri de düzenlenmektedir. Vadi manzarasının sınırsızlık hissini seyredebilirsiniz. İnşa edildiği Roma döneminde, tiyatro ve konser gibi birçok etkinliğin düzenlendiği bir yapı olan ve aynı zamanda içerisinde gezip, inceleyebileceğiniz doğal ses akustiğine sahip konser salonu, yemekhane ve rahip odası bulunan Bellapais Manastırı'nda Gotik mimarisine hâkimdir. Girne'yi baştan sonra görebilen bir konuma inşa edilmiş olan Bellapais Manastırı, haftanın her günü ziyarete açıktır. Beşparmak dağları üzerine kurulmuş üç büyük kuleden en batıda yer alan St. Hilarion Kalesi'ni ziyaret edip, 1974 yılında, ilk kara harekâtının başladığı nokta olan Karaoğlanoğlu bölgesindeki Karaoğlanoğlu Şehitliğin'nde dua ediyoruz. Rum ordusunun Türk ordusuna karşı kullanmış olduğu ağır silahları görmek için Açık Hava Müzesi ardına yavuz çıkarma körfezini, barış ve özgürlük anıtının önünde bir fotoğraf olsun mutlaka. Sonra gözlerinizin zihninize kazımak isteyeceği, panoramik olarak gözlemlemenin oluşturduğu derinlik algısına helezon gibi kapılıyoruz. Evet, adanın en sıcağına sahip olan Girne'ye gidiyoruz. Girne'de ilk olarak şehri korumak amacının hala koruma gücüne sahip tarihi Girne Kalesi'ni kadraja alıyoruz. Girne Kalesi ve içerisinde bulunan zindanlarını görünce karanlığın sizi ölümle barıştırdığı anlar deneyimleniyor. Aziz Hilarion Kalesi, Girne ilçe merkezinden ortalama 10 kilometre dışarıda yer almaktadır. Aziz Hilarion Kalesi'ne ulaşımlar özel araç ile yapılabilmektedir. Özel aracınız ile Lefkoşa Girne anayolu üzerinden Beşparmak Dağları'na devam ederek ulaşabilmektedir. Kale, Girne'nin önemli tarihi yapıları arasından sıyrılmaktadır. Kalenin en yüksek noktası ile zemin arasında yaklaşık 700 metre bulunurken, yapıyı ziyaret etmek için çıkılan yol zahmet gerektirmektedir. 480 basamağı tek tek çıkarak ulaşabileceğiniz kale, Karaman ve Lapta Köylerine de oldukça yakın mesafededir. Kuzey Kıbrıs'ın en güzel göründüğü manzaraya sahip olan yapı, yüksekliği, ihtişamı ve tarihsel açıdan önemle ziyaret edilmesi gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs'ın gözde tatil merkezlerinden olan Girne, bölgedeki diğer ilçelere nazaran en kalabalık nüfusu, birbirinden güzel plajları, lüks otelleri ve dünya mutfağının en leziz örneklerinin yer aldığı restoranlarıyla her yaz turist akınını kendine çekmektedir. Sokaklarında gezmekte zorlanacağınız için Jön Türk Kahvesi içerek kalabalık anların seyrelmesine imkân tanımış olabilmektesiniz. Nüfusu yaklaşık 65 bin olan ilçe, tarihinde birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bundan ötürü pek çok önemli tarihi yapıya da sahiptir. Küçük bir ada ilçesi olduğu için zevkli bir şekilde gezilebilmektedir. En keyifli tatili geçirebileceğiniz Girne'de, marinadan başlayarak sabah sahil yürüyüşlerinde gün doğuşunun yaşam enerjisini içinize çekerek spor yapabilir, denize ve manzaraya karşı kahvaltı edebilmenin ayrıcalığında olmaya şükredebilirsiniz. Altın renkli kumlara sahip plajlarda dilediğinizce açılarak denize yüzebilirsiniz. Girne'nin artık sembolik hale gelen yapılarından biri olan limanın yanındaki otelde tatil yaptığım dönem, ilçe merkezinde bulunması avantaja dönüşmektedir. Bulunduğu lokasyondan ötürü, neredeyse ilçenin her yerine yakın olan liman, bölgenin tam manasıyla cazibe merkezini oluşturmaktadır. İçerisinde ve etrafında birçok restoran, bar ve tesisler bulunan limanda bir de Lusignan dönemine ait olan kale bulunmaktadır. Günümüzde aktif olarak hizmet veren bu tesisler, eski dönemlerde Anadolu ve Avrupa'ya gönderilmek üzere depo olarak kullanılan bir ambar görevi görmüştür. İlerleyen zamanın etkisi ve bölgenin turizm merkezi haline gelmesinden sonra turistik faaliyetlerin fazlasıyla arttığı liman, günümüzde yerli ve yabancı olmak üzere bütün teknelere hizmet sunmaktadır. Girne Limanı'na çok yakın bir konumda yer alan kaleyi yürüyerek ziyarete gittim. Girne, yürüyerek kolay bir şekilde gezinti gerçekleştirilebilmektedir. Girne'yi Girne yapan yapılar arasında ilk sırada bulunan kale 1700'lü yıllara dayalı tarihiyle hayranlık duygusunda gücü uyandırmaktadır. Bizanslılar tarafından, Araplardan korunmak amacıyla yapılan kale, günümüzde müze haline getirilip ziyarete açıktır. Kale içerisinde Bizans, Venedik, İngiliz ve Osmanlılara ait pek çok eser bulunmaktadır. Döneminde işkence yapmak için kurulmuş olan zindan da etkileyiciliği ile işkence izleri görülmeye değer özgürlüğün zıddı timsalidir. Kale sınırları içerisinde yer alan Venedik Kulesi, Luzinyan Kulesi ve St. George Kilisesi, bu ziyaretinizde görebileceğiniz yapılar arasında yer almaktadır. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan plaja özel araç ile ulaşım sağlanabilmektedir. İkiye ayrılmış durumda olan plajın bir bölümü denize girebileceğiniz için ayrılmış, diğer bölümünde ise deniz kaplumbağalarının yumurta bırakabilmesi için ayrılmıştır. Yılın belli dönemlerinde buraya gelip yumurta bırakan kaplumbağalar, bölge ile sembol olmuş mucizenin varlığını gösteren canlılarıdır. Girne çarşıyı dolaşırken kaplumbağalar ile ilgili magnetler ve objeler ve süs eşyası alabilirsiniz. Plaj, Milli Park özelliğine sahiptir.

Girne ilçe merkezinden 29 kilometre uzaklıkta yer alan Mavi Köşk, bölgenin en sırlı yapısıdır. Özel araç ile gidilen yapı Çamlıbel Köyü sınırları içerisin yer almaktadır. 1957 yılında inşa edilen köşk, günümüzde hala bölgenin en çok merak edilen gizemli yapıları arasındadır. Aslen İtalyan olan Rum Paulo, bir silah tüccarı olup, burayı kendisine ait önemli toplantıların yapılabildiği bir malikâne istemesiyle inşa ettirmiştir. Dışarıdan hiçbir şekilde görünmeyecek şekilde dizayn edilen yapıyı çizen mimarın, başkalarına detay vermesinin engellenmesi amacıyla da öldürüldüğü söylenmektedir. 1974'de gerçekleşen Barış Harekâtı sırasında boşaltılmış. Gezi esnasında hala gizemini korumakta olduğunun esrarını çözmeyi isteyeceksiniz.

M.Ö. 300 yıllarından kalan batık gemi sergilenen müze, Girne'nin tarihi kültürüne sağladığı katkıya tanıklığı için ziyaret edilmesi gereken tarihi yapılarının önemlileri arasındadır. İçerisinde, geminin bulunduğu ve denizin altından dışarı çıkarılırken çekilmiş fotoğrafları da görebileceğiniz müze gemiye dair önemli bilgileri vermektedir. Bilgilere göre M.Ö.300 yıllarında açık denizde tutulduğu fırtına sonrasında Girne Limanı açıklarında battığı belirtilen gemi ile birlikte 9000 adet badem bulunduğu da ifade edilmiştir.

Girne tatilinizde günübirlik bir şekilde ziyaret edebileceğiniz pek çok nokta bulunmaktadır. Kıbrıs adasının neredeyse bütün bölgeleri birbirine yakın olduğu için, Girne gezinizde çevre ilçelerdeki önemli destinasyonlar, günübirlik ziyaretler için önemlidir.

Arkeoloji Müzesi'ni ve dünyadaki şu ana kadar çıkartılabilmiş 2300 yaşında en eski Gemi Batığı'nın nasıl böylesine güzel görünebildiğine inanamıyorsunuz. Ortadoğu'nun en büyük ticaret merkezine tanık tarihi Girne Limanı'na kuşbakışıyla zamanda geriye gidip tarihin kültür zenginliğini aldıktan sonra Girne şehrinde salına salına şimdiki zaman da gezintiyle dünle bugüne kıymet verilecektir. Kendinize ayırdığınız serbest zamanda, dileyen Girne limanında yudumladığı kahve, Kıbrıs Evi olarak bilinen restoran da Kıbrıs mutfağının özgün yemeklerinin en başında Şeftali Köftesi'ni tadabilir. Girne Çarşısı'nda bulunan takılarla süslü vitrinlerden gözlerini alıp mağazalarda alışverişini yapabilir. Tabi benim gibi gezdiğiniz yerlere özgü magnet koleksiyonu yapıyorsanız Kıbrıs haritası taslağıyla yapılmış birbirinden güzel buzdolabı magnetlerini bulabileceğiniz Girne Çarşısı'nda çok sayıda hediyelik eşya satışı yapılmaktadır. Magnet arasından istediğinizi seçmenin keyfini alabilir; aynı zamanda buradaki dükkanlarda bulunan küçük taş ve cam takı ve süs eşyalarına da göz atarken gözünüzü alamayabilirsiniz. Otelde veya kıyı restoranlarında Akdeniz'e nazır akşam yemeğinin tadına varır. Havuz başında müzik dinleyerek akşam güneşini izlersiniz. Casino oyunlarında şans denemek, sunulan gösterileri izlemekle vakit geçirmek isteyenlere, aydınlık ve sessiz köşelerde okumanın yanı sıra aile sohbetlerinin en anlamlılarının anılara bıraktığı sevgi, huzura bereket olur. Gece müzik, dans, eğlence kültür turları gibi ve gündüz havuz, kum, çim, deniz ve tarih kültür turları gibi çeşit çeşit otel aktivitelerinden yararlanırsınız. İlerleyen saatlere kadar hareketli mekânlarda geç vakitlere kadar eğlence devam etmektedir.

Girne'de otel seçerken, lokasyonun liman civarından seçim yapmanızı öneririm. Lapta ve Alsancak köylerinde hizmet veren otel veya pansiyonları da tercih edebilirsiniz. Girne'de öne çıkan konaklama tesisleri arasında Lords Palace Hotel SPA Casino, modern tasarımı, ferah odalarıyla, eşsiz Akdeniz manzarasına sahip. Geen Heights Park içerisinde bulunan ağaçlar, Nepal, Hindistan, Madagaskar, İtalya ve Fransa'dan özel olarak getirilmiş.

Girne'de sörf eğitimi veren çok sayıda işletme de hizmet vermektedir. Girne Limanı çevresinde bu spor hakkında bilgi alabileceğiniz çok sayıda sörf okulu yer alır. Girne Limanı çevresinde gerçekleştirilen sörf aktivitelerinde, uzman eğitmenler eşliğinde yeni deneyimler kazanabilir, tatilinizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Akdeniz'in dünya çapında ünlü adası olan Kıbrıs, doğal güzellikleri, eğlenceli gece hayatı ve birbirinden güzel plajlarıyla her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen tatil merkezidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Kesimi olarak iki devletin yer aldığı ada, tam ortada bulunan görünmeyen bir sınır ile ayrılmaktadır. Bağımsızlığı Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs, doğal güzellikleri ve gezilecek yerleri ile ön plana çıkmaktadır. Gazimağusa, Girne ve başkent Lefkoşa'dan oluşan Kuzey Kıbrıs'ta yer alan Beşparmak Dağları, Karpaz Yarımadası, Green Heights Park ve Zafer Burnu, mutlaka görülmesi gereken doğal güzellikler olarak sıralanmaktadır.

Kıbrıs'ın en önemli dini ziyaret noktalarından biri olarak gösterilen Hz. Ömer Türbesi; şehir merkezinden ortalama 5 km uzaklıktadır. Deniz kenarında bulunan türbe, oldukça sessiz ve sakin bir yerde bulunmaktadır. Türbede birçok şehidin yattığı ifade edilmektedir.

Beşparmak Dağlarındaki tank, Girne ilçe merkezine yaklaşık olarak 28 kilometre uzaklıktadır. Etkileyici hikayesi ile birlikte mutlaka ziyaret edilmesi gerekmektedir. 1974 senesinde gerçekleşmiş olan Kıbrıs Barış Harekâtı sürecinde, dağa çıkarken arazi koşullarından dolayı arıza yaparak burada kalan tank hem tarihi önemi hem de manevi açıdan etkileyiciliği ile ön plana çıkmaktadır. Günümüzde hala, paletlerinin arızalandığı andaki görüntüsü ile incelenmektedir. Karargâhları, bir roketatarın hedefi olmuştur. Binbaşı İbrahim Karaoğlanoğlu ile Yüzbaşı Fehmi Ercan'ın önderliğinde yürütülen operasyon sonrasında bu ev günümüzde müze ve şehitlik olarak kullanılmaktadır. Müze kısmına girmeniz durumunda, o döneme dair savaş kalıntılarına ve harekâta şahitlik edilmektedir. İnşası 1860 yılına denk gelen yapı, döneminde Ortodokslara ait Arkhangelos Kilisesi olarak kullanılmıştır. Günümüzde müzeye çevrilen yapı içerisinde Girne bölgesinde bulunmuş olan ikonlar sergilenmektedir. Toplamda 3 kattan oluşan kilisenin her katında farklı dönemlere ait ikonları görmek mümkün.

Kuzey Kıbrıs'ın ilçelerinden Girne'de mutfak kültürü melezdir. Doğu ve Batı mutfaklarının sentezi ile oluşan yemek kültürü, her kesimden ziyaretçiye hitap etmektedir. Deniz mahsulleri ile yapılan yemek çeşitleri oldukça bol olan Girne mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında humus, hellim peyniri, şeftali kebabı, mücendra pilavı fava ve molehiya olarak sıralanmaktadır. Özellikle hellim peynirinin bu mutfakta büyük bir yeri bulunurken, peyniri bir gece suda beklettikten sonra kızartılarak veya söğüş şeklinde servis edilmesi tuzunu dengelemektedir. Girne mutfağına özgü bir başka yemek ise macundur. Bölgede hemen hemen her restoranda çeşitli ürünlerden yapılmış olan macunları görebilirsiniz. Yaz mevsimlerinde üzerine buz konularak servis edilen macunlar, turistler tarafından da oldukça ilgi görmektedir. Girne ilçe merkezinde yer alan The Dragon, Çin ve Asya mutfağının en özel lezzetlerini tadabileceğiniz bir Uzakdoğu restoranı olarak hizmet vermektedir.

Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan bir geçmişe sahip olması da tarihi eserleri ile ün salmış ve sizleri gerçek anlamda sanatla kucaklayacak bir şehir olmasına olanak sağlamıştır. Mimari yapısı zamanla çok daha iyi bir hale getirilen Girne'nin 2000'lerden sonra özellikle otellerine ve casinolarına yaptığı yatırımlarla birlikte turist ağırlama potansiyeli ve onlara güzel bir tatil sunma imkânı sunulmaktadır. [1]

