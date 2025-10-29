Kimlik Bunalımı ve Aidiyet Çatışması: Doğunun Limanları

Metrodasınız ve bir yolculuk yapıyorsunuz. Birisi dikkatinizi çekiyor. Yıllar önce okulda tarih kitaplarında fotoğrafını gördüğünüz birisi. Burada kısa bir es verip şu soruyu sormak istiyorum: yolda giderken, otobüs ya da metroda yolculuk yaparken etrafınızdaki insanlara, olaylara ve mekânlara dikkat eder misiniz yoksa siz de çoğu insan gibi dalgın ya da bir an önce gitmek istediğim yere varayım yolculuk ya da insanlar umurumda değil diyenlerden misiniz?

Kitabımız aslında başta belirttiğim giriş ile başlıyor. Yazarımız ile kahramanımızın tanışması bir metro istasyonunda vuku buluyor. Yazarımız merak ediyor ve peşine düştüğü kahramanımızın ihtiyaç duyduğu bir anda ona destek olarak aslında hikâye başlıyor. Ve kitabın başında şöyle diyor yazar: "Benim değil bu hikâye, bir başkasının hayatını anlatıyor." (sayfa 7) Yazarın belirttiği tarih ise 1976 yılının Haziran ayını işaret ediyor. Kitap hakkında teorik bazı bilgileri paylaşmak gerekirse, ilk baskısı 1996 yılında yapılmış ve aynı yıl Türkçe'ye de çevrilmiş. Yıllar içinde -öyle zannediyorum- çok okunan eserler arasında olduğu için, elimde Temmuz 2022 yılında yapılan 80. baskısı bulunuyor. Yapı Kredi Yayınlarından basılan ve Saadet Özen'in yapmış olduğu bu çeviri eserin dili oldukça akıcı ve okuyucuyu içine dâhil ediyor. Konunun içeriğine göre bölümlere ayrılan romanımız 183 sayfadan oluşmakta.

Yazar hakkında da kısa bir bilgi vermiş olayım. Amin Maalouf ülkemizde çok okunan ve Arap dünyasının saygın yazarlarından birisi. 1949 yılında Lübnan'da doğan Maalouf, halen Fransa'da yaşıyor ve eserlerinde doğduğu yerden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, Doğu kültürünü ve söylencelerini (diğer kitaplarında olduğu gibi) ustalıkla işliyor. Gazetecilikten edebiyat camiasına geçen bir isim olarak bu eserin ortaya çıkmasında da gazetecilik reflekslerinin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü gördüğümüz bir insanın peşinden gitmeyiz genelde hadi gittik diyelim yardımcı olduktan sonra bize teşekkür edildiğinde geri döneriz ama yazar kitabın kahramanı olan kişinin hayatını öğrenmek adına soruları ile didikliyor ve bunu kitabın ilk sayfalarında şu cümleleri ile belirtiyor: "Bu noktaya varmışken böyle gitmek istemiyordum, önce ne olup bittiğini anlamalıydım. Onda bir tuhaflık olduğu ayan beyaz ortadaydı ve bu, merakımı iyice kabartmıştı. Son sözlerini gene nezaketine vererek duymazdan geldim." (sayfa 10) Ve yazarımızın bu girişimleri sonuç veriyor ve planladıkları bir gün kahramanımız yani İsyan Kitabdar hayat hikâyesini anlatmaya başlıyor. Böylece geçmişte yaşanan acılar, sürgünler, savaş, aşk, kimlik bunalımı gibi konular yeniden hayat buluyor satır aralarında.

Kitabı okurken yabancılık çekmediğiniz bir husus var aslında bizim merakımızı celbeden bir husus. O da kahramanımız İsyan'ın kökleri aslında Osmanlı hanedanına uzanıyor. Babaannesi Ermeni, annesi ise Yahudi. Kendisi tıp okumak için Fransa'ya gidiyor ve burada direnişe katılıyor. Katıldığı direnişte Clara isimli yine Yahudi olan bir kadınla tanışıyor. Sonrasında ise evleniyorlar. Savaştan sonra ülkesine yani Beyrut'a dönen İsyan, kendisini bir kahraman olarak görüyor. Derken patlak veren Arap-İsrail savaşı karısı Clara ile onları ayırıyor. Yaşadığı bir bunalım sonucu akıl hastanesine kapatılan İsyan'a kızı Nadya ulaşarak ona yeniden hayata tutunma umudu veriyor. Evet, kısaca hikâyeyi anlattığım şu satırlarda bile kaosu ve çatışmaları gördünüz. Kitabı okurken bende keyif aldım ancak içimdeki İslam ve Osmanlı hassasiyeti arka planda eleştirel konumdaydı. Okurken her an gördüğüm her olumsuzlukta "Hayır, öyle değil doğrusu böyle olmalı! Kasıt var!" demek için hazırda bekliyordu. Duygusallığı bir kenara bırakıp romanı değerlendirecek olursam; kimlik ve aidiyet ya da ait olamamak durumlarını incelikle işlediğini görebilirsiniz. Kahramanımız hem Doğu hem Batı, hem Müslüman hem Yahudi kökenlerin gölgesinde kendi yerini arıyor. Kitabı okursanız sizi yaşayamayacağınız bir yolculuğa çıkaracağını söyleyebilirim. Ben bitirdiğimde etkisi üzerimdeydi. Kitap okumanın en güzel yanı belki de bu öyle değil mi? Hayatta yaşayamayacağımız hikâyelere misafir olup, üçüncü bir göz olarak izlemek. Belki de hepimiz bu kadar karmaşık olmasa da kendi hayatlarımızda İsyan gibiyiz. Bir yere ait olmaya çalışırken aslında ait olduğumuz yerde değilmiş gibiyiz.

Son olarak, Yaptığım araştırmalarda filmine rastlamadım ama iyi kurgulanmış bir yapım olsa tadından yenmez diyerek sözlerimi noktalamış olayım. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere…

Amin Maalouf

Doğu'nun Limanları

Yapı Kredi Yayınları

Temmuz 2022

İstanbul

183 Sayfa