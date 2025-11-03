Kırılan Zamanın İçi ❝Anlam Krizi❞nin Çağrıştırdıkları

Bir sabah uyandığınızda zamanın size ait olmadığını fark ettiniz. Günler geçti, saatler aktı. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Sanki hayat, anlamını bir köşede unutmuş da siz hâlâ onu yaşadığınızı sanıyorsunuz. Birçok şey eksik, ama neler olduğunu kavrayamıyorsunuz. Kalbiniz konuşmak istiyor, ama diliniz suskun. Gözleriniz bir yerleri, birilerini arıyor ama baktığınız her şey tanıdık olduğu kadar yabancı. İçinizde bir boşluk var; adı konmamış, ama hep orada duran. İnsan olduğunuz kadar insan kalmaya olan inancınıza sarılmalısınız elbette. Bütün bunlara sebep olanın "… insanlık ve zamanın şerhlere ihtiyacı" olduğu bilgisi. Bu şerhler yapılmadığı için şerha şerha insan. Modernizmin paketler halinde sunduğu bir bilim kabulü var çünkü. Bu kabul içinde bilimin hiçbir şubesinin tam olarak anlatamadığıdır insan.

Bilal Can, "İnsan her hâlükârda insandır ve onun için yapılan tüm tanımlamalar onun sadece bir yönüne işarettir." Diyor. Küllî bir bakış için insanın yaratılış gayesini anlamak gerekir. Ama biz, bu gayeyi gürültüde kaybettik. Bu cümle, insanı bir kavramla sınırlamaya çalışan modern aklın ve bu akılla üretilen bilim-sanat yordamının karşısında bir duruştur. Çünkü insan yalnızca bir beden, bir zihinden ibaret olmayan bir sosyal varlıktır. O, tüm bu yönlerin ötesinde ve içinde, anlam arayan bir kalptir. Bu kalp, yüce kitapta belirtildiği üzre ("Ela bizikrillahi tatmainnil kulup") ancak yaratılış gayesini kavradığında yani yaratanı tanıyıp zikrettiğinde huzur bulur. İnsanın yaratılış gayesini anlamak saklı olduğu sessizliği, yalnızlığı, duayı anlamaktır. Bilal Can bizim bu gayeyi modernitede, onun gürültüsünde kaybettiğimizi işaretliyor. Açarsak: reklamların sesinde, bildirimlerin ışığında, kalabalıkların içinde. Artık kimse "neden yaşıyorum?" sorusunu sormuyor. Çünkü bu soru, en lüks haliyle durmayı, en kabuk haliyle yavaşlamayı gerektiriyor. Yavaşlamak ve durmak, bu çağda en büyük kahramanlık.

İnsanı bütün filozoflar tanımladı, bütün din adamları ve bilim adamları insanla ilgili çerçeve çizdi. Hadi "yanlış" demeyelim ama eksik yaptılar. İnsan tanımlanamaz. İnsan yaratanın sırrıdır. Tanımcılar yanıldılar. Biraz tanıyınca anladıklarını zannettiler. Bu zanla tanım yaptılar. Oysa mesele insan olunca tanım için oluşan arka plan yetmez; bunu atladılar. Tanım için hissetmek gerekir oysa. Burada Bilal Can'ın yaklaşımını oluşturan insan merkezlilik öne çıkıyor. Çünkü o insanı sosyolojik bir veri saymıyor, bir hakikat yolcusu olarak ele alıyor. Her adımı, bir arayış. Her susuşu, bir dua. Her kırılması, bir yeniden doğuş.

Diğer mesele anlam. Anlam bir kelime ya da gösterge sayılamaz. Aynı zamanda bir yön, bir ses, bir çağrıdır. Oysa biz, modernitenin kurbanları, o sesi bastırdık ve "biz" olmaktan çıktık. "Ben" başladı. Birey diye bir kelime uyduruldu. "Sosyal bir varlık olan insanoğlunun etkileşimi birbiriyle teması onu çeşitli açılardan bağımlı ve sorumlu…" yapacaktı. Sorumluluklarını unuttu insanlık. Bir çığlık gibi yaşamanın altında kaldık. Gürültüyle, hızla, ekranlarla. Artık kimse durmuyor. Durmak, çağa ayak uyduramamak haliyle bir nakısa-eksiklik gibi algılanıyor. Oysa gerçek, yazıldığı her satırda ya da mısrada hep bir duruşu verir. Bu duruş sessizce akan bir nehir gibidir. Acelesiz, müstağni ve derin.

Hah işte orda durun. Kalabalığın ortasında, kendi içinize doğru yürüyün. Bilal Can'ın kitabında geçen şu cümleyi tekrar edin: "İnsanı ve insanlığı anlamak, zamana ve mekâna bağımlı insanı okumaktan geçiyor." Zaman geçiyor, mekân değişiyor, insan dönüşüyor. Ama hakikat, hep aynı yerde bekliyor: İçimizde.

Modern insan, görece her şeyi biliyor. Bu elbette teknolojik imkânlarla bilgiye kolayca ulaşmasıyla ilgili. Küçücük bir kusuru var ama o da hikmetten yoksun oluşu. Her şeyi biliyor ama hiçbir şeyi hissedemiyor. "Kalbin bilgeliği" denilen şey, işte burada devreye giriyor. Anlamı akılla aramak da modernizm tuzağı, anlam kalple de aranmalı. Çünkü insan, düşünen özelliği yanında hisseden özelliği de olan bir varlıktır. Ve hissetmediği yerde, yaşadığını sanır ama aslında kuru bir yaprak gibi sürüklenir.

Bilal Can'ın Anlam Krizi kitabı, bir uyanış çağrısıdır. "Toplumların yaşadığı kırılmalar, kültürel ve sosyal krizler, insanın olaylar karşısında sarsılan doğası üzerine sosyolojik bir okuma sunar." Bu okuma, dış dünyayı görmeye, iç dünyayı da anlamaya yöneliktir. Çünkü anlamı kaybeden, yolunu-amacını-yoldaşını ve kendini kaybeder.

Ben hatırlamaya çalışıyorum. Ruh iken duyduğum çağrıyı. Bunları anlamı yitirdiğimiz için söylemedim elbette. Etrafımızda göremediğimiz için de söyledim. Belki şuralarda saklıdır: Bir annenin duasında, bir dostun suskunluğunda… "Bazı şeyler söylenmez, hissedilir." Ve bazı anlamlar, sadece kalple okunur.

İşte artık anlamı yeniden aramak lüks olmaktan uzak. Bir zorunluluk halinde karşımızda duruyor. Çünkü insan, anlamını kaybettiğinde yönünü de özünü de yitirir. Bilal Can'ın Anlam Krizi kitabı, bize bu özle yeniden temas etmenin yollarını gösteriyor. Her satırı, bir içe dönüş çağrısı. Her kavramı, bir aynaya bakış.

Durmak, yavaşlamak, susmak… Bunlar eksiklik değil, bir direniş biçimi artık. Kalbin bilgeliğine kulak vermek, çağın gürültüsüne karşı bir duruş geliştirmektir. Belki de en büyük kahramanlık, herkes koşarken kendi içine yürümek.

Anlam, içeride. O, bir dua anında, bir gözyaşında, bir sessizlikte saklı. Ve insan, ancak bu sessizliği duyduğunda yeniden insan olur. Yok hayır. Tanımlamıyoruz insanı, çerçeve çiziyoruz. Çünkü insan tanımlanamaz. Çünkü insan bir sırdır ve o sır, ancak Yaratan'ın zikriyle açılır. Şimdi, kalabalığın ortasında bir adım geri çekilin. Derin bir nefes alın. Ve hatırlayın: Anlam, hep oradaydı. Siz unutmuştunuz.

Anlam Krizi

Gündelik Sosyolojinin İzleri

Mostar Yayınları

176 sayfa

İstanbul, 2025

Not: Bu yazı daha önce Mostar Dergisi'nin Eylül 2025 sayısında yayınlanmıştır.