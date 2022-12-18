1979 yılında Georges Perec'le başlayan Kış Yolculuğu öyküsü daha sonra Oulipo grubu yazarlarından Jacques Roubaud'nun Kuş Yolculuğu adlı metniyle devam etti. Tabii ki diğer Oulipo grubu yazarları da bu devam çağrısını es geçmediler ve 2013 yılına kadar süren bir edebiyat yolculuğu yaşandı. 2021 yılında başta Ayberk Erkay'ın hazırlayışında kolektif bir çeviri yolculuğuyla Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler adıyla bu hiper roman Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

Yazılma süreci çok uzun bir zamanı almış, edebiyatın kendisiyle kedi fare gibi oynayan bu postmodern yolculuk öyküleri, yani hiper romanımız görüp görebileceğiniz en farklı metinlerden biri. Tıpkı yine 1979 yılında yazılan bir başka Oulipo yazarı Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı hiper romanı bu kitabın bir başka ilham noktasıdır. Önceden intihali anlatan bu enteresan eser, tüm okurlara çok katmanlı ve özellikli bir romanı sunuyor.

Kış Yolculuğu

Georges Perec

Çev: Hüseyin Boysan

Nisan Yayınları

Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler

Georges Perec, Oulipo

Everest Yayınları

İstanbul, 2021