Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler - Georges Perec, Ou, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler - Georges Perec, Oulipo yazısını ve Turhan YILDIRIM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuya

Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler - Georges Perec, Oulipo

18.12.2022 08:00 - Turhan YILDIRIM

1979 yılında Georges Perec'le başlayan Kış Yolculuğu öyküsü daha sonra Oulipo grubu yazarlarından Jacques Roubaud'nun Kuş Yolculuğu adlı metniyle devam etti. Tabii ki diğer Oulipo grubu yazarları da bu devam çağrısını es geçmediler ve 2013 yılına kadar süren bir edebiyat yolculuğu yaşandı. 2021 yılında başta Ayberk Erkay'ın hazırlayışında kolektif bir çeviri yolculuğuyla Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler adıyla bu hiper roman Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

Yazılma süreci çok uzun bir zamanı almış, edebiyatın kendisiyle kedi fare gibi oynayan bu postmodern yolculuk öyküleri, yani hiper romanımız görüp görebileceğiniz en farklı metinlerden biri. Tıpkı yine 1979 yılında yazılan bir başka Oulipo yazarı Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı hiper romanı bu kitabın bir başka ilham noktasıdır. Önceden intihali anlatan bu enteresan eser, tüm okurlara çok katmanlı ve özellikli bir romanı sunuyor.

Kış Yolculuğu
Georges Perec
Çev: Hüseyin Boysan
Nisan Yayınları

Kış Yolculuğu ve Peşindeki Öyküler
Georges Perec, Oulipo
Everest Yayınları
İstanbul, 2021

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 18.12.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:43
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat georges perec kış yolculuğu kış yolculuğu ve peşindeki öyküler oulipo turhan yıldırım
← Yalın Tutku Azap mı Lütuf mu?
Bir Yürek Burgusu Neye İşaret Eder? →
5

Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 24 yazı bulunmaktadır.

Turhan YILDIRIM Yazarının Son Yazıları
Edebiyat Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları