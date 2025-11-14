Kitap Konuşmaları:İbrahim Gürel

"Okurumu Metne Ortak Etmeyi Seviyorum"

Edebiyata olan ilginiz ne zaman başladı? Yazmalıyım dediğiniz zamanı hatırlıyor musunuz?

Daha ilkokuldayken harçlığımdan biriktirdiğim paralarla çocuk dergileri alır, okurdum. Yazma provalarım ortaokul dönemine denk gelir. Okuduğum çocuk hikâyelerinden etkilenerek iki kısa hikâye yazmıştım. Kompozisyonda da başarılı olduğumu hatırlıyorum. Gerçek anlamda yazma düşüncem uzun yıllar sonrasına dayanıyor. Ajandalarımda yer alan çalışmalarımı Büyük Salgın döneminde kitaplaştırma fırsatı buldum.

Sizin için yazmak hayal kırıklığının dışa vurumu mudur yoksa hayal kurmanın en güzel yolu mudur? Nedir yazmak size göre?

Benim için yazmak öncelikle kendimi eşsiz bir şekilde ifade etme biçimi. Belki de kendimi iyi hissettiğim bir kaçış noktası. Yaşadığımız her neyse ya da hayal ettiğimiz o büyülü dünyada her ne kurguluyorsak bunu anlatmakta zorlanırız. Kimseye anlatamadığımız, anlaşılmayı umduğumuz bazı şeyleri kâğıda dökeriz. Hikâye etmek başka, yazmak başka şeydir. Aynı zamanda yazmak gerçek anlamda yaşadığımızın da sağlam bir kanıtı…

Yazar olmak isteyenler genellikle kendilerine bir usta seçip onun önerilerini kılavuz bilir. Sizin var mı böyle usta bildiğiniz kalemler?

Her ne kadar yazmakta geç kalmış olsam da kendimi yine de şu üç sebepten dolayı çok şanslı sayıyorum. Birincisi: Adapazarlıyım. Adapazarı deyince akla ilk gelen yazar hiç şüphesiz Sait Faik Abasıyanık'tır. Şu an aramızda olmasa da sanırım öyküyü sevmemde en büyük etken de Sait Faik hayranlığımdır. İkincisi: Şehrimde (aynı zamanda komşum) nefes alan bir hazine var; Fahri Tuna… Beni keşfeden, özellikle öyküde başarılı ve yetenekli olduğumu fark ederek kendimi geliştirmemi sağlayan Yazar Fahri Tuna… Bana inandığı ve yazarlığıma önemli katkılar sağladığı için minnettarım. Üçüncüsü: Çağdaşı olmaktan büyük mutluluk duyduğum yazar Necip Tosun. Necip Tosun öykü türünde başarılı olduğu kadar kaleme aldığı teori ve inceleme kitaplarıyla da bana göre günümüz edebiyat dünyası için bir duayen, büyük bir şans. Özellikle inceleme alanındaki kitaplarını dönüp dönüp okuyorum.

Yazmasa çıldıracak yazarlardan mısınız; yazmasanız ne yapardınız ya da yazmadığınız vakitlerde neler yapıyorsunuz?

İşte yine geldik büyük ustaya… Bu konuda Sait Faik'ten farksız düşünmüyorum. Yaz/a/madığım süreç bazen haftaları buluyor. Yazmayı ötelediğim zamanlarda ise hayatın akışına kendimi fazla kaptırdığımdan olsa gerek, bir anlamsızlık tüneline girmiş hissediyorum. Tünelin sonundaki ışığı görmenin tek çaresi yine yazmak… Yazdığım zamanlarda da yazmadığım zamanlarda da nostaljik müzik dinlemeyi çok seviyorum. Tabii modern okumalara ve dergi okumalarına devam ediyorum.

Kendinize en yakın bulduğunuz roman kahramanı, bir şiir yahut bir mısra var mıdır?

Bir değirmendir bu dünya. (Cahit Zarifoğlu) Hayat dediğimiz koşturmacanın mükemmel özeti…

Öykülerinizde olayın akışı devam ederken durup sorular soruyorsunuz. Bu özellikle yapmak istediğiniz bir tavır mı yoksa günlük hayatta da çok soru soran mizacınızın kendiliğinden ortaya çıkışı mı?

Bunu özellikle yapıyorum, üslubum diyelim. Klâsik biçem yerine farklılık peşindeyim. Metinde monologlar ve okurla diyaloglar en kıymetli şey bana göre. Ben yazdım siz okuyun, bitirin demek yerine okuru metne ortak olmayı teklif ederek haz almasını diliyorum. Özetle, okurumu metne ortak etmeyi seviyorum. Başarabiliyorsam ne mutlu bana.

Bir Gün Elbet'te genellikle ben dilini kullanıyorsunuz. Neden bu anlatım dilini tercih ettiniz?

Günümüz öyküsünde geleneksel hikâyeden farklı olarak ben dili daha çok kullanılıyor. Çağımız okurunun istediği ve benimsediği de bu. Geleneksel hikâye ile modern hikâye arasındaki en keskin ayrım -biraz da- burada ortaya çıkıyor. Okurun ben dilindeki bir öyküde kendini gördüğünü, eseri içselleştirdiğini düşünüyorum. Bunu okurlarımdan gelen dönütler ışığında söylüyorum.

Sokaklar, eskiye özlem, kediler, parklar, sokak satıcıları öykülerinizde genişçe yer bulmuş. Eski mahallelerin sıcaklığını hissettim okurken. Öyle bir mahallede mi büyüdünüz? Öykülerinizde bu kadar yer almasının nedeni nedir?

Her yazarın eserlerinde mutlaka hayatından kesitler, izler bulursunuz. Bu çok doğal… Sonuçta ortaya çıkan metinleri bir robot ya da bir algoritma yazmıyor. Bir de okur sizin neyi anlattığınıza değil, nasıl anlattığınıza bakıyor. Evet, benim çocukluğum da böyle bir mahallede geçti. Samimiyetin yitirildiği, birçok güzel duygunun törpülendiği, üzerinde hayat kelimesi yazan renkli balonun içinin boşaltıldığı hız ve haz çağındayız. Kendi elimizle maruz kaldığımız donukluğa, soğukluğa öykülerimle sıcacık bir ara verme çabasındayım.

Ben kitapta en çok Aylak Adamın Vedası öykünüzü sevdim. Onun üslubunu da farklı buldum. Sizin için daha öne çıkan öykü ya da öyküler var mı kitabınızda?

Aylak Adamın Vedası, yazdığım ülkemizdeki ulusal dergilerden farklı olarak, Azerbaycan'ın köklü edebiyat ve fikir dergisi olan Füyuzat'ta yayımlanmış bir öyküm. Azerbaycan'daki okurlarım beni bu öykümle tanıdı, sevdi. Üslup olarak diğerlerinden farklı olduğu doğru... Bunu söyleyen ilk kişi siz değilsiniz. Flanör bakışıyla şehri merkeze alan bir anlatıda aslında bireyin ister istemez o şehrin ayrılmaz bir parçası olduğu konusu işleniyor öyküde. Her ne kadar kalıplardan kurtulmak, farklı bir düş kurmak istese de bireyin gerçeklerle, en önemlisi de kendisiyle yüzleşmesi kaçınılmaz. Sorunuzun öne çıkan öykü bölümüne gelince; kitabın başındaki Şeker Gibi Teklif adlı öykümün benim için ayrı bir hatırası var. Bu öyküyü yazarlık mektebi dersleri verdiğimiz Sakarya Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine bir ödev verdiğim gün kaleme almıştım. Öğrencilere temayı söyleyip yazı temrinleri istedim. Sonra düşündüm; bu gençlerden metin istedim, örnek olması için ben de bir öykü yazmalıyım, dedim. Bir gece yarısı, saat iki gibi son şeklini verip Yedi İklim Dergisine eposta yoluyla gönderdim. Uyandığımda ne göreyim? Kıymetli hocam Ali Haydar Haksal, sabah erkenden okumuş öyküyü. Saat sekiz gibi de cevap yazmış, öykünü yayımlamak üzere ayırıyoruz, diye. Hemen ekran görüntüsü aldım. Sonraki derste öğrencilerle birlikte projeksiyondan okuyup dergiye yolladığımı söyledim. Sonucu yine projeksiyonda gören öğrenciler de o gün şaşırmakla birlikte sevincime ortak oldular. Daha öncesinde Yedi İklim'de başka öykülerim yayımlanmış olsa da bu öykümün unutulmayacak kadar güzel bir anısı var bende.

Çocuk kitabı, şiir, roman ve öykü gibi farklı türlerde eserleriniz var. Siz hangi anlatı biçiminde kendinizi daha özgür hissediyorsunuz?

Kendimi öykü yazarken daha iyi ve daha özgür hissediyorum. Yazmak istediğimi yazdığımı söyleyebilirim. Belli bir kalıba girmek her yazar gibi beni de zorlar, üretkenliğimi olumsuz yönde etkiler. Eleştirilere açığım. Herkesin tebrik etmesi hem çok yanlış hem de bir yazar için körlük oluşturuyor. Şiirin tüm edebi türleri beslediğine inanıyorum. Şiiri severim. Kitaplarımı okuyanlar şiirsel bir dil bulduklarını, bunun da anlatılarıma güzellik kattığını söylüyor. Edebiyat her hâliyle, her türüyle güzel… Ama ben - inşallah - öykülerimde yeni düşler kurmaya, yeni dünyalar aramaya ve benim gibi arayışta olanlarla sayfalar arasında el ele dolaşmaya devam edeceğim.

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Rica ederim. Bu keyifli söyleşi için ben de size teşekkür ederim. İyi ki edebiyat var.