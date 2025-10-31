Kitap Lansmanı: Yarınlar Bizim  

Galata Kulesi'nin harika manzarasına sahip Barnathan Hotel'de gerçekleşen Yarınlar Bizim kitabı lansmanı daveti için Kitaphaber ve kendi adıma teşekkür ederiz. Ali Rıza Binboğa'nın Yarınlar Bizim adlı otobiyografik eseri NotaBene Yayınları tarafından okura sunuldu. Kitap için düzenlenen lansmanda editörün açılış konuşmasından sonra Ali Rıza Binboğa, hayatını yazdığı otobiyografik eserini bir anlamda da hayatının önemli kesitlerini gözleri dolarak, opera ve bestelerinden söyleyerek aktardı. Konuşmanın sonunda eserini imzaladı. Benim kitaplarıma imzası: "Güzelikli İşler" ve "Kitaphaber'e Sevgiyle" oldu. Kendisiyle yazmak üzerine bir söyleşi de gerçekleştirdik.

Basın Bülteni

Müziğiyle kuşaklar boyunca hafızalarda yer eden Ali Rıza Binboğa, bu kez yaşam öyküsünü kaleme aldı. NotaBene Yayınları'ndan çıkan "Yarınlar Bizim" isimli otobiyografik kitabının lansmanı 22 Ekim'de Barnathan Hotel'de gerçekleşti.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ali Rıza Binboğa, yaşamının dönüm noktalarını ve sanat yolculuğunu anlattığı otobiyografik kitabı "Yarınlar Bizim" ile okurlarıyla buluştu. NotaBene Yayınları'ndan çıkan kitabın lansmanı, 22 Ekim Çarşamba günü Barnathan Otel'de düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Ali Rıza Binboğa etkinlikte, kitabının ortaya çıkış sürecini, satır aralarında yer alan hatıralarını ve bugünle kurduğu bağları paylaştı. Binboğa, kitabın bir dönemin ruhunu da yansıttığını belirterek, "Bu satırlarda sadece kendi hikâyemi değil, birlikte büyüdüğümüz bir ülkenin hikayesini de bulacaksınız" dedi.

Sert bir iklimde, dağların eteklerinde doğan bir köy çocuğunun azimle örülmüş yaşam mücadelesinden ilham alan "Yarınlar Bizim", Binboğa'nın öğretmenlikten mühendisliğe, müzisyenliğe uzanan çok yönlü hayat hikâyesini içten bir dille aktarıyor. Ancak bu öykü yalnızca kişisel bir yolculuk değil; aynı zamanda bir dönemin toplumsal belleğini de taşıyor. Kitapta, Köy Enstitüsü iklimini yansıtan öğretmen okulunun idealist öğretmenlerinden İTÜ yıllarındaki zorluklara, 1960'ların gençlik hareketlerinden Eurovision serüvenine, 12 Eylül döneminin sahne yasaklarına kadar uzanan geniş bir zaman kesiti yer alıyor. Binboğa, telif hakları mücadelesi, sahne deneyimleri ve pek çok sanatçıyla kesişen yollarını da samimi bir dille kaleme alıyor.

Akıcı anlatımıyla okuru içine çeken "Yarınlar Bizim", yalnızca yazarını tanıyanlara değil; bugünün gençlerine, sanatçı adaylarına ve yaşam yolculuğunda ilham arayan herkese sesleniyor. Yeri geldiğinde kendisiyle dalga geçen, yeri geldiğinde tutkularını ve hayal kırıklıklarını içtenlikle paylaşan Binboğa'nın hikâyesi, mücadeleyle örülmüş bir yaşamın sahici tanıklığı olarak öne çıkıyor.

NotaBene Yayınları Hakkında

Kendini kolektif bir düşünsel mekân olarak tanımlayan NotaBene Yayınları 2010 yılında kurulmuştur. NotaBene'yi fevkalade önemli kılan şey, toplumsal muhalefetin düşünsel olarak köklü bir yenilenme ihtiyacına yanıt arayışıdır. Ayrıca bu toprakların yazarlarına öncelik tanımak, yeni çalışmaları, yeni yazarları elden geldiğince özendirmek, kolektif çalışmaları artırmak, muhalefetin gündemini düşünsel olarak beslemek de amaçları arasındadır. Bu arayış sadece kuramsal alanla sınırlı kalmayıp, güncel politikadan, edebiyata, sanata, çocuk kitaplarına dek yaşamın her alanını kapsama çabasını içermektedir. NotaBene'nin sadece yayın çizgisi değil, okurlarla kurduğu bağ da alternatif bir mecrada gelişmiştir. Yayın dünyasında giderek artan tekelleşmeye karşı, piyasa koşullarına teslim olmamak için NotaBene tarafından kurulan bir abonelik ağı ile 2010'dan bu yana binlerce kişi NotaBene'ye abone olmuştur. Bu sayede NotaBene aboneleri sadece avantajlı koşullarda kitap edinmekle kalmayıp, bir yandan kuramsal/politik/edebi eser ve tartışmaları daha düzenli bir biçimde izleme olanağına kavuşurken, diğer yandan da alternatif bir yayın kurumunun oluşumuna destek vermiştir. NotaBene'nin okuyucularıyla birlikte çıktığı bu ortak yolculuk kendini her daim yenileyerek sürecektir.

Yazarla Söyleşi

Yazmak için zamanı nasıl kullanıyorsunuz?

Meşakkatli bir iş olduğu için ille de oturup yazmak yerine aklına daha önce planladığın her türlü şeyi fırsatını buldukça oturup yazabildiğin anda yazıyorsun. Ben, hadi şimdi oturup şu kadar yazacağım diye bu kitabı yazarken sadece birkaç kez öylesine bir şeyin içerisine girdim, telaşın içerisine girdim. Oturdum saatlerce yazdım, yazdım, yazdım, yazdım fakat ertesi gün gelip o yazdıklarımı gözden geçirdikten sonra onları, tekrardan tekrardan yazmak zorunda kaldım. Yazmaya devam ettikçe bir anda bir bakıyorsunuz ki hani laf lafı açıyor gibi bir olaydan birdenbire konudan uzaklaştığınızı görüyorsunuz, öz yaşam odak noktayı kaybetmemeye gerektiriyor yani aslolan sizsiniz, birdenbire yan unsurlara gittiğiniz andan itibaren başka başka başka hikayeler olmuş. O yüzden ben şöyle bir yöntem uyguladım, diyelim ki aklıma anlatmam gereken öykü oldu, sadece onu alıp yazdım onu her anlamda yazdım odamda yazdım, salonda yazdım, arabama binerken yazdım ve herhangi bir kafede otururken yazdım ama sadece onu mümkün olduğu kadar başka bir şeyle ilişkilendirmedim. Onu yapınca çok daha derin çok daha nasıl söyleyeyim, eli yüzü düzgün bir metin çıkıyor ve kendiliğinden de öbür şeyler ayıklanmış oluyor, istenmeyen olayları da ayıklamış oluyorsun.

Ne Yazacağınızı nasıl anlıyorsunuz?

Aslında yazmak en başından itibaren bir kuluçka dönemi ile olan bir şey. Siz, bir hikâyeyi ya da bir olayı yazmak istiyorsanız onu kafanızda defalarca yazıyorsunuz ve öyle yaptığınız zaman orada konular kendiliğinden çıkıyor. Diyelim ki; siz işte bugünkü bu toplantımızı yazacaksınız ama bu toplantıya gelene kadar, benim kafamda yüzlerce binlerce düşünce geçti. Ben not alınca işte şöyle şöyle konuşacağım diyen bir insan değilim. Burada sizin karşınızda tamamen o anda, aslında buraya gelip lansman yaptığımız karar verdiğimiz günden beri devam ediyor. Burada birdenbire böyle açığa çıkıyor.

Kitabınızı yazmanın en zor kısmı neydi?

En zor kısmından çok çok zor kısımlarının olduğunu bilmek zorundayız. O da şu, dile hakim olmak, dili çok iyi kullanmak, samimi olmak, sanki karşında biri varmış gibi, konuşur gibi yazabilmek ve düşünceleri bir araya getirdiğinizde birbirleriyle çelişmeyecek düşünceler üretebilmek. Bütün bunları en iyi yapmak istiyorsanız zorlukları aşarsınız yoksa bütün bunlar zordur yani sözcüklerin bir araya gelerek devrik cümleler oluşturması yahut da işte başka türlü hikayeler anlatır gibi cümleler kurmak. Eğer çok iyi düşünülmemiş ve planlanmamışsa tamamen bir kaos çıkıyor ortaya. Bu nedenle bütün sayfaları çok zordur. Ben, sadece şurada zorlanıyorum diye bir şey yok her cümlede zorlanabilirsiniz, her hikâyeyi anlatışı planlanmasında zorlanabilirsiniz çünkü ben burada kendi hayatımı anlattım. Hikâye kaç defa yazıldı biliyor musunuz? Çünkü bir noktadan sonra kendinizi bir noktadan sonra ders olmaktan çıkarıp abartılmış bir hikâye, bir noktadan sonra birtakım olayları bir arada düşünüyorsun ve sonucunda olması gereken öze ulaşıyorsun.

Yayınevini nasıl seçtiniz? Kendiniz mi yayınladınız yoksa geleneksel yayıncılık yolunu mu tercih ettiniz? Neden?

Bu arkadaşların çok güzel kitaplar çıkardıklarını gördüm. Başka birtakım dostlarımız yani bu kitabı yazdığımdan haberdar olan hem sanatçı dostlarım hem de başkaları; ya Ali Rıza Bey bir Notabene Yayınevi ile filan bir görüşseniz, bakın orada tam böyle sizin kitabınıza uygun ve bir de böyle düzgün kitaplar çıkarıyorlar, ya bir baksanız dediler. Ben de bir baktım, çok beğendim görüştük, arkadaşlara ilettim. Arkadaş da derhal Ali Rıza Bey, biz kitabınızla ilgileniriz dedi. Ve aylarca süren bir editörlük süreci ile tekrar düzenleme yapıldı. Aslında iki defa edisyondan geçti. Notabene Yayınevi çok güzel kitaplar çıkarıyorlar, bütün kitaplarını gördüm.

İlk kitap yazarlarına vereceğiniz önemli tavsiye nedir?

Ne geliyorsa aklınıza, o anda neyi yapabiliyorsanız onu yapmazsanız. Öze ulaşamazsınız ama önce yazın ya yazmazsanız yazma öğrenilmiyor. Hitabeti yüksek olan bir insanım, ben hayatımda hiç yazılı metinlerde bir şey okumadım. Ben bir şey ezberlemişim gibi konuşurum fakat yazma işine geldikten sonra gördüm ki; başlarken bile zorlanıyorsun, o yüzden sürekli çiçeği yazacaksın bu ışıklı Galata Kulesi'ni yazacaksın.

Yeni bir kitap yazmaya karar verdiniz mi?

Şimdi bu aslında 800 sayfa planlandı. Bunun şimdi 340 sayfası yayınlandı. Geri kalanı da tekrar yazılacak yani ikinci kitapta yazılacak.

Türkiye'de telif haklarını yerleştirdiği kişi benim, bütün bestecilerin, bütün yazarları, bütün sinemacıların şu anda telif yasaları değişikliklerini bilen her türlü şeyin peşinde koşup onları yapan, Türkiye'nin en büyük meslek bildiğini yıllarca başkanlığı yapan benim. Dolayısıyla da o kitap yazılacak. Aklınıza gelebilecek bütün savaşı yazacağım.

Öneriniz var mı?

Bu kitabı okudukları zaman yanındakine de tavsiye etsinler konuşmamda anlattım. Bu ücra köşe çocuklarının hayatı. Bu anlattığım kaydedilmiş, unutulmuş ücra köşelerin çocuklarının hayatı, çocukların bu kitabı okumasını çok istiyorum, onların bundan ilham almasını çok istiyorum, hayatta mücadeleyi terk etmeyen insanların bunu okumasını çok istiyorum yani bunun en ücra köşeye kadar gitmesini çok arzuluyorum. Ben onlarca eser ürettim, onlarca şarkı ürettim onlar birçok sitede ve hemen hemen her yerde çalınıyor. Ama burada anlattıklarımı okurlarsa onlar buradaki anlattıklarımın onda biri okurlarsa belki de hayatlarına yeni bir yön bile verebilirler.