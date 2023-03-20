Kitap, Okumak ve Anlamak

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Her kitap ayrı bir anlamın peşinde ayrı bir hayali ve düşünmeyi sayfalara yaslayan bir meta olsa da sayfalarında taşıdığı düşünce kapsülleriyle insanlığın her daim hizmetindedir. Ona başvurulduğu takdirde, sayfalarını çevirme zahmetine katlanıldığında size kendi zamanından kendi mekânından kendi duygu ve taşıdığı düşüncelerinden hisseler sunar. Yeter ki sayfalarını çevirme zahmetine girişilsin ve sayfalarda neler anlatıldığının peşine düşülsün. Kitap o zaman bir canlı organizma gibi önce gözlerinizden sizi yakalamaya ardından zihninizi ardından da kalbinizi ve tüm bedeninizi sayfalara çekerek ayrı bir zaman, ayrı bir mekân, ayrı bir renk ve koku içerisinde sizi dolaştırıp durur. Bu eşsiz seyahatte size sundukları önce bilinmez bir aksiyonla sizi kendine çekerken, merakınızı büyütür, büyütmelidir de, bu merakla sizi sayfalardan ayırmadan gezdirip durur. Harflerden, kelimelerden, cümlelerden rengârenk, binlerce ayrı kokuyu, ayrı görüntüyü ve kişiyi bir anda odanıza, etrafınıza doldurur. Siz bunca şey arasında sessizce onlara dâhil olurken hayretle asıl meseleye tutunmak için çabalarsınız. Bazen bir kokunun peşine takılıp bunun hangi bahar ülkesinde ortaya çıkmış bir çiçeğin kokusu olduğunu düşünürsünüz, ya da kimin kokusu olduğunu merak edersiniz. Bazen çok tanıdık gelen bir sese kulak kesilirsiniz, bazen de bir yüze. Evet bir yüze… bu yüz belki de rüyalarınızda peşinde koştuğunuz bir sevgilinin yüzüdür. Kitaplar, evet, yokzaman, yok mekân içerisinde zaman içinde mekânı ve mekân içinde zamanı size bir potada eriyik halde sunar. Siz bir seyyah gibi dolaşıp durursunuz sayfalarda.

Kitaplar çeşit çeşittir. Manguel'in Okuma Günlüğü adlı eserinde belirttiği üzere; "Kitaplar vardır, bir sayfadan öbürüne geçerken unutarak keyifle gözden geçiririz; bazılarını, hamfikir olmaya ya da karşı çıkmaya kalkışmadan saygıyla okuruz; bazıları yalnızca bilgi sunar bize, yorum beklemez bizden; yine bazılarını, nicedir, nasıl büyük bir aşkla sevdiğimiz için, sözcüğü sözcüğüne tekrarlayabiliriz, çünkü tam anlamıyla ezberimizdedirler" (Manguel, 2020, s. 11). Bu çeşitlilik içinde hangi tarza, usule ve neye yaslanacağımıza biz karar veriri. Sonsuz seçenek arasında bize sunulan bu çeşitlilik içerisinde yine kendimiz kalırız sabit olarak. Bu sabitlikte hangi renge tutunmuşsak onunla bakarız tüm renklere. O rengi okuma telaşımız bize binbir tonunu sunar o rengin. Okumak, şerh edilen anlamları dinlemektir.

Alberto Manguel, Okuma Günlüğü'nde okumak üzerine şunları aktarır:

"Okumak sohbet etmektir. Deliler, zihinlerinin bir köşesinde yankılandığını işittikleri hayali diyaloglarla uğraşırlar; okurlarsa, bir sayfa üzerindeki sözcüklerin sesizce harekete geçirdiği benzer bir diyalogla. Genellikle okurun yanıtı kaydedilmez, ama okur çoğu kez bir kalem alıp metnin kenarına cevaplar yazma gereksinimi duyar. Bazen en sevdiğimiz kitaplara da eklenen bu yorum, bu açıklama, bu yankı genişler ve metni bir başka zamana, bir başka yaşantıya taşır; bir kitabın bizimle konuştuğu ve bizi (okurlarını) var olmaya zorladığı yansılamasına gerçeklik katar" (Manguel, 2020, s. 12)

Bir Ay, Bir Kitap ve Günler

Okuma Günlüğü eserinde Manguel, bir senelik okuma serüvenini aylık periyotlara bölerek, bunu da gün gün işleyerek izlenimlerini aktarır. 2002'nin Haziran ayında başlattığı okuma günlüğü serüvenine Adolfo Bioy Cesares'in Morel'in Buluşu adlı eseriyle başlar. Bu eser bilimkurgu türü ve gerçeküsü yapısıyla hayaletlerin istila ettiği bir adaya düşen bir adamın hikayesini anlatır. Manguel, bu kitap izinde Haziran ayının günlerini aktarır. Görüşlerini, düşüncelerini hislerini ve o gün içerisinde yaşadıklarını işler Manguel. Bu durum, kitapla yaşanan günlük- belirli bir zamanlık- izleri görmek açısından değerli.

Okuma Günlüğü, bir okuma periyodu içerisinde okura aslında kitaplarla yaşamanın sırrını da vermektedir. Kitapla hayatı birleştirmenin, hayatla kitap arasında bağ kurmanın, kitaptaki olaylarla gerçek hayattaki olayları kıyaslamanın, gerçekte yaşanan olayların kitaptaki olaylara etkisi üzerine karşılıklı bir düşünme egzersizi şeklinde sürdürülebilir.

Manguel, Okuma Günlüğü eserinde ayrıca Dr. Moreau'nun Adası, Kim, Mezar Ötesinden Hatıralar, Dörtlerin Simgesi, Gönül Yakınlıkları, Söğütlükte Rüzgâr, Don Quijote, Tatar Çölü, Yastıkname, Yüzeye Çıkış, Bras Cubas'ın Ölüm Sonrası Hatıraları kitaplarını da ele alarak okumalar üzerine notlarını paylaşır. Okuma Günlüğü, bu kitaplar ekseninde hareketle işlense de kitaplar kitapları açar ve devasa bir kitaplık külliyatla okurun karşısına çıkar. Her kitap bakaca kitaplarla da ilgilidir, başkaca kitapları da kapsar, içinde eriyik halde sunar yahut diğer kitapların kapılarını açar. Duygular, düşünceler, benzetmeler, renkler… bir rengin peşinden gidildiği zaman, onun farklı gözlerde farklı zihinlerde yansımalarını görme isteği… kitaplar, birbirine çeşitli ruhlarla bağlı olduğu gerçekliğiyle karşımızda durmaktadır.

Serinin diğer yazıları:

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Zaman, Kitap ve Anlam

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