Kitap Pusulası: Ahlak

İbrahim Aksu yazdı...

Giriş

Ahlak hem insana özgü bir durumu hem bu durumla ilgilenen bir ilmi hem de bu ilmin verilerini de dikkate alarak aynı durum üzerine mantık kuralları çerçevesinde sistematik düşünce üreten felsefeyi ifade etmektedir. İnsana özgü bir durum olarak ahlak, huy, meleke manasına gelmekte ve bazen de erdemlerle eş anlamlı biçimde kullanılmaktadır. İlim olarak ahlak ise, insanların hangi tür huy, meleke veya erdemlere sahip olduğunu, bunları nasıl edindiğini ve bunları edinme süreçlerini inceleyen ilim dalının adıdır. Felsefî düzeyde ise ahlak, insanın ahlakî açıdan nasıl bir varlık olduğunu ve olması gerektiğini mantık kuralları çerçevesinde tahlil etmeye çalışan, bu bağlamdaki soruları felsefenin soruşturma kurallarına riayet ederek cevaplamaya uğraşan disiplini belirtmektedir. Bu disipline ahlak felsefesi de etik de denilmektedir.

Ahlak felsefesi insana özgü her türden eylemi "iyi" ve "kötü" kavramları çerçevesinde değerlendiren bir disiplindir. Söz konusu eylem duygu, düşünce veya bunların fiili yansımaları olabilir. O nedenle de ahlak felsefesinin kapsamı ve ilgilendiği soru(n)lar yelpazesi bir hayli geniştir. Bu genişlik nedeniyle hem klasik hem de modern ahlak felsefesi eserlerine ilişkin oluşturulacak ve kapsamlı olması arzulanan bir liste oldukça kabarık bir hal alacaktır. Zira bu alanda yazılan birincil ve ikincil literatürün tamamını kuşatmak ve tüketmek imkânsız değilse de ona yakındır. Bu olguya binaen, burada sunacağımız liste yalnızca adına ahlak felsefesi denilen okyanusta yol bulmanız için hazırlanmış mütevazı bir pusuladan ibarettir.

Ahlak Kitap Pusulası

1. Etiğe Giriş – Ahmet Cevizci

2. Etik-Ahlak Felsefesi – Doğan Özlem

3. Etik Nedir? – Fred Feldman, Çev. Ferit Burak Aydar

4. Etik Kuramları – A.A. Stroll, Çev. Mehmet Türkeri

5. Ethik'in Kısa Tarihi – Alasdair McIntyre

6. Büyük Erdemler Risalesi – Andre Comte-Sponville

7. Mutluluk: Mutluluk Üzerine Tarihsel Bir Araştırma – Darrin M. McMahon

8. Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri / Seçme Metinler – Hümeyra Özturan

9. İslam Düşüncesinde Ahlâk – Mustafa Çağrıcı

10. Ahlak / Yeni Bir Yaklaşım – Ömer Türker

11. Kur'an'ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan İlişkileri – Mustafa Çağrıcı

12. Kur'an'da Dini ve Ahlaki Kavramlar – Toshihiko İzutsu

13. İslam Ahlak Teorileri – Macit Fahri

14. İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler – Ömer Türker ve Kübra Bilgin Tiryaki (Ed.)

15. İslam'da Ahlakın Şartı Kaç? – Cağfer Sadık Yaran

16. İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi – Metin Özdemir

17. İslam Ahlakı: Temel Konular Güncel Yorumlar – Muhammet Şevki Aydın (Ed.)

18. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi – Murat Demirkol (Ed.)

19. Ahlakın Temeli – Ömer Türker

20. Ahlakın Dini Temeli – Recep Alpyağıl

21. Ahlak ve Müeyyide – Ömer Türker

22. İnsan Nedir? – Ömer Türker & İbrahim Halil Üçer

23. İnsanı Yeniden Düşünmek – Lütfi Sunar & Latif Karagöz

24. Ahlak-Hukuk İlişkisi – İsmail Kıllıoğlu

25. Ahlakta Evrensellik ve Değişme – Rabia Soyucak

kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-ahlak.html

Fotoğraf: Olena Bohovyk: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kahverengi-ahsap-kitap-raflari-3646105/