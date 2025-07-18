Kitap Pusulası: Avrupamerkezcilik, Kara Tahta, Misafir Köşesi

Kitap Pusulası: Avrupamerkezcilik yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kitap Pusulası: Avrupamerkezcilik

18.07.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: Avrupamerkezcilik

İbrahim Orhun Kaplan yazdı...

Giriş

Avrupamerkezcilik, Avrupa medeniyetinin kendisini tarihsel, kültürel ve entelektüel açıdan dünyanın merkezi olarak konumlandırmasıdır. Bu bakış açısı, Avrupa'nın kendi değerlerini, bilimsel yöntemlerini, politik ve ekonomik sistemlerini evrensel ölçütler olarak sunması ve dünya üzerinde belirleyici bir güç olarak hareket etmesiyle şekillenir.

Peki, merkez ve çevre arasındaki bu ayrımı hangi ölçütlere göre belirleyebiliriz? Tarih boyunca en belirleyici unsur, gücün nasıl dağıldığı olmuştur. Modern dünyada Avrupa-Amerikan medeniyeti, gücü ve merkeziyetçiliği büyük ölçüde bu perspektiften ele alır. Dünyanın tek bir merkezden yönetilmesi gerektiği fikri, bu düzeni sorgulamayan kitleler tarafından sürdürülen bir anlayışa dayanır. Ancak, güç ile merkez arasında zorunlu bir ilişki var mıdır? Bu soru, tarihçiler, filozoflar ve düşünürler tarafından uzun süredir tartışılmaktadır. Hatta bu meseleyi sorgulayan pek çok kişi, kendi toplumları tarafından dışlanmış ya da sürgüne gönderilmiştir. Buna rağmen, dünyadaki güç ilişkilerini anlamaya yönelik arayışlarından vazgeçmemişlerdir.

Özellikle Avrupa'nın kültürel ve bilimsel mirasıyla medeniyeti temsil ettiği, Amerika'nın ise ekonomik ve askeri gücüyle küresel hâkimiyet kurduğu yönündeki iddialar sorgulanmaktadır. Ancak bu tartışma yalnızca günümüzle sınırlı değildir; kökleri çok daha derin tarihsel süreçlere dayanır. Avrupamerkezcilik paradigmasının temel dayanağı, tarihsel olayların nasıl yorumlandığı ve sunulduğuyla doğrudan ilişkilidir. Bu ilişki anlaşılmadıkça Avrupamerkezciliğin anlaşılması mümkün değildir.

Bu noktada tarih bilimi kritik bir rol oynar. Avrupamerkezciliğin kökenlerini ve etkilerini anlamak, güç ilişkilerinin nasıl şekillendiğini görmek ve tarih boyunca teknik ilerlemelerin nasıl geliştiğini incelemek, içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi kavramamızı sağlar. Tarih, yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği anlama yolunda da merkezi bir disiplindir.

Aşağıdaki eserler, Avrupamerkezcilik kavramını ele alan ve tarihsel bağlamıyla değerlendiren önemli çalışmalardan oluşmaktadır. Bu liste, merkezin nasıl inşâ edildiğini, güç ilişkilerinin nasıl şekillendiğini ve bu Avrupamerkezci yapının hangi yönlerden eleştirildiğini anlamaya katkı sağlayacaktır.

Avrupamerkezcilik Kitap Pusulası

  1. Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek – Marshall Hodgson
  2. Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi – Clive Ponting
  3. Dünya Tarihinin Sınırında Tarih – Ranajit Guha
  4. Dünyanın Batılılaşması – Serge Latouche
  5. Şarkiyatçılık: Batı'nın Şark Anlayışları – Edward Said
  6. Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri – John Hobson
  7. Avrupa'nın İcadı – Gerard Delanty
  8. Kara Atina (Eski Yunan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi? 1785-1985) – Martin Bernal
  9. Çarpıtılmış Geçmişe Ayna (Avrupa'nın Yeniden Yorumlanması) – Josep Fontana
  10. Avrupa Mucizesi – Eric Jones
  11. Dünyayı Değiştirmek İsteyenler, Ulusu Nasıl Tasavvur Ettiler? – Antonis Liakos
  12. Avrupamerkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı – Karam Khella
  13. Avrupa'yı Taşralaştırmak – Dipesh Chakrabarty
  14. Avrupa: Roma Yolu – Remi Brague
  15. Sömürgeciliğin Dünya Modeli: Coğrafi Yayılmacılık ve Avrupamerkezci Tarih – James Morris Blaut
  16. Fundamentalizm Korkusu, Avrupamerkezcilik ve İslamcılığın Doğuşu – Salman Sayyid
  17. Avrupamerkezcilik, Resmî İdeoloji, Bilim ve Sosyalizm – Fikret Başkaya
  18. Sosyal Bilimlerde Alternatif Söylemler (Avrupamerkezciliğe Ce­vaplar) – Syed Farid Alatas
  19. Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı – Georg İggers
  20. Sosyal Bilimleri Düşünmemek 19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları – Immanuel Wallerstein
  21. Hegel, Haiti ve Evrensel Tarih – Susan Buck Morss
  22. Marks ve Oryantalizmin Sonu – Bryan S. Turner
  23. Avrupamerkezcilik Bir İdeolojinin Eleştirisi – Samir Amin
  24. Bildiğimiz Dünyanın Sonu – Immanuel Wallerstein
  25. Avrupa Evrenselciliği: İktidarın Retoriği – Immanuel Wallerstein

    26. kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-avrupamerkezcilik.html

    Fotoğraf: Polina Zimmerman: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kahverengi-ahsap-raf-uzerine-kitaplar-3747489/

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 18.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 09:56
Etiketler : Misafir Köşesi Kara Tahta avrupamerkezcilik dosya ibrahim orhun kaplan kitap listesi misafir köşesi sosyoloji tarih
← Kitap Pusulası: Eleştirel Düşünme

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1297 yazı bulunmaktadır.

Misafir Köşesi Yazarının Son Yazıları
Kara Tahta Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları