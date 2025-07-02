Kitap Pusulası: Dünya Tarihi

Ömer Ertürk yazdı...

Giriş

"Tarih insanlığın ortak hafızasıdır" sözü bize genel manada bir dünya kültürü sunar. İnsanî ilişkilerde birbirine istemli ve/veya istemsiz olarak kenetlenmiş topluluklar, sosyal yaşamlarında, siyasî rejimlerinde ve askerî harekâtlarda tabir yerindeyse, tarih diye okuduğumuz şablonu el ele vererek ortaya çıkarmışlardır. Bir sanat icra edilmiş gibi bakıldığında, bugün okuduğumuz tarihte tüm insanlığın etkisi vardır. Fakat gerçekte tarih, Sezai Karakoç'un tabiriyle; "Ruh ile nefsin savaşıdır."

Dünya tarihi hakkında genel bir okuma yapmak isteyenler için hazırladığımız bu 25 kitaplık liste sadece bir giriştir. Okuyucu bu kitaplar sayesinde bir tarih anlayışına ulaşabilir. Bundan sonra ise kendine sübjektif bir konu belirleyerek derin okumalara girişebilir.

Dünya Tarihi Kitap Pusulası

1. Anahatlarıyla İslâm Tarihi – Adem Apak

2. Türklerin Tarihi – İlber Ortaylı

3. Bizans Tarihi – Tımothy E. Gregory

4. Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar – Önder Kaya

5. Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye Kadar – Akdes Nimet Kurat

6. Orta Asya Tarih Ve Uygarlık – Jean-Paul Roux

7. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti – Osman Turan

8. Haçlı Seferleri Tarihi – Işın Demirkent

9. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı – Claude Cahen

10. Sorularla Osmanlı İmparatorluğu – Erhan Afyoncu

11. Heredot Tarihi – Çeviren: Müntekim Ökmen

12. Dünya Tarihi – J.M. Roberts

13. Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü – İsmail Tokalak

14. Uygarlık Tarihi – Editör: Mustafa Güven

15. Eski Mezopotamya Tarihi – Kemalettin Köroğlu

16. Helen ve Roma Tarihi'nin Anahatları – Bülent İplikçioğlu

17. 19. yy Siyasî Tarihi – Fahir Armaoğlu

18. 20. yy Siyasî Tarihi – Fahir Armaoğlu

19. 100 Soruda 1. Dünya Savaşı – Ali Satan

20. Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: İlber Ortaylı

21. Tarihi Değiştiren İmparatorluklar – Ali Çimen

22. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi – Osman Turan

23. İslâm ve Batı – İbrahim Kalın

24. Modern Türkiye'nin Doğuşu – Bernard Lewis

25. İnsanlığın Dirilişi – Sezai Karakoç