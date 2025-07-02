Kitap Pusulası: Dünya Tarihi
Ömer Ertürk yazdı...
Giriş
"Tarih insanlığın ortak hafızasıdır" sözü bize genel manada bir dünya kültürü sunar. İnsanî ilişkilerde birbirine istemli ve/veya istemsiz olarak kenetlenmiş topluluklar, sosyal yaşamlarında, siyasî rejimlerinde ve askerî harekâtlarda tabir yerindeyse, tarih diye okuduğumuz şablonu el ele vererek ortaya çıkarmışlardır. Bir sanat icra edilmiş gibi bakıldığında, bugün okuduğumuz tarihte tüm insanlığın etkisi vardır. Fakat gerçekte tarih, Sezai Karakoç'un tabiriyle; "Ruh ile nefsin savaşıdır."
Dünya tarihi hakkında genel bir okuma yapmak isteyenler için hazırladığımız bu 25 kitaplık liste sadece bir giriştir. Okuyucu bu kitaplar sayesinde bir tarih anlayışına ulaşabilir. Bundan sonra ise kendine sübjektif bir konu belirleyerek derin okumalara girişebilir.
Dünya Tarihi Kitap Pusulası
1. Anahatlarıyla İslâm Tarihi – Adem Apak
2. Türklerin Tarihi – İlber Ortaylı
3. Bizans Tarihi – Tımothy E. Gregory
4. Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar – Önder Kaya
5. Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye Kadar – Akdes Nimet Kurat
6. Orta Asya Tarih Ve Uygarlık – Jean-Paul Roux
7. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti – Osman Turan
8. Haçlı Seferleri Tarihi – Işın Demirkent
9. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı – Claude Cahen
10. Sorularla Osmanlı İmparatorluğu – Erhan Afyoncu
11. Heredot Tarihi – Çeviren: Müntekim Ökmen
12. Dünya Tarihi – J.M. Roberts
13. Yahudiliğin Kökenleri ve Küresel Gücü – İsmail Tokalak
14. Uygarlık Tarihi – Editör: Mustafa Güven
15. Eski Mezopotamya Tarihi – Kemalettin Köroğlu
16. Helen ve Roma Tarihi'nin Anahatları – Bülent İplikçioğlu
17. 19. yy Siyasî Tarihi – Fahir Armaoğlu
18. 20. yy Siyasî Tarihi – Fahir Armaoğlu
19. 100 Soruda 1. Dünya Savaşı – Ali Satan
20. Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: İlber Ortaylı
21. Tarihi Değiştiren İmparatorluklar – Ali Çimen
22. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi – Osman Turan
23. İslâm ve Batı – İbrahim Kalın
24. Modern Türkiye'nin Doğuşu – Bernard Lewis
25. İnsanlığın Dirilişi – Sezai Karakoç
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 02.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:57