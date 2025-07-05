Kitap Pusulası: Edebî Mektuplar

Celal Kuru yazdı...

Giriş

Edebi bir tür olarak mektup, Antikçağ'da didaktik edebiyatın bir türü olarak doğmuş, asıl gelişimini Latin edebiyatı sanatçılarının eserleriyle sağlamıştır. Daha sonraları Roma'da Horatius'un manzum mektupları, İtalya'da Petrarca, Fransa'da Marot ve İspanya'da Garciolaso'nun mektupları ile edebi bir tür olarak mektup batı edebiyatında yaygınlaşmaya başlamıştır.

Doğu Türkistan'da ele geçen Uygurca metinler arasında özel mektuplara rastlansa da, Türk Edebiyatında edebi mektup türünün ilk örnekleri Anadolu'da derlenmiş münşeat ciltlerinin içerisinde yer alan özel mektup kısımlarında yer almaktadır. Bu derlemelerin en eskisi Feridun Bey'in Münşeat-üs Selatîn'idir. O dönemin mektuplarında kullanılan kalıplaşmış hitap biçimleri, secili anlatımlar, ifadeyi süsleyen manzum parçalar ve ayrıntılı tasvirler dikkat çeker.

Tanzimat döneminde süslü anlatımdan uzaklaşan Akif Paşa'nın edebi mektupları (Muharrerat-ı Hususiyeyi Akif Paşa) içtenliği ve yalınlığıyla düzyazıda yeniliğin öncüsü sayılmıştır.

Cumhuriyet döneminde kitap biçiminde derlenmiş mektuplar ise çağdaş Türk edebiyatının gelişimini inceleyebilmek için zengin bir kaynak oluşturması sebebiyle önemlidir. Özellikle bu dönemde yazarların ailelerine ve yakın arkadaşlarına gönderdikleri mektuplar arasında; düşüncelerine, sevgilerine, öfkelerine ve bunalımlarına tanıklık eden örneklere sık sık rastlanır. Ziya Gökalp'in "Limni ve Malta Mektupları", Nazım Hikmet'in uzun hapishane yaşantısı boyunca kaleme aldığı mektuplardan oluşan "Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar" ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mektupları bu örneklerden bazılarıdır.

Mektup, son yüzyıl iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak, hızlı haberleşmenin refleks haline geldiği günümüz dünyasında, neredeyse tamamen sanal/elektronik ortamlarda ticari ve kurumsal iletişimi düzenlemek amacıyla kullanılırken, pul koleksiyoncularının sayıları azalmakta, duygu ve düşüncelerini mürekkeple şekillendiremeyen sakil insan modelleri türetilmektedir.

Edebiyatçıların birbirlerine ya da tanıdıklarına yazdıkları, edebiyat tarihçilerine kaynak oluşturacak birer belge niteliğinde olan ve muhtelif dönemlerde yazılıp daha sonraları kitap haline getirilmiş mektupları 'Edebi Mektuplar' dosyasında sizler için derledik.

Edebî Mektuplar Kitap Pusulası