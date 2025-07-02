Kitap Pusulası: İsbât-ı Vâcib

Sulhi Ceylan yazdı...

Giriş

Varlığı kendinden olan ve var olmak için hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan Allah'ın bu varlığını kanıtlamaya yönelik delillere genel olarak "İsbât-ı Vâcib" deniyor. İsbât; delil göstererek bir şeyin doğruluğunu şüpheye yer bırakmayacak, reddedilemeyecek şekilde ortaya koyma anlamına gelirken, vâcib ise Allah'ın zorunlu ve kendinden olan varlığını ifade etmektedir. Bu konuda kelam âlimleri ve filozoflar birçok delil ile Allah'ın varlığını ortaya koymuşlardır. İmam Gazâlî hazretleri; "Allah'ı bilmek için yaratılıştaki harikaları görmek, mahlûkatın yaratılış hikmetlerini kavramak gerekir. Kalpteki yakînî kuvvetlendirmenin yolu budur." der.

Bir yaratıcının varlığını kanıtlamaya yönelik delilleri genel olarak ontolojik delil, kozmolojik delil, teleolojik delil, dini tecrübe delili ve ahlak delili olarak 5 ana başlıkta toplayabiliriz.

Kâinattaki düzen, varlığın bir gayeye mebni olarak yaratılmış olması, insanın içindeki ebedilik arzusu, ve ahlak duygusu gibi pek çok sebepten çıkarılan delillerle bir yaratıcının varlığını ispatlansa da yine de inkar eden pek çok insan vardır.

İmanın delile dayanıp dayanmaması noktasında Abuzer Dişkaya şöyle der: "İnandığı şeyi bildiğini zannedenden daha ahmak birisi yoktur bu dünyada. Zira inanma iradenin bir fiiliyken bilme ise aklın bir fiilidir. Bu yüzden inançla bilgiyi eşitleyen kişi aslında irade ile aklı eşitlemiştir. İnanç bilgi ile özdeş kabul edilirse iman ihtiyari olmaktan çıkar. Dolayısıyla bir erdem olmaktan da çıkar. Oysa iman etmek bir erdemdir çünkü ihtiyaridir! (insanın kendi tercihine bağlıdır)" Bu yüzden olsa gerek sufiler Allah'ı tecrübi bilgi ile bildiklerini söylerler yani müşahede ile.

Allah'ı delille bilmek mümkündür ama asıl mesele delillerden geçip O'nu müşahede etmektir ki bu nefis terbiyesini zorunlu kılar. Kendi benliği tarafından kalp gözü kör edilmiş biri Allah'ı nasıl müşahede edebilir. Bu işin diğer tarafı.

Allah'ın varlığı ve birliğini çeşitli delillerle ispatlayan kitaplardan bir liste hazırladık. Bu listede Allah'ın varlığının delilleri, ateizm ve deizme reddiye, kötülük problemi gibi konularda kitaplar var. Eğer insan; kör bir inat içinde değilse ve kâinatı da akl-ı selim ile değerlendirebiliyorsa inanmak için kendisi de pek çok delil bulabilir.

İsbât-ı Vâcib Kitap Pusulası