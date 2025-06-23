Kitap Pusulası: İslam Felsefesi

İbrahim Aksu yazdı...

Pazısını değil zihnini çalıştıranların ayakta kalabildiği bir çağda yaşıyoruz. Düşünce üretenlerin hâkim olduğu ama hakîm olmadığı, üretemeyenlerin ise hiçbir şey olamadığı bir çağda… Bu çağın sihirli sözcüğü "düşünce"dir; yoksa sanıldığının aksine teknik, silah, ekonomi vb. sadece ikincil derecede öneme sahip "şey"ler değildir. Düşüncenin ise hem kadîm hem de modern, post-modern çağdaki en yakın dostu "felsefe"dir. Bu yazımızda bu dostun İslam Coğrafyasındaki serüvenini yani İslam Felsefesi'ni bize resmedecek belli başlı eserleri sıralayacağız. Yalnız burada şunu belirtmemiz gerekir ki, literatürde ve dolayısıyla da burada "İslam Felsefesi"nden kasıt "İslam medeniyeti içerisinde gelişip serpilen ve meyvelerini veren felsefe"dir; yoksa "İslam'ın Felsefesi" gibi anlamsız, tuhaf bir şey değildir! Bu kısa ve önemli açıklamadan sonra listeye dair birkaç hususa işaret ederek kitapları sıralayacağız:

* Sınırı olan hiçbir şey "mükemmel" değildir, dolayısıyla da buradaki sınırlı listeyi, bu alanı tanımaya yardımcı birkaç Türkçe eseri kapsayan bir liste olarak görmemiz yerinde olacaktır.

* Listede yer alan 1. kitap İslam Felsefesi'nin oluşum çağına ışık tutan fakat asla nihai sözü söylediği kabul edilmemesi gereken bir eserdir. 2. kitap İslam Felsefesi'nin en genel problemleri ve en önemli düşünürleri hakkında derli toplu bilgi edinebileceğiniz bir eserdir. Dolayısıyla tek bir kitap alabilecekseniz eğer, sadece bunu alın size yeter. 3-7 arası kitaplar genel tarih bilgisi verir. Klasik Mantık ilmine dair derli toplu bilgi için 8. kitap idealdir. Hakeza 9-13 arası kitaplar da 'İslam Felsefesi nedir?' sorusuna büyük oranda sağlıklı cevaplar bulmanıza yardımcı olabilir. 14-21 arası metinler filozofların Türkçeye yapılmış çevirilerini ihtiva etmektedir. Son 4 eser ise genel olarak İslam Ahlak Felsefesi'ne ilişkin fikir edinmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, buraya almamakla birlikte, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Felsefe" maddesi ve ilgili diğer maddeleri de kitap okumaya fazla vakit bulamayanlar için faydalı olabilir.

İslam Felsefesi Kitap Pusulası