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Kitap Pusulası: İslam Felsefesi

23.06.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: İslam Felsefesi

İbrahim Aksu yazdı...

Pazısını değil zihnini çalıştıranların ayakta kalabildiği bir çağda yaşıyoruz. Düşünce üretenlerin hâkim olduğu ama hakîm olmadığı, üretemeyenlerin ise hiçbir şey olamadığı bir çağda… Bu çağın sihirli sözcüğü "düşünce"dir; yoksa sanıldığının aksine teknik, silah, ekonomi vb. sadece ikincil derecede öneme sahip "şey"ler değildir. Düşüncenin ise hem kadîm hem de modern, post-modern çağdaki en yakın dostu "felsefe"dir. Bu yazımızda bu dostun İslam Coğrafyasındaki serüvenini yani İslam Felsefesi'ni bize resmedecek belli başlı eserleri sıralayacağız. Yalnız burada şunu belirtmemiz gerekir ki, literatürde ve dolayısıyla da burada "İslam Felsefesi"nden kasıt "İslam medeniyeti içerisinde gelişip serpilen ve meyvelerini veren felsefe"dir; yoksa "İslam'ın Felsefesi" gibi anlamsız, tuhaf bir şey değildir! Bu kısa ve önemli açıklamadan sonra listeye dair birkaç hususa işaret ederek kitapları sıralayacağız:

* Sınırı olan hiçbir şey "mükemmel" değildir, dolayısıyla da buradaki sınırlı listeyi, bu alanı tanımaya yardımcı birkaç Türkçe eseri kapsayan bir liste olarak görmemiz yerinde olacaktır.

* Listede yer alan 1. kitap İslam Felsefesi'nin oluşum çağına ışık tutan fakat asla nihai sözü söylediği kabul edilmemesi gereken bir eserdir. 2. kitap İslam Felsefesi'nin en genel problemleri ve en önemli düşünürleri hakkında derli toplu bilgi edinebileceğiniz bir eserdir. Dolayısıyla tek bir kitap alabilecekseniz eğer, sadece bunu alın size yeter. 3-7 arası kitaplar genel tarih bilgisi verir. Klasik Mantık ilmine dair derli toplu bilgi için 8. kitap idealdir. Hakeza 9-13 arası kitaplar da 'İslam Felsefesi nedir?' sorusuna büyük oranda sağlıklı cevaplar bulmanıza yardımcı olabilir. 14-21 arası metinler filozofların Türkçeye yapılmış çevirilerini ihtiva etmektedir. Son 4 eser ise genel olarak İslam Ahlak Felsefesi'ne ilişkin fikir edinmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, buraya almamakla birlikte, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Felsefe" maddesi ve ilgili diğer maddeleri de kitap okumaya fazla vakit bulamayanlar için faydalı olabilir.

İslam Felsefesi Kitap Pusulası

  1. Yunanca Düşünce Arapça Kültür – Dimitri Gutas.
  2. İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler – (ed:) M. Cüneyt Kaya
  3. Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi – Necip Taylan
  4. İslam Felsefesine Giriş – Mehmet Bayraktar
  5. İslam Felsefesi Tarihi – Henry Corbin
  6. İslam Felsefesi Tarihi – Seyid Hüseyin Nasr
  7. İslam Felsefesi Tarihi – (ed:) Bayram Ali Çetinkaya
  8. Klasik Mantığa Giriş – İbrahim Emiroğlu
  9. İslam'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru – İlhan Kutluer
  10. Yitirilmiş Hikmeti Ararken – İlhan Kutluer
  11. Akıl-Vahiy / Felsefe Din İlişkisi- Ömer Mahir Alper
  12. Keşf-i Kadim – Dücane Cündioğlu
  13. İslam Düşüncesinin Dönüm Çağında Fahreddin er-Razi – (ed:) Ömer Türker
  14. İbn Sina – Ömer Mahir Alper
  15. Farabi – Yaşar Aydınlı
  16. İbn Rüşd – Hüseyin Sarıoğlu
  17. Felsefi Risaleler (Kindi) – Mahmut Kaya
  18. İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri – Mahmut Kaya
  19. İhvan-ı Safa Risaleleri (1-3)
  20. Filozofların Tutarsızlığı – Gazzâlî
  21. Hayy bin Yakzan – İbn Tufeyl
  22. İslam Ahlak Teorileri – Macit Fahri
  23. İslam Felsefesinde Mutluluk – Hasan Hüseyin Bircan
  24. Ebu Bekir Razi'nin Ahlak Felsefesi – Hüseyin Karaman
  25. Tehzibu'l-Ahlak (Ahlakı Olgunlaştırma) – İbn Miskeveyh

    26. kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-islam-felsefesi.html

    Fotoğraf: Ani Coloca: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/bulanik-arkaplanli-kitap-sayfalarinin-yakin-cekimi-29391654/

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 23.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:37
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