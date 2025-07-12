Kitap Pusulası: İstanbul

Muhammed Furkan Kâhya yazdı...

Giriş

İstanbul'un her insana söyleyecek bir sözü vardır. Bu sözü işitebilmek ve anlayabilmek için İstanbul'la bir süre hemhal olmak ve herhangi bir cihetiyle ünsiyet kurabilmek gerekir. Hayatının çıkmaza girdiğini düşünen ve yaşadığı yerin kendisine istediği şeyi veremeyeceğini anlayan insanların soluğu İstanbul'da almaları boşuna değil. Bu şehir, kendisine adım atmış herkesi emzirmekten imtina etmemiş bir sütanne gibidir. Arayışların diyarıdır. Her sokağının ayrı bir tarihinin olduğu düşünüldüğünde, bu şehri kuşatmanın mümkün olmadığı ve ancak parça parça keşfedebileceği anlaşılır. Demem o ki İstanbul'u anlamak ve künhüne varmak amaçlanıyorsa bir yerlerden başlamak ve İstanbul'un eteğinden tutmak gerekir.

Haluk Dursun beyefendi için "Yaşayan Evliya Çelebimiz" denilirdi. Kendisi Hereke doğumlu olmasına rağmen İstanbul kültürünü özümsemiş ve bunu yaşayışıyla da göstermeyi başarmış ender biriydi. O, İstanbul'da yaşamayı sanat olarak gördüğü için bir kitap yazdı ve adını" İstanbul'da Yaşama Sanatı" koydu. Bu eserin, merhumun kisve-i tab'a bürünmüş hali olduğunu kitabını okuyan ve kendisini bilen herkes kabul edecektir. Aynı şekilde Beşir Ayvazoğlu kitaplarıyla edebiyat tarihine büyük katkılar sunarken İstanbul'u her zaman ön planda tuttu. İstanbul'un sosyal tarihine dair bilgi edinilmek istendiğinde başvurulabilecek birkaç yazardan biri olduğu söylenebilir. Eğer İstanbul'a edebiyatın penceresinden bakılmak isteniyorsa "Bir Ateşpare Bin Yangın" kitabı eşsiz bir başucu kaynağı olarak kabul edilebilir.

Artun Ünsal için, İstanbul'u gastronomi ve kültür tarihi kesişiminde dengede kalarak ele alabilen öncü bir isim denilebilir. Yemekleri antropolojisinden sosyo-psikolojisine kadar her yönüyle irdeleyebilmeyi başarması, onu bu alanın en özel kişilerinden birisi yapıyor. Üslubunun sıkıcı olmaması ve kimi zaman gülümsetebilmesi İstanbul'u mideden başlayarak keşfetmeye çalışanlar için büyük bir kolaylık. "İstanbul'un Lezzet Tarihi" kitabı bunun için biçilmiş kaftan. Samiha Ayverdi ise yakın tarihe yakından tanık olan ve çok yönlü kişiliğini yazılarına da yansıtabilen biri olarak tanımlanabilir. Bir İstanbul aşığı ve hanımefendisi olarak İstanbul'la ilgili en ufak gelişmeleri bile yakından takip etmesi onu emsallerinden ayıran özelliklerinin başında geliyor. "Boğaziçi'nde Tarih" kitabında temiz Türkçesi ve duru üslubuyla şehrin geçmişini sarih şekilde anlatıyor. Çocukluğu Şehzadebaşı'nda geçen bu büyük mütefekkire aynı zamanda 20. asrın başı ile sonunu kıyaslayarak panoramik bir manzara sunuyor.

Ne kadar keşfederseniz keşfedin her zaman gizli kalan bir yönü olan bu şehrin tadına varmanız dileğiyle İstanbul ile ilgili bir kitap listesi hazırladık. İyi okumalar…

İstanbul Kitap Pusulası

1. İstanbul'da Yaşama Sanatı, Haluk Dursun, Kapı Yayınları

2. Kadıköy'ün Kitabı, Tamer Kütükçü, Ötüken Neşriyat

3. Üsküdar Kitabı, Sinan Yılmaz, Ötüken Neşriyat

4. Üçüncü Tepede Hayat, Beşir Ayvazoğlu, Kubbealtı Neşriyatı

5. Bir Ateşpare Bin Yangın, Beşir Ayvazoğlu, Kapı Yayınları

6. Boğaziçi'nde Tarih, Samiha Ayverdi, Kubbealtı Neşriyatı

7. Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay, Oğlak Yayıncılık

8. Şehir ve Kültür İstanbul, Ed: Ahmet Emre Bilgili, Profil Yayınları

9. Boğaz'ın Beş Efendisi, Artun Ünsal, Yapı Kredi Yayınları

10. Susamlı Halkanın Tılsımı, Artun Ünsal, Yapı Kredi Yayınları

11. Bir Başka İstanbul, M.Orhan Okay, Kubbealtı Neşriyatı

12. İstanbul Gezi Rehberi, Halil Ersin Avcı, Kaynak Yayınları

13. Boğaziçi Şıngır Mıngır, Salah Birsel, Sel Yayıncılık

14. Efsanevi İstanbul Yarımadası, Haldun Hürel, Kapı Yayınları

15. İstanbul'dan Sayfalar, İlber Ortaylı, İnkılap Kitabevi

16. İstanbul'un Lezzet Tarihi, Artun Ünsal, NTV Yayınları

17. İstanbul'un 100 Görülecek Yaşanacak Yeri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ

18. Beyoğlu, Turan Akıncı, Remzi Kitabevi

19. İstanbul'u Anlamak, Turgut Cansever, Timaş Yayınları

20. 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul, Zeynep Çelik, İş Bankası Yayınları

21. Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, Haz.:Filiz Özdem, Yapı Kredi Yayınları

22. İstanbul Kış Günlüğü 1929 ve 1954, Cengiz Kahraman, Yapı Kredi Yayınları

23. Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, Haz: Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları

24. Boğaziçi'nde Yalılar, İnsanlar, Murat Belge, İletişim Yayınları

25. İstanbul Ansiklopedisi, NTV Yayınları

kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-istanbul.html

Fotoğraf: Eneida Nieves: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/ahsap-raf-uzerine-kitaplar-1222551/