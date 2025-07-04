Kitap Pusulası: İttihad ve Terakki

Ömer Ertürk yazdı...

Giriş

Tarihi vakaları değerlendirmede iki önemli şart vardır: Bunlardan biri; anakronizme düşmeden olay ve/ya şahısları o günün koşullarıyla değerlendirmek, diğeri ise olayların çıkış ve gelişim süreçlerine bakarken niçin sorusunu sormaktır. Bu iki koşul göz önünde bulundurularak yapılan tarih okuması, okuyucuyu gerçek bakış açısına ulaştırabilir. Bunların göz ardı edildiği bir okuma ve sonrasında getirilen yorumlar popülizm doğurmaktan ileri gitmez.

Bu bağlamda; 1867 yılında Jön Türk adıyla ortaya çıkan oluşum daha sonraları kurulacak olan İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin dayanak noktası halini alacaktır. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet, 31 Mart Vakası ve buna bağlı olarak Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve son olarak da 23 Ocak 1913 yılında meydana gelen Bâb-ı Âli baskınıyla I. Cihan Harbi'nin sonuna kadar sürecek olan İttihad ve Terakki'nin tahakkümü, bu oluşumun çıkış sebeplerini ve faaliyetlerini sizlere sunmak için yirmi beş kitaplık bir liste hazırladık. Bu listeyi hazırlamadaki amacımız; Osmanlı Devleti'nin en çok tartışılan padişahı II. Abdülhamid Han ve gerek onun döneminde hürriyet söylemini dile getiren, gerek ondan sonraki dokuz yıllık süreçte devleti yöneten ve kimilerince hain kimilerince kahraman olarak adlandırılan İttihad Terakki oluşumu ve önde gelen isimlerinin yukarıda zikrettiğimiz iki koşul ışığında okunmasını sağlamaktır.

İttihad ve Terakki Kitap Pusulası