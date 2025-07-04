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Kitap Pusulası: İttihad ve Terakki

04.07.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: İttihad ve Terakki

Ömer Ertürk yazdı...

Giriş

Tarihi vakaları değerlendirmede iki önemli şart vardır: Bunlardan biri; anakronizme düşmeden olay ve/ya şahısları o günün koşullarıyla değerlendirmek, diğeri ise olayların çıkış ve gelişim süreçlerine bakarken niçin sorusunu sormaktır. Bu iki koşul göz önünde bulundurularak yapılan tarih okuması, okuyucuyu gerçek bakış açısına ulaştırabilir. Bunların göz ardı edildiği bir okuma ve sonrasında getirilen yorumlar popülizm doğurmaktan ileri gitmez.

Bu bağlamda; 1867 yılında Jön Türk adıyla ortaya çıkan oluşum daha sonraları kurulacak olan İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin dayanak noktası halini alacaktır. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet, 31 Mart Vakası ve buna bağlı olarak Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve son olarak da 23 Ocak 1913 yılında meydana gelen Bâb-ı Âli baskınıyla I. Cihan Harbi'nin sonuna kadar sürecek olan İttihad ve Terakki'nin tahakkümü, bu oluşumun çıkış sebeplerini ve faaliyetlerini sizlere sunmak için yirmi beş kitaplık bir liste hazırladık. Bu listeyi hazırlamadaki amacımız; Osmanlı Devleti'nin en çok tartışılan padişahı II. Abdülhamid Han ve gerek onun döneminde hürriyet söylemini dile getiren, gerek ondan sonraki dokuz yıllık süreçte devleti yöneten ve kimilerince hain kimilerince kahraman olarak adlandırılan İttihad Terakki oluşumu ve önde gelen isimlerinin yukarıda zikrettiğimiz iki koşul ışığında okunmasını sağlamaktır.

İttihad ve Terakki Kitap Pusulası

  1. Jön Türkler – Sina Akşin
  2. Jön Türklerin Siyasî Fikirleri – Şerif Mardin
  3. Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük – Şükrü Hanioğlu
  4. İttihad ve Terakki – Faroz Ahmad
  5. Türkiye'de Siyasal Partiler 3. Cilt – Tarık Zafer Tunaya
  6. İttihatçılar ve Masonlar – Orhan Koloğlu
  7. Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihatçılık – İsmail Küçükkılınç
  8. İttihat ve Terakki Cemiyeti – Kâzım Karabekir
  9. Demokrasi Tarihimizde İttihad ve Terakkili Yıllar – Hüseyin Özdemir
  10. İttihad ve Terakki Osmanlı İmparatorluğunda Gizli Örgütlenmeler – Erol Şadi Erdinç
  11. Üç İttihatçı – Orhan Koloğlu
  12. İttihatçılıktan Kemalizme – Faroz Ahmad
  13. Milli Mücadelede İttihatçılık – Eric Jan Zürcher
  14. Millî Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal İttihad Terakki ve Bolşevizm – Emel Akal
  15. Şehid Enver Paşa – Nevzat Kösoğlu
  16. Enver Paşa – Murat Bardakçı
  17. Dedem Enver Paşa – Osman Mayatepek
  18. Enver Paşa'nın Anıları: Hazırlayan – Halil Erdoğan Cengiz
  19. Talat Paşa – Mustafa Çolak
  20. İttihatçının Sandığı – Murat Bardakçı
  21. Talat Paşa'nın Anıları – Hazırlayan: Alpay Kabacalı
  22. Cemal Paşa Askerî ve Siyasî Hayatı – Nevzat Artuç
  23. Hatıralar Cemal Paşa: Hazırlayan – Alpay Kabacalı
  24. İttihatçı Cavit Bey – Polat Tunçer
  25. İttihad ve Terakki Anılarım – İbrahim Temo

    26. kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-ittihad-ve-terakki.html

    Fotoğraf: Gül Işık: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitap-raflarinda-kitap-dosyasi-2128249/

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 09:04
Etiketler : Misafir Köşesi Kara Tahta dosya ittihat terakki kitap listesi misafir köşesi tarih ömer ertürk
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