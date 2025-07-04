Kitap Pusulası: İttihad ve Terakki
Ömer Ertürk yazdı...
Giriş
Tarihi vakaları değerlendirmede iki önemli şart vardır: Bunlardan biri; anakronizme düşmeden olay ve/ya şahısları o günün koşullarıyla değerlendirmek, diğeri ise olayların çıkış ve gelişim süreçlerine bakarken niçin sorusunu sormaktır. Bu iki koşul göz önünde bulundurularak yapılan tarih okuması, okuyucuyu gerçek bakış açısına ulaştırabilir. Bunların göz ardı edildiği bir okuma ve sonrasında getirilen yorumlar popülizm doğurmaktan ileri gitmez.
Bu bağlamda; 1867 yılında Jön Türk adıyla ortaya çıkan oluşum daha sonraları kurulacak olan İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin dayanak noktası halini alacaktır. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet, 31 Mart Vakası ve buna bağlı olarak Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve son olarak da 23 Ocak 1913 yılında meydana gelen Bâb-ı Âli baskınıyla I. Cihan Harbi'nin sonuna kadar sürecek olan İttihad ve Terakki'nin tahakkümü, bu oluşumun çıkış sebeplerini ve faaliyetlerini sizlere sunmak için yirmi beş kitaplık bir liste hazırladık. Bu listeyi hazırlamadaki amacımız; Osmanlı Devleti'nin en çok tartışılan padişahı II. Abdülhamid Han ve gerek onun döneminde hürriyet söylemini dile getiren, gerek ondan sonraki dokuz yıllık süreçte devleti yöneten ve kimilerince hain kimilerince kahraman olarak adlandırılan İttihad Terakki oluşumu ve önde gelen isimlerinin yukarıda zikrettiğimiz iki koşul ışığında okunmasını sağlamaktır.
İttihad ve Terakki Kitap Pusulası
- Jön Türkler – Sina Akşin
- Jön Türklerin Siyasî Fikirleri – Şerif Mardin
- Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük – Şükrü Hanioğlu
- İttihad ve Terakki – Faroz Ahmad
- Türkiye'de Siyasal Partiler 3. Cilt – Tarık Zafer Tunaya
- İttihatçılar ve Masonlar – Orhan Koloğlu
- Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihatçılık – İsmail Küçükkılınç
- İttihat ve Terakki Cemiyeti – Kâzım Karabekir
- Demokrasi Tarihimizde İttihad ve Terakkili Yıllar – Hüseyin Özdemir
- İttihad ve Terakki Osmanlı İmparatorluğunda Gizli Örgütlenmeler – Erol Şadi Erdinç
- Üç İttihatçı – Orhan Koloğlu
- İttihatçılıktan Kemalizme – Faroz Ahmad
- Milli Mücadelede İttihatçılık – Eric Jan Zürcher
- Millî Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal İttihad Terakki ve Bolşevizm – Emel Akal
- Şehid Enver Paşa – Nevzat Kösoğlu
- Enver Paşa – Murat Bardakçı
- Dedem Enver Paşa – Osman Mayatepek
- Enver Paşa'nın Anıları: Hazırlayan – Halil Erdoğan Cengiz
- Talat Paşa – Mustafa Çolak
- İttihatçının Sandığı – Murat Bardakçı
- Talat Paşa'nın Anıları – Hazırlayan: Alpay Kabacalı
- Cemal Paşa Askerî ve Siyasî Hayatı – Nevzat Artuç
- Hatıralar Cemal Paşa: Hazırlayan – Alpay Kabacalı
- İttihatçı Cavit Bey – Polat Tunçer
- İttihad ve Terakki Anılarım – İbrahim Temo
kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-ittihad-ve-terakki.html
Fotoğraf: Gül Işık: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitap-raflarinda-kitap-dosyasi-2128249/
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 09:04