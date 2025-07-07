Kitap Pusulası: Klasik Mantık

Sulhi Ceylan yazdı...

Giriş

Aklın grameri de denen mantık, doğru düşünme metodu ve akıl yürütme ilmidir. Zihnimizdeki bilgilerden bilmediklerimize ulaşmak için bir usul gereklidir. Bu bilgileri belli bir düzene tâbi tutmalıdır ki yeni bilgilere sağlıklı bir şekilde ulaşılabilsin. İşte mantık bunu sağlar. Yoksa sürekli yanlış bilgilere ulaşırız. Dolayısıyla mantık "doğru düşünme kanunudur." Kelime olarak ise mantık; konuşmak ve ses çıkarmak anlamına gelir.

Necati Öner'in "Düşünme, akıl yürütme ve akıl yürütmeler zinciridir. Akıl yürütme ise hükümler arasında bağ kurarak, zihnin, bilinenlerden bilinmeyenleri elde etmesidir" dediği mantık ilminin kurucusu Aristoteles'tir.

Mantık deyince İslam dünyasında akla ilk gelen isim olan Muallam-i Sâni Fârâbî mantık ilmi ile gramer ilmi arasında şöyle bir bağlantı kurar: "Nahivin (gramer), dildeki yeri ne ise mantığın da akıldaki yeri odur. Nasıl nahiv, onu dilleri için şart koşan bir millette, dili düzenlerse, mantık ilmi de aklı, hataya düşmenin mümkün olduğu herhangi bir hususta, sadece doğruyu düşünecek şekilde, düzenler. Demek ki, nahivin dille ve sözlerle olan ilişkisi mantık ilminin akılla ve ma'kullerle olan ilişkisi gibidir. Nahiv, dilde söyleyiş bakımından hataya düşmenin mümkün olduğu yerde dilin ölçüsü olduğu gibi, mantık ilmi de ma'kullerde hataya düşmenin mümkün olduğu herhangi bir hususta aklın ölçüsüdür."

İmam Gazâlî ise bütün ilimlerin mukaddimesi dediği mantık ilmini bilmeyenin ilmine güvenilmeyeceğini söyleyerek bu ilmin öğretilmesinin yolunu açar.

Klasik mantık; ilk olarak Aristoteles tarafından kurulmuş ve sırasıyla Megara Okulu ve Stoacılar tarafından geliştirilen mantıktır. Bu mantıkta ikili doğruluk sistemi geçerlidir. Yani bir önerme ya doğru ya da yanlıştır. Klasik mantık aklın ilkeleri olarak bilinen özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü şıkkın çelişmezliği ve yeter-sebep ilkelerine dayanır. Ana konusu ise terimler, önermeler ve akıl yürütmelerdir.

Tüm ilimlere giriş için tahsil edilmesi gereken ilk ilim olan klasik mantığı öğrenmek isteyenler için aşağıda kolaydan zora doğru sıralanmış 25 kitap ismi mevcut. İyi okumalar.

Klasik Mantık Kitap Pusulası

Temel Mantık – Şafak Ural

Mantık – Turgut Akyüz

Klasik Mantığa Giriş – İbrahim Emiroğlu

Örnekleriyle Mantık Sözlüğü – İbrahim Emiroğlu, Hülya Altunya

100 Soruda Mantık el Kitabı – Prof. Dr. Cemal Yıldırım

Mantıkta Kullanılan Lafızlar – Fârâbî

Mantığa Giriş Risaleleri – Ebû Nasr El-Fârâbî

Mantığa Giriş – İbn Sînâ

Mantık – Doğan Özlem

Mantık – İsagoci Tercümesi – Talha Alp

Klasik Mantıkta Akıl Yürütme – Halil İmamoğlugil

"Ben Böyle Düşünüyorum" Demekle Olmuyor – Alev Alatlı

İnformel Mantık – Cafer Sadık Yaran

Mantık – Muhammed Rıza Muzaffer

Şemsiyye Risâlesi – Tahkik Çeviri ve Şerh – Ferruh Özpilavcı

Düşünce Geleneğimizde Mantık – Prof. Dr. İbrahim Çapak

Mantık El Kitabı – Editörler: İsmail Köz, Ali Çetin

Gazâlî'nin Mantık Anlayışı – İbrahim Çapak

Mi'yâru'l-ilm – İmam Gazâlî

Mizânu'l-ukûl – Mantık ve Metodoloji – Ali Sedâd

Klasik Mantık Açısından – Hakikat ve Şiir – Hülya Altunya

Mantık Tarihi ve Fârâbî Mantığı – Prof. Dr. Nihat Keklik

Mantık Tarihi – Hilmi Ziya Ülken

Kızıl İcaz – Şerh – Said Nursi

Kitâbu'l Burhân – Fârâbî

kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-klasik-mantik.html

Fotoğraf: Pixabay: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitap-yigini-207740/