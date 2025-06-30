Kitap Pusulası: Mustafa Kemal

Mücahit Emin Türk yazdı...

Giriş

Modern Türkiye'nin doğuşu, Cumhuriyet tarihimizde devamlı olarak Mustafa Kemal Paşa üzerinden anlatıla gelmiştir. 1938 yılına kadar Paşa hakkında yazılan tüm eserler resmi tarihin ideolojik yaklaşımlarının bir ürünü olarak ortaya koyuldu. Gerçekten karşınızda bir insan mı vardı? Yoksa insandan daha fazlası mı? Bu eserlerde karşınıza çıkacak portre gerçeklikten uzak oldukça, okuyan ve düşünen zihinlerin de ikileme düşmemesi imkânsız görünüyor. Özellikle son yıllarda Mustafa kemal Paşa üzerine yapılan tartışmalar doruk noktasına ulaşmış durumda. Paşa'nın manevi kızı Ayşe Afetinan'ın kaleme aldığı "Mustafa Kemal'in El Yazıları" aslında birçok noktada bize ışık tutuyor. Ancak yine de resmi ideolojinin kanunlarla korumaya çalıştığı tarihi bir şahsiyet olma özelliğini korumaya devam eden Paşa hakkında yazılanları okuyarak bir sonuca ulaşmak zor görünüyor. Bu nedenle Edebifikir okuyucuları için, zihin bulandırmadan okuyabilecekleri bir Mustafa Kemal seçkisi hazırladım. Şüphesiz bu liste dışında kalmış birçok kitap var. Özellikle Paşa'nın yakın arkadaşlarının hatıratları bu konuda önemli belge olma özelliğine sahip. Ancak ben size sadece 25 kitap sunuyorum. Bu eserlerden sonra piyasada bulunan kitaplara tekrar müracaat edebilir ve "bir kahraman nasıl oluşturulur?" sorusunun yanıtını alabilirsiniz. Dolu bardağa bir şey doldurmak imkânsızdır. O yüzden öncelikle zihninizi boşaltıp sonra bu okuma eylemine başlamanızı salık veririm. İyi okumalar.

Mustafa Kemal Paşa Kitap Pusulası