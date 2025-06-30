Kitap Pusulası: Mustafa Kemal
Mücahit Emin Türk yazdı...
Giriş
Modern Türkiye'nin doğuşu, Cumhuriyet tarihimizde devamlı olarak Mustafa Kemal Paşa üzerinden anlatıla gelmiştir. 1938 yılına kadar Paşa hakkında yazılan tüm eserler resmi tarihin ideolojik yaklaşımlarının bir ürünü olarak ortaya koyuldu. Gerçekten karşınızda bir insan mı vardı? Yoksa insandan daha fazlası mı? Bu eserlerde karşınıza çıkacak portre gerçeklikten uzak oldukça, okuyan ve düşünen zihinlerin de ikileme düşmemesi imkânsız görünüyor. Özellikle son yıllarda Mustafa kemal Paşa üzerine yapılan tartışmalar doruk noktasına ulaşmış durumda. Paşa'nın manevi kızı Ayşe Afetinan'ın kaleme aldığı "Mustafa Kemal'in El Yazıları" aslında birçok noktada bize ışık tutuyor. Ancak yine de resmi ideolojinin kanunlarla korumaya çalıştığı tarihi bir şahsiyet olma özelliğini korumaya devam eden Paşa hakkında yazılanları okuyarak bir sonuca ulaşmak zor görünüyor. Bu nedenle Edebifikir okuyucuları için, zihin bulandırmadan okuyabilecekleri bir Mustafa Kemal seçkisi hazırladım. Şüphesiz bu liste dışında kalmış birçok kitap var. Özellikle Paşa'nın yakın arkadaşlarının hatıratları bu konuda önemli belge olma özelliğine sahip. Ancak ben size sadece 25 kitap sunuyorum. Bu eserlerden sonra piyasada bulunan kitaplara tekrar müracaat edebilir ve "bir kahraman nasıl oluşturulur?" sorusunun yanıtını alabilirsiniz. Dolu bardağa bir şey doldurmak imkânsızdır. O yüzden öncelikle zihninizi boşaltıp sonra bu okuma eylemine başlamanızı salık veririm. İyi okumalar.
Mustafa Kemal Paşa Kitap Pusulası
- Atatürk – Klaus Kreiser
- Bozkurt – H.C. Armstrong
- Atatürk, Modern Türkiye'nin Kurucusu – Andrew Mango
- Atatürk – Lord Kinross
- Tek Adam – Şevket Süreyya Aydemir
- Atatürk – Fabio L. Grassi
- Çankaya – Falih Rıfkı Atay
- Ama Hangi Atatürk – Taha Akyol
- Atatürk'ün İhtilal Hukuku – Taha Akyol
- Paşaların Kavgası – Kazım Karabekir
- Paşaların Hesaplaşması – Kazım Karabekir
- İstiklal Harbimizin Esasları – Kazım Karabekir
- Nutuk ve Karabekir'den Cevaplar – Kazım Karabekir
- Cehennem Değirmeni – Rauf Orbay
- Hayat ve Hatıratım – Rıza Nur
- Feryadım – Ahmet İzzet Paşa
- Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahitler – Kadir Mısıroğlu
- Bir Başka Açıdan Kemalizm – Abdurrahman Dilipak
- Paradigmanın İflası – Fikret Başkaya
- Kemalizm ve İslam Dünyası – İskender Gökalp, François Georgeon
- Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) – Mete Tunçay
- Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm – Emel Akal
- Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi – Levent Köker
- Tek Partinin İktidarı – Ahmet Demirel
- Tarihiniz İtinayla Temizlenir – Cemil Koçak
kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-mustafa-kemal.html
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:52