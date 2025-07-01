Kitap Pusulası: Necip Fazıl

Davut Bayraklı yazdı...

Giriş

Cumhuriyet tarihinde edebiyattan sanata, şiirden fikre kadar geniş bir yelpazede ürün veren yazarların, şairlerin, düşünürlerin listesini yapacak olsam ilk sıraya hiç tartışmasız Necip Fazıl'ın adını yazarım. Bunun sebebi ise yazı ve düşünce dünyasındaki çeşitlilik ve eserlerin çıtasının yüksekliğidir. Ancak yine de bunlar tek neden değil. Önemli etkenlerden bir tanesi de Necip Fazıl'ın yaşadığı dönem içinde var olan resmî ideolojinin istekleri ve baskıları doğrultusunda eser vermemesi, kendi bildiği yolla mücadele etmesidir.

Halktan kopuk aydın tiplerinin ortada cirit attığı bir dönemde kalemini ideallerinin dışına taşırmayan, halkına ve halkının değerlerine yabancılaşmayan bir Necip Fazıl'dan bahsediyoruz. Okuyucuyla tarihinin, inançlarının, ideallerinin arasına girmeyen hatta bu makasın ağzını açmayan bir Necip Fazıl!

En çok tanıdıklarımızı en az tanıyoruz aslında. Ne acı gerçektir bu! O yüzden en çok bildiğimizi düşündüğümüz yazarları şairleri yeniden ve bitmek bilmeyen bir iştiyakla okumalıyız. Okumalıyız derken buraya bir mim düşelim. Özellikle de Necip Fazıl Kısakürek'i seviyor, sayıyor görünüp de satır aralarında iğneleme yapanlardan bence uzak durmalıyız.

İşte bu yüzden edebifikir.com okuyucuları için önce bir Necip Fazıl seçkisi yapacağız. Sonra Necip Fazıl'ı kimlerden okuyacağımız noktasında bir ikinci seçki… Ardından da kimlerden üstadı okumamamıza dair son bir seçki…

Necip Fazıl Kısakürek Kitap Pusulası

A. Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri: