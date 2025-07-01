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Kitap Pusulası: Necip Fazıl

01.07.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: Necip Fazıl

Davut Bayraklı yazdı...

Giriş

Cumhuriyet tarihinde edebiyattan sanata, şiirden fikre kadar geniş bir yelpazede ürün veren yazarların, şairlerin, düşünürlerin listesini yapacak olsam ilk sıraya hiç tartışmasız Necip Fazıl'ın adını yazarım. Bunun sebebi ise yazı ve düşünce dünyasındaki çeşitlilik ve eserlerin çıtasının yüksekliğidir. Ancak yine de bunlar tek neden değil. Önemli etkenlerden bir tanesi de Necip Fazıl'ın yaşadığı dönem içinde var olan resmî ideolojinin istekleri ve baskıları doğrultusunda eser vermemesi, kendi bildiği yolla mücadele etmesidir.

Halktan kopuk aydın tiplerinin ortada cirit attığı bir dönemde kalemini ideallerinin dışına taşırmayan, halkına ve halkının değerlerine yabancılaşmayan bir Necip Fazıl'dan bahsediyoruz. Okuyucuyla tarihinin, inançlarının, ideallerinin arasına girmeyen hatta bu makasın ağzını açmayan bir Necip Fazıl!

En çok tanıdıklarımızı en az tanıyoruz aslında. Ne acı gerçektir bu! O yüzden en çok bildiğimizi düşündüğümüz yazarları şairleri yeniden ve bitmek bilmeyen bir iştiyakla okumalıyız. Okumalıyız derken buraya bir mim düşelim. Özellikle de Necip Fazıl Kısakürek'i seviyor, sayıyor görünüp de satır aralarında iğneleme yapanlardan bence uzak durmalıyız.

İşte bu yüzden edebifikir.com okuyucuları için önce bir Necip Fazıl seçkisi yapacağız. Sonra Necip Fazıl'ı kimlerden okuyacağımız noktasında bir ikinci seçki… Ardından da kimlerden üstadı okumamamıza dair son bir seçki…

Necip Fazıl Kısakürek Kitap Pusulası

A. Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri:

  1. O ve Ben
  2. Kafa Kâğıdı
  3. Babıali
  4. Cinnet Mustatili
  5. Tanrı Kulundan Dinlediklerim
  6. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
  7. Sahte Kahramanlar
  8. Doğru Yolun Sapık Kolları
  9. Hitabeler
  10. Moskof
  11. Çile
  12. Reisbey
  13. Bir Adam Yaratmak
  14. Siyah Pelerinli Adam
  15. Ahşap Konak
  16. Hikâyelerim
  17. Son Devrin Din Mazlumları
  18. Sultan İkinci Abdülhamit

    19. B. Necip Fazıl Kısakürek hakkında yazılanlar:

    1. Kökler, Salih Mirzabeyoğlu
    2. Necip Fazıl Özel Sayısı, Türk Dili Dergisi
    3. Necip Fazıl Kısakürek – Şiiri, Sanatı, Aksiyonu, A. Arif Bülendoğlu (Hilmi Oflaz)
    4. Sistem Karşısında Gerçek Muhalefet, Suat Ak
    5. Necip Fazıl Kısakürek, Kolektif, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
    6. Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, Hece Dergisi
    7. Kavgam – Necip Fazıl 1-2, Salih Mirzabeyoğlu
    8. Necip Fazıl Özel Sayısı, 151-153. Sayı, Yediiklim Dergisi
    9. Sıcak Yarada Kezzap Necip Fazıl, Orhan Okay
    10. Çiledeki İnsan Necip Fazıl, İlhan Kurt
    11. Mavera Dergisi Necip Fazıl'a Rahmet Özel Sayısı
    12. Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, Yönelişler Dergisi
    13. Necip Fazıl'la Başbaşa, Salih Mirzabeyoğlu
    14. Necip Fazıl Anıt Sayısı, Türk Edebiyatı Dergisi
    15. Meyveli Ağaç Necip Fazıl'a ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler, Selma Günaydın
    16. Bir Neslin Üstadı Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Yorulmaz
    17. Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Miyasoğlu
    18. Durun Kalabalıklar, Ali Erdal
    19. Şairler Sultanı Necip Fazıl, Ahmet Kabaklı

      20. C. Okunmaması Gerekenler:

      • Üstada Dair, Kadir Mısıroğlu
      • Necip Fazıl Poetikası, Ali İhsan Kolcu
      • Albatros'un Gölgesinde, Ali İhsan Kolcu
      • Mağrur Öfke Necip Fazıl, Metin Önal Mengüşoğlu
      Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 01.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:55
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