Kitap Pusulası: Nurettin Topçu

Serdar Kocabaş yazdı...

Yaşadığı dönem Türkiye'sinde bir elin parmaklarını geçmeyen aydın kişilerinden biri olan Topçu, Türkiye'nin düşünce tarihi boyunca hem düşünce bakımından hem de kişilik bakımından bir "nev-i şahsına münhasır" kişilik olarak tarihe geçmiş önemli isimlerden biridir. Topçu, aldığı eğitim dolayısıyla dış dünya denilen Avrupa düşünce sistemini tanıyarak bunu iç dünyaya aktarırken cesur ve aksiyon dolu hayatından da taviz vermedi.

Hayatı boyunca yazdı, yazdı, yazdı ve yine yazdı. Bu yazmaları onun bir derdinden kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden eksikliğini gördüğü her alana girmeye çalışarak bir okul gibi "Bu ülke kendi bireyini yetiştirmek zorundadır" misyonuyla hareket etti.

Sorbon Üniverisitesi'nde felsefe doktorası yapar ve bu bölümde doktora yapan ilk Türk öğrenci unvanını alır. Doktorasını yapıp ülkesine döndüğünde akademia dünyasında kendine yer arar fakat ideolojik kamplaşmalar neticesinde yer bulamaz. Buna her ne kadar çok üzülse de misyonundan vazgeçmez ve asıl derdini unutmaz. Bu yüzden okullarda öğretmenlik yaparak bir neslin eğitiminden sorumlu olur.

Eğitimlerle yeni bir nesil tahayyül eder. Tıpkı Necip Fazıl gibi, Mehmet Akif gibi, uğraşır, didinir. Hem okullarda bir neslin yetişmesini sağlar ve akademia'nın tasallatundan ülkeyi kurtarmak için bir aydın grubu oluşturmayı amaç ettiği Hareket Dergisi'ni çıkartmaya başlar. Hareket Dergisi'ndeki bir yazısından dolayı Denizli'ye sürgün edilir. Hayatı çalkantılar ile doludur. Fikirsel halini eyleme sokmak ister. Bu yüzden bir arayışa girer. Nakşîbendi Şeyhi Abdûlaziz Bekkine Efendi'ye intisab eder ve tasavvuf yoluna girer. Artık fikirleri eylemle bütünleşerek kendi iç savaşını vermektedir.

Faydalı gördüğüm ve Nurettin Topçu'nun fikirlerini, düşünce biçimlerini geniş çerçevede sunduğuna inandığım eserleri aşağıda sunuyorum.

Nurettin Topçu Kitap Pusulası

Türkiye'de Liberal Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu Fırat Mollaer – İsmail Kara

Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı Nurettin Topçu Üzerine Yazılar Fırat Mollaer – İsmail Kara

Başkaldırı ve Uyum, Türk Muhafazakârlığı ve Nurettin Topçu – Baran Dural

Türk Sosyalizmi ve Nurettin Topçu – Lütfü Şehsuvaroğlu

Hece Aylık Edebiyat Dergisi Nurettin Topu Özel Sayısı Sayı: 109

Nurettin Topçu'ya Armağan – Kolektif

Keşfini Bekleyen İnsan (Ortega Felsefesi ve Nurettin Topçu Düşüncesi) – Mahmut Şenol

İsyan Ahlakı – Nurettin Topçu

Ahlak – Nurettin Topçu

Büyük Fetih – Nurettin Topçu

İrade Hareket İsyan & Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi – Mehmet Birgül

İslam ve İnsan – Nurettin Topçu

Kültür ve Medeniyet – Nurettin Topçu

Mehmet Akif – Nurettin Topçu

Millet Mistikleri – Nurettin Topçu

Nurettin Topçu Hayatı ve Bibliyografyası – İsmail Kara

Nurettin Topçu'da Ahlak Felsefesi – Hüseyin Karaman

Reha – Nurettin Topçu

Sosyoloji – Nurettin Topçu

Var Olmak – Nurettin Topçu

Yarınki Türkiye – Nurettin Topçu -İsmail Kara- Ezel Erverdi

Nurettin Topçu – İsmail Kara

Nurettin Topçu – Dr. Hüseyin Kahraman

Nurettin Topçu ve Bugünkü Türkiye – Muammer Çelik

Nurettin Topçu'da Din Felsefesi – Mustafa Kök

kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-nurettin-topcu.html